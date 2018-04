Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Aries

En el horóscopo del tarot te salió la carta As de Espadas, significa que debes tener cuidado con las traiciones de amores o amigos, así que trata de ser más cauteloso con lo que platicas, recuerda que tu felicidad es la envidia de otros. Esta carta también significa que saldrás adelante de cualquier problema legal o si estás en trámites de un crédito, te será aprobado. El As de Espadas en tu signo te hace determinante y fuerte, así que no debes tener miedo a los retos. Estás en el proceso de cambiar de trabajo o empezar un negocio. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 33 y 21. Será un fin de semana de reflexión en tu vida personal. El amor de un Capricornio o Escorpión llegará para quedarse. Tu mejor día será el 21 de abril, te viene un sorpresa de alguien cercano que te hará muy feliz.

Tauro

En el horóscopo del tarot te salió la carta El Sol, que significa que debes tomar un tiempo para ti y que no todo es trabajo en la vida. También te recomienda dejarte querer, recuerda que el amor no es complicado y muchas veces uno mismo se complica con prejuicios, deja eso atrás y déjate amar. Esta carta te da la suerte en todo y más en juegos de azar, te recomiendo jugar con los números 00, 21 y 33. Trata de usar el color amarillo. Recuerda que la carta de El Sol en tu signo significa prosperidad y abundancia. Si tienes una propuesta de trabajo, tómala. Lo negativo de esta carta es la pasión, ya que te puede meter en problemas. Será un fin de semana de despertar de conciencia y te darás cuenta qué es lo que realmente necesitas en tu vida. El amor de un Libra o Cáncer estará muy cerca.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salió la carta El Mago, esto significa que tendrás una fuerza espiritual muy importante en estos días y tendrás lo que desees. Esta carta en tu signo significa que dejarás atrás esos malos ratos y te vendrá una racha de abundancia, así que trata de aprovecharlo. También es advertencia de que hay personas alrededor de tu vida que te tienen envidia y pueden provocar que tengas pérdidas en tu vida. Fin de semana de mucha pasión y amor con tu pareja. A los Géminis que están solteros les vendrá un amor nuevo del signo de Virgo o Acuario que será muy compatible contigo. Trata de visitar a tu familia, recuerda que ellos son el apoyo de tu vida. Empiezas un régimen de ejercicio que te hará estar de lo mejor para este verano. Tus números de la suerte son 32, 19 y 07.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta de Los Enamorados, significa que te llegó el momento de estar en pareja o tomar la decisión de formar una familia, recuerda que tu signo siempre necesitará estar con alguien para progresar en su vida laboral. Si estás soltero vendrá a tu vida un amor del signo de Piscis o Aries que será muy compatible contigo. Esta carta también te advierte que debes cuidarte de las infidelidades y que cuides mucho tu relación de pareja y mantener encendida la llama del amor. Fin de semana de diversión y estar con los amigos. Recibes la invitación para salir de viaje a finales de este mes. Cuídate de problemas de estómago o intestino. Domingo de estar con la familia y preparar una carne asada para festejar un cumpleaños. Tus números son 21, 33 y 09.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta As de Bastos, eso significa que seguirás con todo el poder y mando que necesitas para llevar a cabo tus metas. Ten en cuenta que esta carta también te puede ocasionar problemas de chismes a tu alrededor, así que trata de ser discreto, sobre todo, con situaciones que no te incumban. Esta carta en tu signo te dará la fuerza para vencer cualquier obstáculo en tu vida. También es augurio de que pronto tendrás un ascenso en tu trabajo o si estás por empezar un negocio te indica que es el momento indicado. Ten cuidado con problemas de infección de garganta o piel, ve con tu médico. En el amor seguirás con tu pareja muy estable. A los Leo solteros les vendrá un amor nuevo del signo de Aries o Sagitario. Tendrás un golpe de suerte con los números 40, 77 y 23.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta de El Loco, esto significa que debes tener cuidado con problemas de tipo nervioso o dolores de migraña, recuerda que ese es tu punto débil y debes aprender a soltar situaciones o dejar los corajes. Estás en una etapa de la vida en que tomarás decisiones importantes que te harán prosperar. Te invitan a un negocio de redes digitales o publicidad. Tendrás un golpe de suerte el día 21 de abril con los números 08, 13 y 20. Trata de usar el color azul fuerte, eso te llenará de abundancia. En este fin de semana recordarás mucho un amor del pasado, trata de cerrar ese círculo. Decides cambiar tu celular por uno más reciente. Sigue con la dieta, ya te ves de lo mejor. Llega familia de sorpresa a tu casa este domingo para hacer una comida.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta As de Oros, lo que implica que estarás con las mejores vibras, tanto en tu vida amorosa como en lo laboral. Recuerda que esta carta es la mejor del tarot y en conjunto con tu signo significa que por fin dejas atrás toda esa mala racha que venías arrastrando. Tienes que ser muy cuidadoso con los gastos y empezar a ahorrar para tu futuro. Tendrás reconocimiento económico en tu trabajo, ya sea con un aumento o el pago de utilidades. Por fin se te declara esa persona tan especial. Es tu momento de formar una familia o comprometerte; a los solteros les vendrá un amor del signo de Tauro o Acuario que será muy compatible. Tendrás un golpe de suerte el día 22 de abril con los números 06, 33 y 27. Cuidado con las dietas forzadas, trata de no tomar medicamentos.

