¿Qué hacer el fin de semana en la Ciudad de México?

Café y Chocolate Fest

Con el objetivo de dar a conocer la exquisita variedad de café y chocolate que hay en México y la gran importancia en la economía nacional e históricos dentro de nuestra cultura gastronómica, 40 expositores provenientes de diferentes estados de la República Mexicana como Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Estado de México, Puebla y CDMX, entre otros darán a conocer sus deliciosos productos.

¿Dónde y cuándo?

El sábado 2 y domingo 3 de diciembre de 2017, en el Palacio de la Autonomía del Centro Histórico en la CDMX, ubicado en la calle Primo de Verdad No. 2, casi esquina con Moneda, justo a la salida del Templo Mayor, es un evento organizado por Fundación UNAM y PROEXPO.

Miscelánea Artesanal: cultiva comunidad

Se trata de un espacio para descubrir productores independientes, locales orgánicos y artesanales. También alojará pláticas y talleres enfocados a crear conciencia del cuerpo, la mente, la nutrición y el medio ambiente.

¿Dónde y cuándo?

El sábado 2 de diciembre de 2017 en el Seminario de Cultura Mexicana, ubicado en Presidente Masaryk 526, Polanco, delegación Miguel Hidalgo en un horario de 9:00 a 18 horas.

Los Tigres del Norte

Los Tigres del Norte ofrecerán dos conciertos en el Auditorio Nacional, en el cual realizarán un recorrido por todos sus éxitos para beneplácito de sus seguidores en un gran concierto. Los considerados Jefes de Jefes preparan un gran festín para el regreso al Coloso de Reforma y cerrar a lo grande éste 2017; luego de ofrecer conciertos por todo el territorio estadounidense, algunas ciudades de México e incluso algunas localidades de Colombia. Su su tema Atáud, que se colocó de inmediato en los primeros lugares de popularidad.

¿Dónde y cuándo?

El 1 y 2 de diciembre en el Auditorio Nacional a las 20:00 horas.

Temporada de Navidad en Six Flags

El desfile navideño más esperado por todos llegó a Mexico, se trata del Christmas in the Park 2017, ahora con más de 4 millones de luces que iluminarán Six Flags México en esta temporada, donde encontrarás a tus personajes favoritos, las mejores roller coasters del país, deliciosos alimentos, divertidos espectáculos para toda la familia y millones de luces iluminando cada rincón del parque.

¿Dónde y cuándo?

Del 1 al 7 de enero, a partir de las 10:00 a las 22:00 horas en Six Flags México, ubicado en la Carretera Picacho-Ajusco Km 1.5, Tlalpan.

