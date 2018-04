Mhoni Vidente: los horóscopos de esta semana

Aries

Semana de sorpresas amorosas en tu vida. Recuerda que estás en una época de cambios positivos, sólo ten cuidado con las envidias, porque eres uno de los signos más perseguidos por este sentimiento. Te invitan a salir de viaje para mayo y será alguien del signo de Aries o Libra. En cuestiones de trabajo habrá juntas de último momento por reestructuración. A las mujeres de Aries les recomiendo hacerse un chequeo hormonal o una química sanguínea para quitar cualquier problema. A los hombres les vendría bien cuidar su colesterol o bajar el nivel de azúcar en la sangre. Cuidado con las pérdidas. Proyecto en puerta de negocio de importaciones o publicidad. Compras un reloj para un regalo. Tu día de suerte será el 26 de abril. Te llega una invitación para salir y te viene un dinero extra por medio de la lotería con los números 00, 32 y 18.

Tauro

Semana con mucha presión laboral o escolar. Recuerda que estás en tu época de crecimiento personal y más porque estás en tu aniversario y en la era de tu signo. Tu carácter te hace ser muy fuerte y piensas por los demás, y eso a veces te hace estar de mal humor. No cargues los problemas de otros y verás cómo tu vida se hace más ligera. Tu mejor día será el 24 de abril y vendrá lleno de sorpresas y regalos. Decides cortar con tu pareja y estar un tiempo solo. Tus números de la suerte son 08, 77 y 21. Usa más el color rojo intenso en tu ropa. En este día de tu cumpleaños te recomiendo que prendas una veladora de color rojo y pidas un deseo, verás que este mismo año se te cumplirá. En cuestiones de compatibilidad amorosa te vendrá alguien del signo de Escorpión o Capricornio que te hará sentir de lo mejor.

Géminis

Semana de presiones por pagos de tarjeta o deudas atrasadas, así que trata de organizarte más en tus gastos. Serán días de muchas energías revueltas o de tensión laboral, así que trata de no comentar nada para que no se haga un chisme en tu contra. Recuerda que a tu signo lo domina mucho la vanidad. Arreglas papeles de escrituras o hablas con abogados. No pelees tanto con tus hijos y sé más consciente de tus palabras para que no te lastimen de más. Recuerda que eres el gemelo del Zodiaco y eso te hace tener mucha química con los dos sexos y ser muy sensual, pero trata de definir tus sentimientos y no jugar con el amor. Tu compatibilidad es con el signo de Libra o Acuario. Tu día será el 26 de abril y recibes una grata sorpresa de alguien que acabas de conocer. Tus números de la suerte son 09, 32 y 17.

Cáncer

Semana para tomar la decisión de romper con tu pareja o de problemas en tu trabajo. Recuerda que a veces tienes ideas erróneas y eso te hace sufrir demasiado, toma terapia. Te invitan a salir de viaje y será una experiencia muy espiritual. Cuídate de dolores de estómago o intestino y trata de seguir una dieta más saludable. Haces una fiesta para un familiar o festejas a un hijo. Te llega un dinero que te debían. Arreglas tu casa o decides pintarla. Tendrás un amor nuevo y será del signo de Tierra; te hará sentir de lo mejor. Cuídate de los robos o pérdidas, sé más precavido. Vienen cambios muy fuertes en tu trabajo por reajuste o despidos repentinos. Tu mejor día será el 24 de abril y te llegará una gran noticia que te hará cambiar tu situación económica. Tus números de la suerte son 02, 14 y 55.

Leo

Semana con mucha energía positiva a tu alrededor y para recuperar lo perdido. Te recomiendo salir a caminar por las mañanas para que recargues tu energía. Amigos de Leo, deben tener la madurez suficiente para enfrentar los problemas que ustedes ocasionan, sobre todo, en lo amoroso. Trata de hablar claro con tu pareja y, si ya no hay amor, lo mejor es darse un tiempo. Te visitan familiares y harán una fiesta. Cuídate de problemas de la piel. Decides poner un negocio de comida o un bar. Tu mejor día será el 27 de abril y tendrás suerte en todo lo relacionado con el amor. Cuidado con problemas legales o haz tus pagos a tiempo. Eres el más encantador del Zodiaco, por eso te buscan para salir. Tendrás un golpe de suerte con los números 12, 44 y 78, combínalo con tu día de nacimiento para personalizar tu suerte.

Virgo

Semana para cambiar de actitud y poner más energía positiva a los proyectos. Empieza ese negocio que tienes retrasado. Sales de viaje por trabajo o un proyecto de ingeniería. Limpias por completo tu alma de rencores y dejas atrás el pasado para comprometerte contigo mismo. Te invitan a una fiesta muy importante donde conocerás personas que te ayudarán en tu desarrollo profesional. Recibes un dinero extra. Actualizas tus escrituras o vas con un notario. Ya no seas tan dramático en tu vida sentimental y trata de llevártela sin tantas complicaciones. Cambias una cuenta de banco. Sacas un permiso de migración o actualizas tu pasaporte. Cuídate de dolores en tu hombro o brazo. Tendrás un golpe de suerte todo el día 25 de abril y firmas contratos nuevos. Tus números son 06, 28 y 30.

