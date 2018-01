Regresa al gimnasio con toda la actitud con estos consejos

Vamos por la tercera semana del año y muchos ya quieren volver de lleno a las actividades cotidianas, una de las más importantes es el gimnasio, para cumplir con la meta de bajar de peso o mantener la figura.

Sin embargo, no es una actividad sencilla de mantener, pero hay algunos consejos que te harán la actividad más fácil:

Ropa

Consigue ropa de gimnasio y tenis que te gusten, con la que te sientas cómodo y ¿por qué no? te agrade como luces. Es un gran aliciente para comenzar a ejercitarte.

Paciencia

El perder peso o comenzar a delinear tu cuerpo no sucede en un mes, pues todo ese tiempo que pasaste sin ejercitarte tiene sus consecuencias. Es por ello que debes establecerte una meta real que no te haga caer en exigencias difíciles de cumplir. Primero deberás hacerte un chequeo médico para conocer cuál es tu estado de salud antes de comenzar las rutinas.

Intensidad de ejercicio

Debes estar consciente de que el entrenamiento en el gimnasio puede ser de dos formas: intenso o relajado, si haces ambas cosas, no te servirá de nada. En primera porque te agotarás sin sentido o te puedes lesionar gravemente, la segunda porque si lo haces demasiado relajado jamás llegarás a tu meta de mejorar condición física, tonificar tu cuerpo o bajar de peso. Colsulta con tu instructor para que regule tus rutinas diarias.

Dieta

El ejercicio no lo es todo para lograr tu meta, si no llevas una dieta al pie de la letra, bien equilibrada, los esfuerzos en el gimnasio serán en vano, así que no vuelvas a tus malos hábitos. Checa con un buen nutriólogo una dieta que puedas combinar con el ejercicio para lograr tus metas.

Música

El ingrediente perfecto para lograr una rutina entretenida y mantener el ritmo mientras te ejercitas. Ponle play a tus canciones favoritas y entrena para llegar a tu meta en este 2018.

También puedes leer:

Conoce los beneficios de dormir en sábanas de algodón

Lo más visto en Publimetro TV: