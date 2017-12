Sofía Aspe: “Es importante crear espacios donde nos sintamos mejor”

Aunque la Administración de Empresas y la Gastronomía fueron los caminos que escogió profesionalmente, la pasión y el amor por lo bello la hicieron llegar al Interiorismo. Sofía Aspe es una de esas perlas de México que con su trabajo intenta hacer que los espacios interiores, donde pasamos gran parte de nuestras vidas, sean más acogedores y transmitan más emoción.

En días pasados puso en manos de todos aquellos amantes de la estética una creación literaria y fotográfica: se trata de su primer libro titulado Sofía Aspe Interiorismo, en el que a través de 19 proyectos inmobiliarios de su despacho motiva la inspiración de los lectores con ideas innovadoras, divertidas y cargadas de color.

Algunos de los proyectos que incluye el citado libro. / Cortesía

Lo describe como “una invitación a que la gente también se atreva y se arriesgue un poco más con el uso del color, los materiales y las texturas, combinándolos en un mismo ambiente”.

Aspe, para quien los viajes y la naturaleza son sinónimo de inspiración, conversó con Publimetro en las instalaciones de Casa Palacio –donde estará a la venta su libro por mil 200 pesos– y esto fue lo que nos contó:

¿Cuál es la importancia de decorar un espacio?

–El interiorismo es muy relevante porque genera emociones con diferentes técnicas. A través de la luz, del arte, de los materiales se vuelve positiva la forma en que vivimos en estos espacios interiores donde pasamos 87% de nuestras vidas. El interiorismo hace posible que las horas que pasamos en una recámara se conviertan en horas más relajantes, en un verdadero descanso.

Se ha pensado que el interiorismo es para la gente de élite. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Una persona de escasos recursos puede ambientar su casa?

–Yo creo que vivir bonito, que al final es lo que pretendo yo con mi trabajo, crear espacios donde nos sintamos mejor como personas, donde nos inviten a conectar con la familia y los amigos que queremos es para todos. Por supuesto que hay un tema de inversión implícito pero se puede acudir a un mantel en la mesa, a unas flores naturales en el centro, un cojincito en la cama; a lo mejor son unas cortinas que dejan pasar la luz por la ventana o meramente una pared pintada en un comedor. No necesariamente es un tema de dinero. Varios de nuestros proyectos con más alma no necesariamente fueron de gran inversión. Es un tema de apreciación, de valorización.

“Esta profesión me permite ser

el intermediario entre los artesanos

mexicanos y el cliente final, que en países como el nuestro a veces están en mundos diferentes. Sin esta gente yo no

puedo hacer absolutamente nada”

¿A ti qué te inspira?

–Sin duda viajar es un factor importantísimo y para eso hay que tener los ojos bien abiertos. No se trata de ver, se trata de observar. Y en este trabajo aprendes a observar e incluso creo que se vuelve una obsesión. Cuando tú traes los ojos verdaderamente abiertos y estás alerta observando el mundo entero, aunque suene un poco cliché, se vuelve una inspiración. Otra cosa muy importante es que colecciono libros de interiorismo, los vivo y estoy inscrita a 47 revista de este tema que llegan a mi oficina mes con mes. También me inspira la naturaleza; una puesta de sol, ver el interior de una flor. Todo eso nos dice muchas cosas.

Aspe invita a los lectores a atreverse y crear. / Cortesía

¿Cuál es tu formación académica?

–Yo no estudié Arquitectura ni Interiorismo. Soy administradora de empresas; estudié también cocina de manera profesional en Chicago y justo he tenido la tentación de tomar algunos cursos y mi mejor amigo arquitecto me dice, “por favor, no vayas a estudiar nada, te vas a empezar a llenar de teorías y a limitarte de hacer cosas muy locas y arriesgadas que hoy haces y que si hubieras ido a la escuela no harías”. Pero sí quiero formarme en el área porque tengo planes de sacar mi línea de muebles y para eso necesito una preparación. Mi sueño es ir un día al Politécnico de Milán, Italia y capacitarme para la creación de mobiliario. Parte de lo bonito de este trabajo es que es sensorial, creativo y muy del alma.

Volviendo a tu libro Sofía Aspe Interiorismo, di a nuestros lectores tres razones para adquirirlo.

–Primero para inspirarse y tomar ideas, segundo para ver qué hacemos en México y cómo no sólo podemos tomar ideas de fuera y para ver la intimidad de 19 atmósferas que de otra manera no podríamos conocer, de gente muy diversa, gente que sin duda es del México privilegiado, pero que también creo que es un orgullo saber que estos espacios conviven en México.

También es una herramienta para generar nuevas ideas. / Cortesía

¿A quiénes va dirigido este libro?

–Me dirijo a todo público; hombres y mujeres que aprecien el vivir bonito, que les importe cómo se encuentra el lugar en donde pasan sus vidas. Simplemente se dirige a gente que aprecie los objetos, las plantas, el arte, las texturas y que ame vivir mejor.