Los cuatro desnudos más polémicos de Elizabeth Loaiza

No era una mujer muy normal. Sus besos sabían a locura, encantaban sus ojos brillantes de soñadora, siempre como a punto de decir algo. Era poco romántica, al parecer fría, no iba por la vida diciendo: Te quiero, ni derrochando cariño a todo el mundo pero, cuando alguien se la ganaba, ella daba todo el amor que tenia guardado, escondido en su corazon, un amor puro y sincero de los que pocas personas saben dar. Para ella el amor era algo sagrado, que no debía brindarse a todo el mundo, ni andar despilfarrándolo. No le gustaba perder el tiempo. Era la persona más noble que pudieras conocer. Siempre decía: No abuses de la paciencia de las personas buenas, son personas que pueden perdonarte cientos de veces pero, también son aquellas que cuando deciden irse no vuelven más…. Ella no dependía de nada ni de nadie, era de carácter fuerte, de esas locas cuerdas con los pies sobre la tierra. No se acostumbraba a éste mundo de cosas caras, personas baratas, valores en rebajas y sentimientos en liquidación!!! #photo @camsjournal #losangeles 🌴🌴🌴🌴❣️