Libra

Semana de oportunidades de crecimiento económico y personal. Debes aprender a no platicar tanto tus planes o éxitos para que no se vengan abajo. Decides ir con el médico para ponerte a dieta. Recuerda que si ya tienes pareja debes tener en cuenta que el amor se alimenta día a día y por eso te recomiendo llenar tu relación de detalles. Cuídate de problemas con los vecinos o, si tienes inquilinos, trata de hacer un convenio de buena convivencia. Te llega dinero extra el día 25 de abril con los números 00, 91 y 23, agrégale tu día de nacimiento para personalizar tu suerte. Te regalan una mascota. Recibes una invitación para salir de viaje en mayo. Te invitan a un negocio de publicidad o redes sociales. A los Libra solteros les viene un amor del signo de Capricornio o Tauro. Arreglas una demanda laboral a tu favor.

Escorpión

Semana para poner en orden todas tus situaciones de trabajo o de vida personal. Te recomiendo cargar una moneda de plata en tu cartera para que te quites el mal de ojo. Te llega un dinero por cuestiones de una herencia. Trata de no pelear en tu trabajo, sobre todo, el día 23 de abril, porque tendrás las energías cruzadas y vendrán varias dificultades, así que ponte ropa de color claro para que te llenes de energías positivas. Sacas adelante tu tesis o proyectos de escuela. Te dan vacaciones o por fin decides salirte unos días en el mes de mayo. En el amor seguirás con mucha suerte. Arreglas varias cosas de tu casa. Vas con el médico para un chequeo. Te buscan familiares para pedirte prestado. Piensas en poner un negocio de comida o belleza, hazlo, estás en tu momento. Tus números de la suerte 44, 61 y 02.

Sagitario

El día 23 de abril tendrás mucha suerte en todo lo relacionado con el trabajo, obtendrás varios reconocimientos y aumento de sueldo, así que trata de aprovechar al máximo esa racha de buena suerte, pero recuerda ya no estar tan preocupado por lo que piensan los demás de ti. Toma en cuenta que nadie es medallita de oro para caerle bien a todos, así que tú sigue así de original. Te llega una propuesta de negocio, trata de analizarlo bien y empieza ya a ser comerciante. Ten cuidado con la presión alta o trata de ir con tu médico, recuerda que a tu signo lo dominan los problemas de salud, particularmente del corazón. Recibes una invitación para salir de vacaciones en mayo. Haces un examen profesional. Te compras ropa. Cuidado con tu celular. Tus números de la suerte son 20, 14 y 76, te deseo lo mejor.

Capricornio

Semana de muchos cambios en tu vida personal y laboral. En estos días un amor se irá de tu lado. Haces trámites de pagos de impuestos. Te ofrecen trabajo de administrador o recursos humanos, trata de tomarlo, porque eso te va muy bien. Te invitan a un concierto o show próximamente. Procura ya no ser tan despreocupado en cuestiones de gastos y administrarte más para tu futuro. Ten cuidado con lo que firmas, siempre lee bien o asesórate con un abogado. Terminas de hacer unos pagos de escuela o decides tomar otro curso de idiomas. Te llega una sorpresa económica para el día 26 de abril y será por una venta o comisiones de un proyecto laboral. Cuídate del estómago o trata de no comer tanto picante o beber alcohol. Serán unos días de muchas reuniones familiares y con amigos. Tus números de la suerte son 30, 20 y 11.

Acuario

Semana para irte de viaje por cuestiones de trabajo. Serán días de muchos movimientos laborales, trata de estar atento a todos los cambios que se avecinan en tu vida. Te llega un reconocimiento de trabajo y será en efectivo para que lo puedas invertir en algo; son tiempos de crecer económicamente. Piensas en cambiar tus hábitos alimenticios y no te decides, hazlo ya. Recuerda que tu signo siempre tendrá problemas de reflujo, así que cuídate y recuerda que somos lo que comemos. Pagas tus tarjetas de crédito o te pones al corriente con tus deudas. Sabrás de una traición amorosa, así que ten mucha cautela. Tu mejor día será el 25 de abril y tendrás la oportunidad de empezar de nuevo en todos los sentidos y remediar lo que ha pasado. Tus números de la suerte son 87, 01 y 22.

Piscis

Semana para extrañar lo que se fue o para estar un poco pensativo por todo lo que pasa a tu alrededor. Recuerda, amigo de Piscis, que debes tomar todo lo que pasa como experiencia de vida. Cuidado en el trabajo, porque habrá despidos o reajuste de personal, trata de estar preparado. En cuestiones de salud estarás de lo mejor o por fin se van esas energías negativas de tu alrededor. Compras una máquina para un negocio. Tramitas papeles fiscales o terminas de hacer tus pagos. Te busca un amor de signo de Piscis o Virgo y hablará de quedarse contigo. Ya no te enojes sin razón, porque eso hace que las personas que sí te quieren se retiren. Cambias el carro o buscas un crédito. Embarazo en puerta para los Piscis que están casados. Tu mejor día será el 26 de abril y vendrá con un dinero extra. Tus números de la suerte son 22, 19 y 07.