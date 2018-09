Mhoni Vidente: Los horóscopos de la semana

ARIES

Semana para lograr los objetivos que tienes en mente y progresar. Tendrás días con muy buenas energías a tu alrededor, sólo trata de no cometer el mismo error de platicar tus planes a futuro para que no te los salen. Te busca un amigo para invitarte a emprender un negocio, acéptalo, pues te irá de lo mejor. Te busca tu amor del signo de Acuario o Géminis para proponerte un viaje o te visita si estás viviendo lejos. Un amigo se enamora de ti, habla claro para que no confunda el amor con la amistad. Cuidado con un amor del pasado, aún te tiene resentimiento y piensa mucho en hacerte daño; protégete y cierra círculos. Tendrás un golpe de suerte el 11 de septiembre, ese día enciende una veladora roja y pídele a tu ángel de la guarda que atraiga la abundancia y prosperidad a tu vida. Tus números de la suerte son 09, 21 y 33.

TAURO

Enfrentarás muchos asuntos de trabajo y problemas legales, no te aceleres y busca la solución adecuada. Recuerda que a veces en vez de solucionar atraes más las dificultades, así que trata de pensar dos veces antes de actuar y verás cómo solucionas todo de la mejor manera. En el amor estarás indeciso, trata de poner en claro tus sentimientos y dejar que tu corazón decida quién es la mejor persona para ti. Los solteros, este 11 de septiembre traten de juntar 11 monedas de cualquier denominación –deben ser regaladas–, después déjenlas como limosna y pidan tres deseos con mucha fe; serán cumplidos antes de que acabe el mes; también enciendan una veladora blanca. Comprendo que a veces es muy difícil cambiar de trabajo, pero si no te valoran, es mejor buscar nuevos horizontes. Tus números de la suerte son 02, 09 y 77.

GÉMINIS

Vienen días para resolver pendientes de trabajo y escuela. Recuerda que necesitas organizarte mejor para que te rinda el tiempo. Te busca un ex que quiere volver, recuerda que a tu signo lo dominan las situaciones amorosas por ser dos a la vez, así que trata de resolver bien cualquier situación. Seguirás con mucha suerte en cuestiones de dinero extra y más con los números 00, 13 y 44. Este 13 de septiembre será tu día, te recomiendo encender una veladora blanca y ponerte mucho perfume para atraer energías positivas. Trata de no pelear con tu padre, recuerda que sólo quiere lo mejor para ti. Recibes un regalo por parte de un amor de Aries o Piscis. Ve con el médico para que te cheque, recuerda no dejar la salud para el último. Ya no seas tan posesivo con tus cosas aprende a ser más compartido.

CÁNCER

Te sentirás agotado por todo lo que has pasado en cuestiones de viajes y por la presión laboral, así que es tiempo para descansar. Recuerda que lo mejor que puede hacer tu signo para recargar su energía es permanecer en casa con la familia. Ya no le des consejos a ese amigo que no quiere escuchar. Para este 13 de septiembre, recomiendo a los solteros rezar a su ángel de la guarda, encender una veladora blanca, ponerse un listón rojo en el tobillo derecho amarrado con tres nudos y pedir con mucha fe que venga el amor y la prosperidad. Te cambias de casa o decides irte a vivir solo. Piensas poner un negocio de comida o publicidad, hazlo, aprovecha que entrarás en una etapa de crecimiento económico. A los casados les vendrá un problema por cuestiones de celos, traten de solucionarlo sin dramatizar. Tus números de la suerte son 06, 55 y 81.















LEO

Se avecinan cambios importantes en tu vida profesional, pues por fin te hablan del trabajo que esperabas o te ascienden, sólo recuerda no presumir porque te llenas de malas energías. Te invitan a salir de viaje esta semana, acepta, pues necesitas mover tus energías y distraerte. Cuidado con problemas de accidentes. A los solteros o quienes ya piensan en formalizar su relación, este 13 de septiembre les sugiero usar una prenda roja, encender una veladora del mismo color y pedir con mucha fe que venga el amor. Ya no insistas con esa persona que no te quiere, recuerda que es mejor cerrar círculos y avanzar. Tus números de la suerte son 31, 09 y 77. Recuerda que tu signo es el más apasionado del Zodíaco, así que evita tener compromiso si quieres seguir con varias personas a la vez. Una amiga tuya te dará la noticia de un embarazo.

VIRGO

Semana para ponerse al corriente con las deudas. Te invitan a un viaje familiar. Te busca un amigo para ofrecerte un negocio de venta de ropa o administración de bienes. Recuerda que siempre debes actualizar tus estudios para mantenerte a la vanguardia, así que trata de tomar un curso o diplomado. Los amigos sinceros son los que te apoyan en las buenas o malas, aprende a diferenciar bien tus amistades y aparta a los que sólo están contigo por interés. Para este 11 de septiembre recomiendo a los Virgo ayunar hasta las 11 de la mañana y después prender una veladora blanca para renovar la energía. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 01, 23 y 76. Ya no seas tan dramático, aprende a soltar situaciones que no puedes controlar. Sabrás del embarazo de un familiar. Cuídate de dolores de cabeza.

