Actividades para celebrar el Día del Niño con Hello Kitty

El Día del Niño es una celebración muy especial para tus hijos, ellos pueden recordar ese momento durante toda su vida si decides crear una experiencia increíble en la cual incluyas actividades divertidas y que estimulen su imaginación.

Este 30 de abril, haz de Hello Kitty la compañera de aventuras creando un día muy especial con sus sensacionales productos. Y para lograrlo, te presentamos algunas sugerencias:

Picnic

No hay razón para no hacer un picnic en estos días, porque el clima es increíble y existen decenas de parques en la ciudad en los que los niños podrán disfrutar del sol y de tus comidas favoritas con todos sus amigos. Para estar más cómodos, no olvides incluir sillas plegables de Hello Kitty y complementar con unos tiernos platos y termos o botellas de agua para disfrutar de todas las bebidas.

Viaje de fin de semana

Si tienen una casa en el campo o en la playa, puedes organizar un viaje rápido. Para que lleven todo lo que necesitan para los niños puedes regalarles una linda maleta con rueditas y complementarlo con una backpack de Hello Kitty, así como otros estuches y loncheras. Si los niños deciden salir a nadar o correr por el pasto, no olvides darles unas lindas flip flops o unos zapatos para agua para que estén más cómodos y seguros durante todo el día.

Dance Party

¿A tus hijos les gusta bailar? Si es así, puedes organizar una fiesta en la que suene una playlist con sus canciones favoritas. Para lograrlo, no olvides elegir una potente bocina y ofrecerles las prendas con las que pueden crear un look que las haga sentir increíble y que además sea cómodo, como un vestido de rayas o un conjunto de top y pantalón de Hello Kitty para moverte al ritmo de tu música favorita.

Game Party

Para estimular el pensamiento rápido de los niños la sugerencia son divertidos juegos como rompecabezas, dominó, un set de sellos o flashcards de Hello Kitty. Para los más pequeños, puedes tener a su disposición una linda cocinita o un juego de muebles para muñecas de Hello Kitty, o si tienes jardín, puedes darles un increíble triciclo o una cuatrimoto para que pasen una tarde muy divertida.

Pijamada

Puedes organizarles una divertida pijamada en la que pueden inventar juegos, contar divertidas historias y echar a volar su imaginación. Ésta es la ocasión especial para que estrenen un tierno juego de pijamas y otros detalles como una suave almohada, un cesto para ropa sucia o un cobertor suave y calientito de Hello Kitty. Con todo esto podrás hacer de la habitación de tus hijos el espacio favorito de sus amigos.

