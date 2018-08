Mhoni Vidente: Los horóscopos de la semana

Aries

Semana de iniciar una nueva etapa, pero a tu signo le gusta sabotearse a sí mismo, así que trata de quitar el perfeccionismo en tu vida y verás que la felicidad seguirá de tu lado. Firmas un contrato nuevo o renuevas el que tienes. Ahorra para el futuro y evita platicar todo lo que quieres realizar. Te piden prestado para resolver una emergencia. Tramitas tu licencia o pasaporte. Eres muy bueno para empezar negocios y triunfar, pero debes ser constante. Te busca un amor para tratar de volver. Tendrás un golpe de suerte el día 07 de agosto con los números 20, 21 y 07. Vístete de colores fuertes para que la energía positiva crezca. En cuestiones médicas todo te saldrá súper. Regresa a los estudios o trata de terminar tu carrera universitaria. Te buscan para invitarte a un evento en estos días. Cuida tus tarjetas de crédito para que no te las clonen.

Tauro

Esta semana es ideal para que te reinventes, ya que tu capacidad de salir adelante te hace el más fuerte del Zodíaco. Quitas de tu lado a las personas que no te hacen bien. Haces pagos de última hora. En el trabajo habrá cambios inesperados, pero quedarás de lo mejor. Terminas tu carrera y sigues con la maestría o estudias idiomas. Tramitas tu Seguro Social o papelería de Hacienda. Cuidado con tu salud, sobre todo en úlceras o gastritis. En cuestiones de pareja seguirás estable, recuerda que tu relación está marcada por altibajos. Los Tauro que están solteros conocerán amores fugaces. El día 09 de agosto tendrás un golpe de suerte con los números 01, 22 y 56. Vístete con colores fuertes y no prestes dinero para que no te roben la suerte. Duerme más y deja el Facebook o WhatsApp, recuerda que es mejor la convivencia.

Géminis

Serán días de extrañar a alguien que ya no está contigo, recuerda que tu signo es dramático y se autocastiga en cuestiones amorosas. Semana de cambios de trabajo o de emprender un negocio, ya sea un restaurante o venta de ropa. No te hagas preso de los vicios o malas compañías, trata de pedir asesoría médica o psicológica para salir de esa situación. Tendrás un dinero inesperado por una venta o pago de comisiones. Eres muy bueno para ayudar a los demás, así que trata de estudiar Derecho o Relaciones Públicas. Los Géminis solteros tendrán un encuentro con un amor del signo de fuego que los hará sentirse muy enamorados. Tramitas tu seguro de auto. Celebras el cumpleaños de un familiar. Tendrás un golpe de suerte con los números 08, 99 y 31, y será el día 08 de agosto. Trata de vestirte de colores claros.

Cáncer

Semana de salir adelante, estás en tu tiempo de crecer en lo laboral y económico, así que busca un empleo mejor pagado y con más prestaciones. En cuestiones de pareja, los chismes o malos entendidos complicarán tu relación, evita los dramas y soluciona todo en su momento. Preparas un bautizo o celebras el cumpleaños de un familiar. Tramitas unas escrituras para vender una propiedad. Decides volver a estudiar o tomar un curso de diseño o idiomas. A los Cáncer que están solteros les vendrá un amor del signo de aire que hablará de formalidad. Trata de ponerte un listón rojo con tres nudos en el tobillo derecho y dejarlo allí hasta que se caiga. Ya no intentes hacerte rico prestando dinero o buscando negocios de fantasía, recuerda que uno necesita esforzarse para lograr los objetivos en la vida. Tendrás un golpe de suerte con los números 02, 11 y 89, sólo agrégale tu día de nacimiento para personalizar tu suerte.

Leo

Vienen cambios en el trabajo o firmas un contrato nuevo, recuerda asesorarte para evitar problemas. Buscas irte de viaje o visitar a tu familia. Resuelves un problema con tu pareja o decides ya no ser tan intenso, recuerda que tu signo es muy coqueto y celoso, así que trata de no dramatizar. Te llega un dinero inesperado por parte de un préstamo o te pagan unas comisiones. Cambias tu look para verte más joven. No te hagas ninguna cirugía esta semana, mejor espera hasta el mes de septiembre, cuando las energías de la salud estén de tu lado. Te regalan una mascota. Arreglas tu cuarto o cocina. Los Leo que están solteros tendrán encuentros muy apasionados con amores del pasado, pero nada formal. En tu trabajo sabrás de un amigo que se divorcia y le das apoyo moral. Cuida tu carro de los robos o sé más precavido. Tendrás un golpe de suerte el día 09 de agosto con los números 52, 10 y 99.

Virgo

Semana de suerte para tu signo, te llega un dinero extra por comisiones o juegos de azar, trata de jugar los números 03, 44 y 61, y poner tu día de nacimiento para personalizar tu fortuna. Es el momento ideal para incrementar tu patrimonio. En el trabajo tendrás algunos problemas con tu jefe o compañeros por chismes o malos entendidos, recuerda que tu signo es presa de las envidias o malas situaciones; trata de cargar algo de plata en tu bolsa para protección. Los Virgo que están casados tendrán algunos problemas por culpa de celos infundados, trata de no darle tanta importancia a esa situación. Los que están solteros tendrán la oportunidad de volverse a enamorar de alguien del signo de agua que será muy compatible. Te invitan a una boda. Cuidado con tus piernas o trata de pisar bien para no caerte. Compras un colchón o decides cambiar la recámara de tu casa. Te invitan a salir de viaje en septiembre.

