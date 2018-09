5 lugares imperdibles para visitar en Montreal

Una rueda de la fortuna de 60 metros de altura, un show de luces y sonido dentro de una basílica, una aventura de paddle board y una tarde de museos son solo algunas de las actividades que no te puedes perder si visitas Montreal, que actualmente es una de las ciudades más importantes de Canadá, la cual ya es considerada una de las urbes más influyentes en el mundo del arte, turismo y gastronomía.

También puedes ver:

Por lo que si piensas visitar Montreal próximamente no te puedes perder estas actividades que te harán pasar unos días inolvidables.

1.-La Grande Roue

La Grande Roue es una de las atracciones más concurridas por los turistas en Montreal. Se trata de una rueda de la fortuna de 60 metros de altura, ubicada en Bassin de Bonsecours del Vieux-Port Montreal "Viejo Montreal" . La experiencia tiene una duración de 20 minutos aproximadamente y te recomendamos acudir durante el atardecer.

Aunque los fines de semana debes formarte durante varios minutos para subir, es una experiencia inolvidable, pues puedes tener acceso a una vista privilegiada de las ciudad en la que destacan los edificios más emblemáticos de "Old Montreal" (Viejo Montreal) como el Puente Jacques Cartier, Parque Mont Royal, Vieux-Montreal, La Biosfera, entre otros.

Ubicación: Bassin de Bonsecours del Vieux-Port Montreal

Horario: Lunes a viernes de 16:00 a 23:00 horas. Sábado y domingo de 10:00 a 23:00 horas.

2.- Experiencia AURA

Durante 30 minutos el altar de la Basílica de Notre Dame en Montreal (1829) se transforma. Luces, coros eclesiásticos y diversas imágenes se posan sobre el presbiterio para narrar un viaje hacia el paraíso.

Se trata de AURA un espectáculo lumínico en el que se proyectan imágenes que plasman paisajes y las cuatro estaciones del año. Además, esta proyección causó controversia entre la comunidad católica por la forma de intervenir un altar.

AURA es una creación de Moments Fcatory cuenta con la participación de 32 músicos y 20 coristas quienes dar funciones a las 18 y 19 horas.

3.-Visita el Parque Mont Royal

Para los turistas una de las vistas obligadas es el Parque Mont Royal, pues es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Fue diseñado por Frederick Law Olmsted, quien también se encargó del diseño de Central Park en Nueva York.

El parque dio nombre a la ciudad antes llamada "Hochelaga", ya que en 1535 el explorador Jaques Cartier escribió un texto en el que refiere el nombre Mont Royal. Pero fue hasta 1876 que se inauguró oficialmente el parque y actualmente es una zona protegida de Quebec.

4.- Practica Stand Up Paddle Board (SUP)

En el Parque Jean Drapeau se pueden realizar diversas actividades acuáticas como practicar Stand Up Paddle Board (SUP), surf en río, kayak recreativo, SUP Yoga, SUP fitness, entre otras actividades. Por lo que si disfrutas de hacer deporte esto es para ti.

5.-Recorrido en bici

Recorrer las calles de Montreal en bicicleta es una experiencia única, pues se pueden observar los murales hechos por artistas internacionales.

¿Dónde hospedarte?

Si decides visitar Montreal uno de los mejores lugares para hospedarte es el Hotel W, ubicado en 901 Rue du Square-Victoria, frente a la estación del Metro Square Victoria y a unas cuadras del Museo de Arte Contemporáneo.

Aquí algunas de las imágenes…















Publicidad















También puedes ver: