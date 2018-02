Checa las tendencias de primavera-verano para niños este 2018

Aéropostale presentó su nueva colección primavera-verano 2018, la cual se compone de básicos que son un must esta temporada para fashionistas de 5 a 14 años.

La campaña está inspirada por la esencia intrépida, espontánea y divertida de los niños y niñas. En cuanto a la paleta de color se observa una amplia gama de colores claros y pasteles que se fusionan con estampados inspirados en flores, frutas y dulces.

Niña

La colección para niñas refleja ligereza y energía relajada en sus colores, con prendas básicas como shorts, jeans de mezclilla y vestidos con bordados florales, así como playeras con motivos frutales que no pasarán desapercibidos. Para tonos más fashionistas, la colección destaca con prendas translúcidas, overoles tejidos y estampados coloridos que resaltan la personalidad de cada pequeña para cualquier ocasión. Por supuesto para el verano no pueden faltar los trajes de baño, por lo que P.S. presenta modelos en colores brillantes para un excelente look de playa.

Niño

La selección para niños introduce playeras y camisas con estampados de rayas, un detalle clave de esta colección. El espíritu juvenil se refleja en los shorts que se adaptan al mood de cada día, desde un día en la escuela, hasta una tarde de diversión en la playa complementandose con coloridos diseños de traje de baño.

P.S. from Aéropostale presenta una variedad de estilos que los invita a explorar la libertad de expresarse y celebrar su confianza y forma de ser con diseños creados especialmente para cada uno de ellos.

