Padre de Meghan Markle habló sobre convertirse en abuelo este año

Thomas Markle, el padre de la recién estrenada Duquesa de Sussex, parece que seguirá siendo todo lo mediático posible mientras pueda figurar en alguna cámara de televisión y titular de periódico, es por eso que hizo una aparición en "Good Morning Britain" la mañana del lunes 18 de junio.

Allí aprovechó para hablar sobre su hija, así como el futuro escenario en el que haga padre por primera vez al Príncipe Harry, ante eso el comentó lo siguiente:

"Meghan ha deseado tener hijos durante mucho tiempo, así que no me extraña que me convierta en abuelo y eso me encantaría. Cuando conoció a Harry, habló sobre cuánto lo amaba y por lo tanto tiene que haber un niño en algún lugar pronto. No creo que todavía haya una cigüeña en el aire, pero creo que sucederá tarde o temprano"

Watch Meghan Markle's father describe a conversation he says he had with Prince Harry about President Trump https://t.co/8sC5D9uk0Y pic.twitter.com/QpFyFbREJv — CNN (@CNN) June 18, 2018

Existen diferentes teorías sobre el padre de Meghan y todo apunta a que es un hombre muy mediático que siempre busca aportar algo a los medios para ser noticia, recordemos que éste tipo de entrevistas son pagadas. El padre de Meghan también habría vendido a una revista exclusivas sobre la boda real y fue por eso que quedó fuera de la ceremonia.