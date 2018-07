Mhoni Vidente: Los horóscopos de la semana

Aries

Vienen días para cerrar contratos o proyectos nuevos de trabajo. Recuerda, amigo de Aries, que tú eres el más inquieto y nunca te gusta estar en una sola posición, por eso eres tan agresivo en tu vida personal. No te compliques la vida, siempre estará a tu lado la persona ideal, y tu compatibilidad será con personas de los signos Piscis y Géminis. Tus mejores días serán el 23 y 27 de julio, considera que las energías positivas se juntarán esos días para que puedas realizar cambios de trabajo o casa y trámites de visa. Regresas a la escuela o tomas otra vez clases de idiomas. Evita cargarte de energías negativas en el trabajo o escuela tratando que los demás hagan lo que tú deseas. Tendrás una semana de muchas fiestas y eventos sociales. Tu número de la suerte será el 21; tu color el amarillo con naranja, y tu lema: volver a creer.

Tauro

Semana para renovarte. Recuerda que a tu signo lo domina el ser decido y siempre busca la seguridad de todo. Sales de viaje con tu pareja o piensas mudarte a otra parte. Tus mejores días del mes serán el 24 y 26 de julio y podrás hacer cualquier cambio de trabajo o poner un negocio en el que te irá de lo mejor. En el amor tratas de regresar con tu ex pareja para estar en paz. Los solteros tendrán la oportunidad de conocer personas muy afines a su forma de pensar. Los signos más compatibles contigo son Escorpión y Capricornio. Tomarás un curso de medicina o de primeros auxilios. Contarás con dinero extra por la venta de tu carro. Cuidado con los robos o pérdidas, sé más precavido. Tu número de la suerte este mes es el 07; tu color el rojo intenso con blanco, y tu lema: siempre tener paciencia.

Géminis

En estos días superarás todos los problemas de sentimientos guardados y de rencores amorosos; recuerda que todo pasa y el tiempo siempre te ayudará a salir adelante, y más porque tu signo es el gemelo. Tus mejores días serán el 23 y 26 de julio, por eso intenta darte la oportunidad de crecer en lo económico consiguiendo un trabajo mejor pagado o un crédito para adquirir carro o casa. En el amor conocerás personas muy afines a tu carácter y hablarás de formalizar la relación de inmediato. Tus signos más compatibles son Piscis y Aries. Retomas las clases de inglés o te decides a hacer tu maestría. Si eres amiga, te recomiendo acudir con el doctor para checarte algún problema hormonal o de quistes. Tu número de la suerte será el 11; tu color el gris o negro, y tu lema: la felicidad es tuya, tómala.

Cáncer

Semana de muchos cambios en todo lo relacionado con el trabajo y más en tu vida personal. Recuerda, amigo de Cáncer, que tu signo siempre es el más brillante del Zodíaco y le gusta mucho la fama o el reconocimiento de los demás, por eso trata de hacer lo que más te gusta en cuestiones de trabajo como organizar eventos, asuntos periodísticos, modelaje o administración. Evita pensar en lo que no fue, recuerda que el pasado ya quedó atrás. Tus mejores días serán el 23 y 28 de julio, porque podrás lograr cualquier cosa debido a que las energías estarán de tu lado, sólo te recomiendo no hacerte ninguna intervención médica o cirugía estética hasta el mes de agosto. A los solteros les vendrá un amor nuevo que será del signo de Acuario o Tauro. Tu número para todo el mes es el 06; tu color el verde, y tu lema: nunca se deja lo que te deja.

Leo

Será una de tus mejores semanas, y más porque tu energía se renueva por tu cumpleaños. Eres el signo más vanidoso y soberbio de todos, por eso a veces es mejor no estimular tanto esos defectos y siempre sacar lo mejor de ti. Sales de viaje con tus amigos y familiares, recuerda hacerlo más a menudo. Te realizan una cirugía y todo saldrá de lo mejor. Te enamoras otra vez y serás correspondido, considera que tu compatibilidad en el amor será con gente de los signos de Aries o Géminis. Cuidado con los problemas de fraudes o trámites de créditos, siempre pide asesoría legal. Tu número de la suerte será el 07, trata de jugarlo en todo lo que sea lotería. Tu color es el rojo intenso, úsalo más seguido o pinta una pared de tu casa en ese tono para que las energías positivas estén más tiempo contigo. Tu lema: nunca rendirse y siempre ir hacia adelante.

Virgo

Se presentarán grandes cambios para tu signo. Recuerda que Virgo se caracteriza por ser el más ingenioso del Zodíaco en cuestiones de negocios de administración o relaciones públicas, así que trata de emplearte en esto. Vienen mejoras en tu casa, cirugías estéticas o médicas y verás que la suerte estará de tu lado. Tendrás la oportunidad de ser padrino de un evento religioso de un amigo. Te llegará un dinero extra por cuestiones de lotería con el número 09. Tu color será el naranja, trata de usarlo o pintar una pared de tu casa en ese tono para que las buenas energías se queden más tiempo. En el amor seguirás con tu pareja actual y muy enamorado, mientras que a los solteros les llegará un amor del signo Tauro o Capricornio que hablará de algo puro. Cuidado con los robos o pérdida de pertenencias, no seas tan confiado. Tu lema: en este mes será: soy el mejor en todo.

