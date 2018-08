Ivonne Montero revela la forma en la que su hija se enteró del fallecimiento de Fabio Melanitto

El asesinato de Fabio Melanitto, ex integrante del grupo juvenil 'Uff!', causó conmoción, su ex pareja y madre de su hija, Ivonne Montero, reveló en conferencia de prensa cómo le dijo a su hija que el cantante había muerto.

La actriz, que hasta el momento había mantenido un perfil bajo, reveló que tuvo que darle la noticia a su pequeña de una forma tranquila.

“Es un día muy triste para mí, tu papi, Fabio Melanitto está en el cielo, y se quedó calladita. Yo puse una foto de su papá con una veladora, y se acerca; nos acercamos a hacer oración, a pedirle que esté al lado de papá Dios, que lo acoja y lo guíe, y yo le dejo saber que de este lado no hay nada que pueda entorpecer su camino al cielo.”

La polémica de la muerte de Fabio Melanitto

Ivonne Montero no pudo reclamar el cuerpo porque sólo un familiar tiene el derecho y ella al ser ex esposa no se le es concedido. Afortunadamente su intervención no tuvo que ser necesaria porque la hermana de Melanitto logró llegar a la ciudad a tiempo. Ella evitó dar declaraciones por lo que se desconocen aún las causas del asesinato y dónde podrían quedar los restos del cantante.

Te recomendamos en video: