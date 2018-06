Estos son los 50 mejores restaurantes del mundo

Para conhecer a historia de @MassimoBottura, recomendo muito a série Chef's Table do Netflix, estou assistindo e é a. ni. mal!!! . #NewsCervejaEComida: Considerado o restaurante com que o ‘chef’ Massimo Bottura fez uma nova interpretação da #comida tradicional #italiana, a “Osteria Francescana” foi escolhida como melhor do mundo na lista dos “50 Best Restaurant”, segundo noticia o diário “El País”. . Com três estrelas #Michelin, a casa torna-se a primeira italiana a conseguir semelhante estatuto e destrona os catalães do “El Celler de Can Roca", de Joan Roca, tendo Bottura reagido à altura do prestígio do galardão. “Foi muito duro. As pessoas pensam que somos estrelas do rock, mas tudo isto é trabalho duro”, afirmou na conferência de imprensa que se seguiu, citado pela publicação espanhola. “A minha #cozinha é sobre as emoções e aquilo que senti é incrível! Além disso, o apoio que me deram os melhores ‘chefs’ do mundo fazem com que me sinta querido”, disse. A reacção de Joan Roca ilustra em parte aquilo que disse Bottura: “O seu restaurante tem alma gastronómica, autenticidade e, sobretudo, um amor pela sua terra, produto e tradições, além de uma visão vanguardista da cozinha”, sustentou. Nascido a 30 de Setembro de 1962, em Modena, Massimo abandonou mesmo a licenciatura de Direito e cortou relações com o pai para se consagrar às artes da #gastronomia. Aliás, aos 24 anos abandonou o trabalho na empresa familiar e abriu a “Trattoria del Campazzo”, na localidade de Nonantola, a 10 km de Modena. No fundo concretizava um sonho, pois, em criança, ganhara o hábito de ver a avó, a mãe e a tia na cozinha aos domingos e ganhara paixão por cozinhar. Quanto à “#OsteriaFranciscana”, só abriu em 1995. O diário espanhol recorda que Bottura esteve à beira de fechar o restaurante porque ninguém compreendia o seu trabalho, mas a mulher convenceu-o a não tomar tão drástica decisão. . Fonte: economico.sapo.pt. . Continua

A post shared by Cerveja e Comida (@cervejaecomida) on Jun 15, 2016 at 8:01am PDT