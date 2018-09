Prepárate para la carrera Hello Kitty en la CDMX

Desde hace cuatro años se han realizado en distintos lugares del mundo carreras con Hello Kitty como protagonista y este año por fin tendremos una en América Latina; será el próximo 14 de octubre y la sede es la Ciudad de México. Esta carrera promete estar llena de muchas sorpresas, ternura y diversión.

Seas o no una corredora experta, esta nueva aventura junto a Hello Kitty será una de las más tiernas e increíbles que vivirás a su lado. Para que estés completamente preparada y lograr que sea un día inolvidable, te tenemos los siguientes tips:

1 Calentando motores: Antes de comenzar a correr es muy importante hacer un calentamiento para que no sufras lesiones y preparar el cuerpo para un mejor rendimiento físico. Mientras lo haces puedes utilizar la adorable bocina de peluche en forma de Hello Kitty, en ella podrás reproducir las canciones que más te gustan y hacer de Hello Kitty la mejor compañera para ejercitarte.

2 ¡Motivación a todo volumen! Para que no pierdas la inspiración durante la carrera, te recomendamos llevar los increíbles audífonos de Hello Kitty y seleccionar tu playlist favorito; además de verte super bien, ayudarán a que tu camino hacia la meta sea el más divertido.

3 Asegura un buen rendimiento: Lo más importante cuando haces ejercicio es mantenerte bien hidratado. Para ello podrás elegir un cilindro de Hello Kitty, así no te quedarás sin agua durante la carrera y complementarás tu atuendo con el tierno toque de nuestro personaje favorito ¡Existe una variedad de materiales y diseños que seguro te encantarán!

4 ¡Mujer precavida, vale por dos! No olvides llevar tu powerbank de Hello Kitty, que además de lucir muy kawaii, te ayudará a que no te quedes nunca sin batería y puedas tomar todas las fotos y videos que quieras para recordar cada momento de esta linda experiencia a lado de tus amigos y de Hello Kitty.

Al terminar podrás disfrutar de una zona de convivencia familiar donde habrá deliciosos snacks y podrás tomarte divertidas fotos en compañía de Hello Kitty. ¡Prepárate y nos vemos en la meta!