Libra

Harás trámites para cambiar de trabajo o renuevas tu contrato, recuerda pedir lo que vales por tu desempeño laboral. Saldrás victorioso de unos problemas legales. Te llega una invitación para salir de viaje este mes. Cuidado con problemas de infección de piel o enfermedades de transmisión sexual, lo mejor será que acudas con el médico. Con tu pareja procura ser más consciente y no causar dudas. Te invitan a una boda. Mandas a arreglar tu automóvil o le toca la revisión anual. Te busca una ex pareja para aclarar situaciones pasadas. Tendrás un golpe de suerte con los números 05, 33 y 28, y será el día 09 de agosto. Trata de vestirte de colores claros todos los días. Si tienes mascotas en tu casa, cuídalas porque les viene una enfermedad y es por las envidias que te tienen a ti, amigo de Libra. Trata de encender una veladora roja y echar agua bendita en toda tu casa para cortar toda esa corriente negativa.

Escorpión

Semana de analizar un cambio de casa o de trabajo, recuerda que tu signo es agua y eso lo vuelve sentimental, pero debes ver por ti y, si ya no estás conforme en un lugar, es mejor cambiar. Realizas trámites para pagar un crédito. Te busca un familiar para invitarte a una fiesta. Eres muy buen líder o ayudas a los demás, así que te recomiendo lo que sea servicios públicos o leyes. Tramitas tu licencia o una credencial que te servirá como identificación. Te busca un ex compañero de trabajo para pedirte un favor o formar un negocio, recuerda que estás en tu época de crecer. Tendrás un golpe de suerte con los números 30, 67 y 01, y será el día 10 de agosto, sólo agrégale tu día de nacimiento para personalizar tu suerte. En el amor estarás muy estable con tu pareja y hablarán de formalizar. A los Escorpiones que están solteros les vendrá alguien del signo de fuego que será muy compatible.

Sagitario

Serán días de reinventarse en todos los sentidos y más en lo personal, es tu tiempo de darle importancia a los asuntos amorosos. Tendrás problemas con tu jefe, recuerda que tu signo es intenso y magnifica los problemas, pero trata de cambiar. Te buscan familiares de fuera para invitarte a una boda. Recibes un dinero que te debían o te pagan comisiones. A los Sagitario solteros les llegará un amor en estos días y será del signo de fuego. Los que están en pareja tendrán propuesta de matrimonio o hablarán de vivir juntos. Realizas pagos de tu carro. Intenta comer más sano o ya decídete a hacer más ejercicio. Trata de tomar un curso de idiomas. Tendrás un golpe de suerte el día 09 de agosto y será con los números 34, 65 y 10, agrégale tu día de nacimiento para personalizar tu suerte. No intentes comprar el amor ni la amistad, recuerda que los sentimientos verdaderos son gratis.

Capricornio

Semana de avanzar en tu carrera. Ten cuidado con chismes de personas de tu trabajo y protégete poniendo una veladora roja el día 10 de agosto para cortar todo lo negativo. Te llega un regalo sorpresa. Conoces a un amor nuevo del signo de Piscis o Cáncer que será muy compatible contigo. Los que están casados enfrentarán celos o desconfianzas; tengan paciencia. Pagas el seguro de tu carro o tu Seguro Social. Tramitas tu título universitario. Te llega un bono o fondo de ahorro. Tus números de la suerte serán 06, 11 y 13, y tu color el blanco. Serán días de renovación y quitar todo lo negativo de amores o amistades que sólo te roban energía. Te extraña un amor del pasado que querrá volver. Viene a tu vida una gran sorpresa el día 10 de agosto. Sigue con la dieta. Hablas con un médico para una cirugía. Te compras ropa y zapatos.

Acuario

Tendrás días de mucho trabajo. No platiques tus planes porque tus amigos realmente no lo son, sé más discreto. Recuerdas a un amor que se fue. Prende una veladora blanca el 11 de agosto para que tu alma esté más tranquila. Realizas trámites de tu escuela o título. Te llega un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 15, 88 y 30. Pagas tu tarjeta de crédito y haces trámites. Estás en tu tiempo de crecer y salir adelante, pero ve con cautela para que no te vean la cara. Mandas a arreglar tu carro o le haces una revisión. Los Acuario que están casados planean ser padres. A los que están solteros les llegará un amor del signo de Libra o Sagitario. Preparas tus vacaciones para octubre. Cuídate de dolores de espalda o cuello. Sigue con el ejercicio. A tu signo le gusta rogarle a sus ex parejas, ya no lo hagas para que no abusen de ti.

Piscis

Tendrás mucha energía positiva para crecer. Estás en tu mejor momento para incrementar tu patrimonio. Ten cuidado con tu carácter, recuerda que a veces tus palabras lastiman. Cuídate de dolores de brazo o rodilla. Date baños de flores y eso te ayudará. En el amor te sentirás de lo mejor, estarás muy enamorado de tu pareja. A los Piscis que están solteros les vendrá alguien del signo de fuego que será muy compatible. Te pones a dieta o empiezas una rutina de ejercicio. Sales de viaje o compras boletos de avión para el mes de noviembre. Pon atención a tus sueños, que tu ángel de la guarda te manda un mensaje para que te prevengas de algún peligro. Tu mejor día será el 11 de agosto. Te llega un dinero extra por juegos de azar, apuesta por los equipos que tengan un animal feroz como mascota. Tus números de la suerte son 21, 30 y 44.