LIBRA

Semana para no rendirse y salir adelante en todos los problemas. Tus jefes te llamarán la atención por un problema de redacción o facturación, trata de solucionarlo cuanto antes. Te invitan a salir de viaje o visitas a tu familia. A los Libra que no se han casado o no tienen pareja formal, les recomiendo este 13 de septiembre prender una veladora roja junto a tres rosas rojas y pedir a su ángel de la guarda que venga el amor verdadero a su vida. Te buscan para invitarte a un negocio de ingeniería o diseño gráfico. Ya no pelees con tus hermanos o tus padres, recuerda que todo lo que te aconsejan es por tu bien. Tus números de la suerte serán 99, 31 y 27. Recuerda que a ti te beneficia tener una mascota, así que a conseguir una. No dejes el ejercicio ni la dieta, trata de mantener tu fuerza de voluntad.

ESCORPIÓN

Ya es tiempo de poner en orden tus ideas y definir qué quieres para tu futuro. Comprendo que a veces no te sientes confortable en tu trabajo, pero recuerda no salirte hasta que tengas otro asegurado; calma tus impulsos. Cuidado con lo que comes, sobre todo con los lácteos para evitar problemas de infección estomacal. Ya es momento para formalizar o tener un amor, así que no te sabotees y déjate querer; recuerda que tu signo es más compatible con Tauro y Cáncer. Cuidado con los gastos imprevistos, trata de ahorrar. Si estás casado, vendrá un nuevo integrante a la familia. Tus números de la suerte serán 04, 32 y 19. Este 11 de septiembre te recomiendo encender una veladora blanca y bañarte con flores para que las buenas energías rodeen tu vida. Ojo con los robos o pérdidas en la calle, ten precaución.

SAGITARIO

Cuidado con lo que platicas a tus compañeros de trabajo o escuela; estarás rodeado de chismes, así que trata de mantenerte al margen de las situaciones. Este 11 de septiembre te recomiendo prender una veladora blanca y guardar un limón verde en tu bolsa para cortar todo lo negativo. Te invitan a un viaje familiar. Sigue con la dieta y el ejercicio para no volver a subir de peso. Realizas limpieza en tu casa y sacas todo lo que no usas para que la buena energía fluya mejor. A los solteros o quienes ya se quieren casar, este 13 de septiembre les recomiendo conseguir seis rosas: tres blancas y tres rojas, para que las ofrezcan a la Virgen María y le pidan que les traiga a ese amor verdadero. Usa mucho perfume toda la semana para atraer las buenas energías. Un amor de Aries o Libra se va de tu lado. Tus números de la suerte son 13, 22 y 90.

CAPRICORNIO

Semana para estar muy atento a los cambios que vienen en tu vida personal. En el trabajo te llegará un ascenso y un bono económico. Un amigo se enamora de ti, pero es mayor que tú, así que trata de poner en orden tus sentimientos para que ninguno salga lastimado. Ya no seas tan intenso con lo que opinan otros, recuerda tomar las cosas de quien vienen. Les recomiendo que este día 13 de septiembre se den baños de rosas blancas y prendan una veladora blanca para atraer las energías positivas. Recibes apoyo de un familiar para emprender un negocio. Recuerda que tu signo lo domina el vestirse y verse bien, así que trata de gastar tu dinero en eso y no en los vicios. Tendrás un golpe de suerte con los números 23, 19 y 08. Nota importante: no pelees con tus padres, entiende que sólo desean verte feliz.

ACUARIO

Es momento de sacar toda la buena actitud, porque vienen días de mucho trabajo o juntas con tus jefes para cambios de proyectos. Recuerda que eres pieza clave en los asuntos laborales, por eso es muy importante tu opinión. Alguien viene a visitarte. Cuida tu dinero para invertir en diciembre. Eres muy amoroso y detallista, pero a veces tu pareja no te valora, así que si no te sientes bien con tu relación, mejor date un tiempo. Ya no seas tan exigente contigo mismo, a veces se vale equivocarse y aprender de los errores. Trata de cuidarte de infecciones respiratorias y dejar el cigarro. Evita discutir con tus compañeros de trabajo. Recuerda que tu signo atrae las envidias, así que te recomiendo protegerte este 13 de septiembre portando un accesorio de plata o ropa de color rojo para cortar ese mal de ojo. Tus números de la suerte son 02, 31 y 47.

PISCIS

Semana para dejar a un lado los miedos y enfrentar todos tus retos. Recuerda que eres el signo que tiene más fuerza espiritual, por eso te recomiendo que este 13 de septiembre enciendas una veladora blanca y le pidas a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas. Te buscan para pagar una deuda del pasado; trata de ser más cauteloso con tus gastos. No seas tan dramático ni sufras por algo que no ha pasado, aprende a vivir a tu tiempo y ser feliz. Te compras ropa para acudir a una boda. Te irá bien en tu negocio, sólo es cuestión de paciencia. Trata de no meterte tanto a cursos de sanación o ciencias ocultas, porque después no sabrás cómo cerrar esas energías. Tus números de la suerte son 08, 09 y 13. Un amor del pasado te busca para volver, trata de analizar bien antes de decidir y, de ser necesario, cierra los círculos.