Escorpión

En el horóscopo del tarot te salió la carta de La Templanza, lo cual es una bendición para tu signo e implica que llegará a tu vida todo lo que anhelas, así que trata de no sabotearte a ti mismo. Pronto te llegará una nueva oferta de trabajo que te traerá mucha abundancia. Empezarás un negocio de ropa con el que te irá muy bien, sólo cuídate de las traiciones de amigos y trata de no platicarles tanto tus metas en la vida. Tendrás un golpe de suerte el día 20 de abril con los números 09, 44 y 61. Recuerda usar mucho el color rojo. A los Escorpión que están solteros les vendrá un nuevo amor del signo de Tauro o Capricornio que será muy compatible. Serán días de muchas fiestas y reuniones en las que conocerás a personas que te ayudarán en el futuro, sólo te recomiendo controlar los excesos.

Sagitario

Tu carta en el horóscopo del tarot es El Juicio, esto significa que es el tiempo de cerrar episodios en tu vida que te han dejado muy marcado y empezar una nueva etapa. Serán unos días de renovación en todos los sentidos para tu signo, así que trata de sacar todos los rencores y reacomodar tus sentimientos. Esta carta también es de suerte y te indica que saldrás victorioso de cualquier pleito legal o familiar. Los Sagitario siempre tratan de ayudar a los demás, pero a veces abusan de tu generosidad, analiza muy bien quiénes son los verdaderos amigos. Fin de semana de mucha diversión a tu alrededor. Te invitan a salir de viaje para el mes de mayo. En el amor serán días de mucha pasión y de disfrutar mucho a tu pareja. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 33 y 21.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta de El Carro, significa que vendrán a tu vida nuevas oportunidades de crecimiento en lo laboral. También te advierte que debes cuidarte de los fraudes o problemas con deudas. Es el momento ideal para continuar con los cursos de idiomas, eso te ayudará a conseguir mejores oportunidades laborales en el futuro. Te llegará un dinero que no esperabas. En cuestiones amorosas tu corazón se parte en dos, pues a tu signo se le dificulta ser fiel, así que trata de aclarar tus sentimientos y quedarte con una sola pareja. Te invitan a una fiesta familiar este sábado. Decides renovar tu look y empezar una dieta para bajar de peso y verte mejor. Un amor del signo de Piscis o Aries te hará muy feliz. Tendrás un golpe de suerte con los números 30, 21 y 03.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta de El Emperador, esto significa que vendrá a ti una fuerza laboral muy importante y que estás en tu momento de atreverte a ser jefe, recuerda que lo más importante es hacerte escuchar para que te volteen a ver. Esta carta también es un reflejo de que eres un conquistador natural y que, por el momento, no estás de humor para comprometerte en una relación seria. Te invitan a salir de viaje en el mes de mayo, acéptalo te irá muy bien. Te llega un dinero extra gracias a una deuda del pasado que te ayudará a sentirte un poco más relajado con los gastos. Pagas un seguro de gastos médicos o de tu coche. Te viene mucha suerte el día 21 de abril con los números 05, 22 y 19. Trata de usar más el color blanco. Un viejo amor te buscará para regresar.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta de La Estrella, esto significa que te llegará la oportunidad que estás esperando de crecer más en lo económico, así que trata de no platicar tus planes y verás cómo se vuelve realidad. Esta carta en tu signo significa también que tendrás mucha buena energía en cuestiones amorosas, recuerda que los Piscis son muy volubles, así que trata de definir sentimientos y abrirte a la posibilidad de tener pareja estable. Serán días de mucha nostalgia por alguien muy querido que ya no está contigo. Tendrás un dinero extra gracias a la lotería con los números 07, 21 y 33. No dejes el ejercicio ni la dieta, ya comienzas a notar los resultados. Tramitas un crédito para una casa o departamento. Cambias tu celular o cancelas tu plan de pagos. Te regalan una mascota.

TE RECOMENDAMOS: