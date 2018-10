Mhoni Vidente: Los horóscopos de la semana

Aries

Semana para reflexionar todo lo que estás viviendo. Vienen juntas en el trabajo para cambios de proyectos o actualización de sistemas. Te llega un dinero extra por una comisión o la venta de un coche, ahórralo o salda deudas. Cuídate de problemas de estómago, recuerda que es tu punto débil. Ya no te pongas a la defensiva con tu pareja, ten en cuenta que eres fuego y eso te vuelve muy explosivo. A los solteros les viene un amor nuevo del signo de Géminis, Libra o Sagitario. Tendrás un golpe de suerte el 27 de octubre con los números 09, 21 y 33. Usa mucho el color azul fuerte. Considera que tu carácter fuerte a veces provoca que te vean cruel o sin compasión, así que mide tu temperamento en tu vida cotidiana. Balancea tus aspectos positivos y negativos para evitarte problemas con seres queridos.

Tauro

Te vienen pagos de última hora o planes para cambiarte de casa. Tendrás mucho trabajo y estrés, así que trata de controlar tu carácter y no caer en las provocaciones de tus compañeros. Te llega el amor de alguien del signo Capricornio o Virgo. A los que se encuentran en una relación les viene un embarazo. Cuidado con el ejercicio, evita lastimarte la espalda o el cuello, pues son tus puntos débiles. Tendrás un golpe de suerte este 25 de octubre con los números 10, 23 y 99. Te recomiendo usar mucho el color rojo como protección. Considera que el lado positivo de los Tauro es su buen humor, ser verdaderos amigos y leales, además de ser los mejores administradores de sus recursos y de los demás; su lado negativo es que son muy violentos o traen la ira a flor de piel, son muy orgullosos y casi nunca piden perdón.

Géminis

Semana de mucha suerte en tu vida laboral, recuerda que atraviesas por una etapa de prosperidad, así que aprovéchala. Te invitan a salir de viaje, que te servirá para cargar energías positivas. Recuerda que eres el gemelo del Zodíaco y eso te vuelve muy cambiante en tus pensamientos y acciones, por eso muchos de tus amigos o parejas se alejan de ti, así que trata de cambiar. El 23 de octubre te llega un premio en la lotería con los números 02, 07 y 66. Ya no pelees con tu pareja, reflexiona que nunca podrás controlar a los demás, así que trata de entenderlo y ser feliz. Recibes un premio o reconocimiento en tu escuela o trabajo. Un amor del pasado regresa a tu vida para formalizar, date la oportunidad. Cuídate de problemas de garganta o pulmones. Ten en cuenta que tu elemento es el aire y eso te permite ser muy abierto.

Cáncer

Enfrentas días de mucho trabajo y juntas debido a que te hallas en cierre de mes. Cuídate de problemas de vista o piel. No tomes una decisión precipitada en el amor, considera que el elemento de tu signo es el agua y eso te vuelve muy sentimental, así que contrólate y lleva una buena conversación con tu pareja. A los solteros les llega un amor del signo Piscis o Escorpión. Cuídate de los robos o pérdidas, muéstrate más precavido al invitar gente a tu casa. Si estudias, te recomiendo aplicarte con tus tareas y trabajos. Tendrás un golpe de suerte el 26 de octubre y será con los números 05, 32 y 44. Usa más el color azul fuerte para atraer la suerte. Resuelve cualquier problema legal que tengas o no dejes ninguna cuenta sin pagar. Ten en cuenta que lo negativo de tu signo es ser fantasioso y eso te impide poner los pies en la tierra.

Leo

Vienen días de renovación de energía, pero contempla que debes tener mucha cautela con lo que platicas para que no se te carguen las envidias. Te llega una propuesta de trabajo o cambio de puesto; tómala, te ayudará a crecer más. Controla tu deseo sexual para que no caigas con personas que sólo buscan hacerte daño. Los solteros conocen a un amor del signo Aries o Libra; traten de no dar demasiado. Preparas tus vacaciones de fin de año. Los que están en pareja enfrentan problemas de celos o pleitos por culpa de terceras personas, así que traten de no caer en provocaciones y platiquen antes de juzgar. Son tiempos de hacer más ejercicio. Tendrás un golpe de suerte el 24 de octubre con los números 09, 21 y 33. Usa el color morado para atraer la abundancia. El lado negativo de los Leo es la arrogancia en extremo.

Virgo

Procura tener todo en orden para evitar conflictos. Vienen días de mucho trabajo o de juntas con tus jefes, platica con ellos de tus planes y verás que te escucharán. Cuidado con problemas de riñón o úlcera, consulta tus dudas con el médico. No le mientas a tu pareja, si ya no la quieres es mejor darse un tiempo y comenzar en otra parte, recuerda que el amor no se acaba, sólo se mueve de lugar. Tendrás un golpe de suerte el 24 de octubre con los números 03, 22 y 91. Usa el color blanco para tener fortuna. A los solteros les llega un amor de Piscis o Tauro. Haz más deporte, es tiempo de verte en forma o hacer una dieta más natural. El lado negativo de los Virgo es que tienen obsesión por la limpieza y el orden, lo que les causa problemas con sus parejas, y también les gusta mucho el chisme, y eso les acarrea problemas.

