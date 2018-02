Disney anuncia nuevas atracciones para este y el próximo año

Las familias que disfrutan de visitar los parques de Disney próximamente tendrán nuevas atracciones para poner en agenda, pues la empresa de diversiones anunció sus planes para este y el próximo año durante el D23 Expo 2018 en Japón.

El anuncio lo hizo el presidente de Walt Disney Parks and Resorts, Bob Chapek como preámbulo al 50 aniversario de Walt Disney World.

La atracción próxima a inaugurar será Toy Story Land este verano en Hollywood Studios. Esta nueva tierra de 11 acres transportará a los visitantes a una aventura al aire libre en el patio de Andy, donde los visitantes sentirán que se han reducido al tamaño de Woody y Buzz al estar rodeados de juguetes de gran tamaño. Utilizando juguetes como bloques de construcción, cubos de plástico y palas, y piezas de tablero de juegos de mesa, Andy ha diseñado el escenario perfecto para esta tierra que incluye dos nuevas atracciones principales. Slinky Dog Dash es una montaña rusa apta para familias que enviará a los participantes bajando pendientes, esquivando y corriendo alrededor de vueltas y caídas a través del mundo de juguetes de Andy. Los visitantes también pueden dar vueltas con pequeños extraterrestres verdes a bordo de Alien Swirling Saucers. Refrigerios rápidos estarán disponibles en Woody's Lunch Box.

Mientras, en el 2019 llegará Star Wars: Galaxy’s Edge. Esta atracción estará tanto en Disney’s Hollywood Studios como en el Disneyland Park en California. Incluye la creación de una flota de tamaño completo de combatientes de estrellas X-Wing y una réplica en tamaño real del Millennium Falcon. La totalmente inmersiva tierra incluirá dos asombrosas atracciones que permiten a los visitantes tener el control de sus experiencias. Una atracción pondrá a los visitantes en medio de una batalla entre la Primera Orden y la Resistencia, dentro de un Destructor Estelar. En la segunda atracción, los visitantes tendrán la oportunidad de volar el Millennium Falcon, la nave más famosa de la galaxia. A lo largo de la tierra, los visitantes también tendrán la oportunidad de interactuar con Chewie, el adorable BB8 y miembros de la Primera Orden, además de deambular por una tienda de juguetes en el mercado callejero de Toydarian, una de las criaturas de Star Wars: The Phantom Menace.

Así mismo, se anunció que abrirán un hotel temático de Star Wars. La nueva y épica experiencia llevará a los visitantes a una galaxia muy, muy lejana, y se conectará perfectamente con Star Wars: Galaxy's Edge, la nueva tierra que abrirá en el 2019 en Disney's Hollywood Studios. A diferencia de todo lo que existe hoy en día, el nuevo complejo de lujo sumergirá por completo a los visitantes en una auténtica historia de Star Wars. El viaje por el espacio comienza en el momento en que llegan los visitantes, ya que todos se embarcan en una nave estelar y parten juntos para una aventura de varios días de Star Wars. No se ha anunciado una fecha de apertura para el nuevo hotel.

Otras atracciones a futuro que se anunciaron son:

Atracción de Guardians of the Galaxy en Epcot

Los impresionantes Superhéroes descenderán sobre Epcot con la apertura de una atracción de Guardians of the Galaxy. Basada en las películas de acción y música "Guardians of the Galaxy", esta atracción familiar única en su clase contará con un nuevo e innovador sistema de paseo y será una de las montañas rusas cerradas más largas en el mundo. Llegando al Future World de Epcot, la nueva atracción abrirá justo a tiempo para el 50 aniversario de Walt Disney World Resort en el 2021.

Mickey & Minnie’s Runaway Railway en Disney’s Hollywood Studios

La primera atracción inspirada en Mickey Mouse y Minnie Mouse hará las delicias de los visitantes de Disney's Hollywood Studios a partir del 2019. Mickey & Minnie's Runaway Railway contará con una nueva e original historia y una adorable canción, ya que lleva a los visitantes en un viaje dentro del loco e impredecible mundo de las caricaturas de “Mickey Mouse” del galardonado Disney Channel. Nuevas tecnologías transforman el mundo de las caricaturas bidimensionales en una increíble experiencia multidimensional.

Nuevo Espectaculo Familiar en Disney’s Animal Kingdom

Justo a tiempo para el vigésimo aniversario de Disney's Animal Kingdom, un nuevo espectáculo familiar se estrenará en el parque temático el 22 de abril. Con Russell y Dug de "Up" de Disney • Pixar, los visitantes tendrán la oportunidad de ver a su favorito Senior Wilderness Explorer y su peludo amigo mientras descubren especies de aves de todo el mundo.

