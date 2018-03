Estudio revela que ningún ser humano es 100% heterosexual

No existen seres humanos totalmente heterosexuales porque todas las personas sienten excitación en diferentes niveles por su mismo sexo , así lo aseguró el psicólogo Ritch C Savin-Williams como parte de su estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology.

De acuerdo al director de Psicología del Desarrollo en la Universidad de Cornell y especialista en estudios de género, los hombres y las mujeres se sienten atraídos por personas de su mismo sexo en algún porcentaje por lo que la gente es "mayoritariamente heterosexual u homosexual".

Es decir que todos los seres humanos son bisexuales aunque algunos se sienten más excitados por su mismo sexo y otros por el sexo opuesto, sin llegar a una totalidad.

Asimismo, en su nuevo libro "Mostly Sexual Fluidity Among Men", Savin-Williams señala que en las generaciones más jóvenes hay una mayor apertura para eliminar estos límites de las preferencias sexuales, ya que de 40 hombres entrevistados, todos dijeron ser heterosexuales y al mismo tiempo haberse involucrado de alguna forma con otros hombres.

Agrega que hay un fuerte apegó del sexo masculino en la mayoría de las sociedades por reconocer a la heterosexualidad como una norma; sin embargo, está todos los hombres presentan respuestas a estímulos sexuales por otros hombres.

Para comprobar esto, el psicólogo hizo una prueba en la que mostraba videos porno involucrando hombres y mujeres para medir la dilatación de las pupilas, principal indicador de la excitación sexual.

Los ojos de las mujeres se dilataron viendo relaciones hombre-mujer y mujer-mujer. De igual forma, los ojos de los hombres se dilataron viendo a mujeres masturbándose e inclusive a hombres, más allá de su preferencia sexual.

Savin-Williams destacó que entre el dos y el 11% de los adultos había experimentado sentimiento homosexuales a lo largo de su vida.

Sin embargo, esta cifra podría ser mayor ya que se subestima la fluidez de la excitación sexual entre todas las personas.

Por otro lado, la rigidez de las normas sociales hace que la mayoría de los varones teman expresar esos sentimientos.

"A los hombres les han llegado tantas cosas culturales que incluso si un hombre tiene algo de atracción sexual hacia los hombres, nunca lo dirían", le dijo a la revista Broadly.