Libra

Semana con mucha presión laboral. Considera que a tu signo le gusta quedar bien en todo lo que realiza y eso lo hace esforzarse mucho en todo lo que debe cumplir. Te recomiendo tener paciencia para no caer en pleitos sin razón. Cuídate de problemas de estómago. Lleva una dieta más saludable. Si estás soltero, sólo será por poco tiempo, porque llegará alguien de Piscis o Capricornio que hablará de amor sincero. Tendrás un golpe de suerte el 24 de octubre con los números 10, 32 y 55. Usa mucho el color gris o mostaza, ambos te ayudarán a crecer. Recuerda que debes dejar un poco los viajes y concéntrate en tu trabajo. El lado positivo de los Libra es son extremadamente sociables, por eso regularmente son vendedores o líderes en cuestión de comunicación, mientras que lo negativo es que son muy exagerados con su vida amorosa.

Escorpión

Semana con algunos problemas económicos, recuerda que necesitas administrarte. Vienen días de mucho trabajo y nuevos proyectos. Cuídate de problemas de estrés o nervios, acude con el médico. A veces tu carácter te hace pasar malos ratos con las personas que quieres, así que piensa antes de actuar y controla tus impulsos. Cuídate de las traiciones de los amigos en el trabajo o escuela y evita platicar mucho tus asuntos privados. Tendrás un golpe de suerte el 24 de octubre con los números 32, 76 y 99. Usa mucho el color rojo intenso con el objetivo de atraer la abundancia. El lado positivo de los Escorpión es su fuerza de voluntad y todo lo que se proponen lo logran; destaca la valentía y energía que ponen a todo lo que realizan y son magníficos líderes políticos o sociales, mientras que el lado negativo son sus celos.

Sagitario

Tendrás mucha energía a tu alrededor, ten en cuenta que debes aprender a quitarte todo lo negativo y dejar que fluyan las buenas cosas en tu vida. Te llega una sorpresa en cuestiones de trabajo. Arreglas asuntos de una herencia o escrituras con tu familia. Si eres mujer, cuídate de problemas hormonales. Ya no pidas ningún consejo en lo amoroso, te recomiendo seguir tu intuición. Recuerda que lo más fuerte de tu signo es el deseo sexual por ser fuego y por eso necesitas una persona igual que tú, del signo Aries o Géminis. Tendrás un golpe de suerte el 25 de octubre con los números 17, 32 y 90. Usa el color azul fuerte, te llenará de abundancia. El lado positivo de los Sagitario es su entusiasmo en la vida y buena organización, y lo negativo es que son exageradamente manipuladores y siempre les gusta llevar el liderazgo.

Capricornio

Estarás muy pensativo sobre tu vida laboral, pues sientes que donde te encuentras no es lo mejor para ti o no te dan la oportunidad de crecimiento que deseas; ten en consideración que tu signo siempre lucha por el éxito en todo, así que busca algo mejor. Evita platicar tus planes para que no te los salen o te llenes de mal de ojo. Recibes un dinero extra para hacer pagos de tarjeta o colegiaturas. Te proponen irte a vivir al extranjero, analízalo bien y platícalo con tus seres queridos. Sientes que se alejó alguien muy importante por tu carácter y tu forma de ser, pero ten en cuenta que el Capricornio es muy complicado en las relaciones de pareja, por eso te recomiendo acudir con un terapeuta para que te ayude a afrontar esta situación. Tendrás un golpe de suerte el 26 de octubre con los números 03, 18 y 22.

Acuario

Semana para actualizar tu vida laboral. Cuidado con problemas financieros, trata de ahorrar y pagar a tiempo tus deudas. A veces piensas lo que no es, sobre todo, en cuestiones amorosas y eso te causa muchos problemas con tu pareja, trata de hablar y poner todo en orden. Te llega una propuesta para poner un negocio de venta de ropa o de comida, adelante, es una buena oportunidad. Necesitas tener más carácter en tu vida laboral, exige lo que te mereces. Tendrás un golpe de suerte el 23 de octubre con los números 02, 08 y 15. Usa más el color rojo o blanco, eso te llenará de abundancia. El lado positivo de tu signo es su bondad ante la humanidad y su servicio social, por eso son grandes pensadores de la historia y muy inteligentes, mientras que lo negativo es la desconfianza económica o amorosa, que cae en lo exagerado.

Piscis

Semana de estar con muchos trámites en tu trabajo o pagos de gobierno, mantente al pendiente de todo lo que debes hacer. En estos días recibes una invitación para formar una sociedad en un proyecto de ingeniería o administración que te dejará más ingresos, te recomiendo aceptarlo. En tu trabajo habrá juntas para cambios de puesto o el cierre de mes, así que procura estar muy al pendiente de todo lo que debes hacer. Cuídate de problemas de intestino o infección estomacal, ten presente que es tu punto débil. Te busca un amor del pasado para pedirte un consejo o dinero, sólo considera que tu signo es agua y eso te convierte en buena persona y con deseos de ayudar a las personas que amas. Tendrás un golpe de suerte el 26 de octubre con los números 03, 18 y 22. Usa mucho el color amarillo.