Libra

Semana para analizar un cambio total en tu vida amorosa. Tu número de la suerte es el 08. Ya no quieras hacer lo que no es para ti, te recomiendo trabajar en cuestiones de periodismo, fotografía, redes sociales, eventos públicos o en la política. Cuídate de dolores de estómago o úlceras, trata de no comer mucho y opta por lo sano. Tendrás suerte en cualquier operación financiera. Habla con tu pareja sobre la relación que llevan. Tu compatibilidad en el amor es mayor con personas de los signos Géminis y Acuario. Tu color será el blanco, trata de usarlo en la ropa o para pintar tu casa, pues con ello reinarán las buenas energías en tu vida. Evita meterte en problemas que no son tuyos. Si tienes pareja ya no seas tan dramático y vive una relación más tranquila. Para los solteros vienen encuentros con amores del pasado y se volverán a enamorar. Tu lema: ya no caer en lo mismo y ser mejor persona.

Escorpión

Semana de mucha presión laboral. Resuelves todas las situaciones financieras que te aquejaban como consecuencia de tu mala administración. Te regalan una mascota. En esta semana tu número de la suerte será el 03, trata de usarlo más en los juegos de azar o lotería. Tus mejores días son 23 y 27 de julio porque vienen con energías positivas, así que podrás hacer cualquier mejora. Realizas un trámite de crédito o de gobierno, así como una intervención médica y todo te saldrá de lo mejor. Cuidado con los dolores de espalda o cuello, recuerda que es pura tensión nerviosa. Sal a hacer ejercicio, considera que tu signo tiende a engordar rápido, así que procura seguir con la dieta saludable. Ya no celes a tu pareja, recuerda que la base de cualquier relación es la confianza, así que trata de cambiar de actitud. Tu color será el azul fuerte. Tu lema: siempre llega la felicidad.

Sagitario

Se aproximan días de abundancia para tu signo. Recuerda que eres fuego y te encuentras en el mejor momento para hacer grandes proyectos de trabajo o negocios propios. Por ser época de verano, la luz solar hace que tu actitud y fuerza espiritual sean más fuertes. Tus días de más suerte serán el 23 y 25 de julio. Las energías positivas te rodearán más y podrás realizar trámites de crédito, cambios de trabajo o cualquier operación financiera. Alguien a quien quieres mucho se irá a vivir fuera del país. Tomas un curso de natación o deportes acuáticos. En el amor estarás de suerte para conocer a alguien del signo Cáncer o Libra. Trata de medir tu temperamento o no ser tan rencoroso. Tu número de la suerte para todo el mes será el 06 y tu color el amarillo. Los casados traten de no pelear demasiado y tenerse más confianza. Tu lema: mi fe será mi fortaleza.

Capricornio

Toma ya las riendas de tu vida y mejora en todos los sentidos, recuerda que tu signo es el más estable y el que da seguridad a los demás. Este 26 de julio podrás hacer cualquier cambio positivo como tener un nuevo trabajo, sacar un crédito de casa, tramitar tu pasaporte, hacer un examen o aplicación o someterte a alguna cirugía estética. Recuerda que estos días estarán cargados de mucha abundancia. En el amor te da por confundir mucho la amistad con el enamoramiento, por eso necesitas poner en claro tu situación y saber realmente a quién quieres, déjate llevar por tu corazón. Te llega una invitación para salir de viaje. Sigues con el ejercicio y la buena alimentación, que cada día te ves mejor. Tu número de la suerte será el 02 en todo y trata de jugarlo siempre. Tu color es el azul intenso. Tu lema: siempre ser el mejor en todo.

Acuario

Entras a tu mejor semana y más porque llega tu etapa de renacimiento total. Recuerda que se irá sólo quien deba hacerlo, así que no te estreses por amores o amigos que ya no están en tu vida personal. Sé que a veces pasas por situaciones muy fuertes y de mucho dolor, pero tu signo está hecho para soportar todas las pruebas a las que lo sometan. Tus mejores días serán 23 y 27 de julio, en los que podrás hacer cualquier cambio que necesites. Con tu pareja estarás con muchos celos o disgustos por malos entendidos. Los solteros conocerán personas muy afines, sobre todo con los signos Aries y Libra que hablarán de formalidad. Preparas todo lo relacionado con la escuela o cursos de idiomas. Cuidado con tu piel o infecciones. Tu número de la suerte será el 15; tus colores rojo y blanco, y tu lema: siempre hay una segunda oportunidad en la vida.

Piscis

Tendrás muy buenas noticias sobre asuntos de trabajo o proyectos que te dejarán más abundancia. Recuerda que eres el más intuitivo y buena persona del Zodíaco, por eso la ley del karma por fin regresará con algo de lo bueno que has sido, sólo recuerda no ponerte los límites tú mismo. Entrarás en una etapa de quitarte todo lo negativo. Tu signo siempre despierta muchas envidias, por eso necesitas ser más discreto. En el amor estarás un poco confundido y no sabrás si buscar a un ex amor o seguir adelante; tu signo es muy aprensivo y siempre necesita de alguien para sentirse bien, así que háblale y trata de quedar en paz y sanar tu corazón. Tienes la libertad de creer. Te llegan unos días de descanso o te vas de viaje. Cuidado con los accidentes o las caídas. Tu número de la suerte será el 21 y tu lema: nunca darte por vencido.

