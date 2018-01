¿Qué hacer el fin de semana en la Ciudad de México?

Strange Love The Depeche Mode Experience

Se trata de una banda creada en Los Ángeles que rinde tributo a Depeche Mode, quienes se presentarán el marzo en el Foro Sol y mientras llega ese día no dudes en acudir a este evento en el que los cuatro integrantes Counterfeit Martin, Devotional Dave, Oscar Wilder e Intherfletch tocarán los grandes éxitos de la banda británica com It´s No Good, Strange Love, Policy of Truth, Stripped, Enjoy the Silence.

¿Dónde y cuándo?

En la Sala Corona, el sábado 20 de enero, a las 19:00 horas.

Peppa Pig, el nuevo show en vivo

Uno de los personajes más queridos por los niños sin duda es Peppa Pig, quien se encuentra estrenando un show en vivo. Es este espectáculo Peppa y sus amigos vivirán nuevas a lado del publico asistente.

¿Dónde y cuándo?

En el Centro Cultural I, el domingo 21 de enero, a las 11:00 horas.

Especial

Nueva temporada de "Pequeños Parrilleros"

Un grupo de niños cocineros se enfrentará durante varias semanas a los creativos e innovadores desafíos impuestos por los jueces y preparar sus mejores platos a la parrilla. Los desafíos de esta temporada incluyen recetas como: un sándwich de barbacoa súper apilado, las clásicas costillas con BBQ, aperitivos, hamburguesas, entre otros platos de recetas clásicas e innovadoras.

¿Dónde y cuándo?

El próximo viernes, 19 de enero a las 17:00 horas por Food Network Latinoamérica.

Rascacielos, Raúl G. Meneses

Se trata de uno de los "standuperos" que conforman el colectivo de comediantes gays llamado "X somos chavas" y fue uno de los aprendices de Sofía Niño de Rivera, que es una de las exponentes más representativas del stand up en México. Por lo que no te puede perder su show en el que te hará reír desde el primer minuto.

¿Dónde y cuándo?

En el Cine Tonalá, el viernes 19 de enero, a las 21:30 horas.

La extraordinaria historia de Nina, la devoradora de cuentos

Esta obra de teatro para toda la familia cuenta la historia de Nina, quien es una niña curiosa que tomó muy en cuenta el consejo de su maestra, quien le dijo que para ser muy inteligente debe devorar libros.

¿Dónde y cuándo?

En el Teatro Orientación, el domingo 21 de enero a las 13:00 horas. Entrada gratis.

