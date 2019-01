Fotos: Las peor vestidas de los Golden Globes 2019

Un ruego para esta temporada de premios: A- Listers, contraten estilistas que les enseñen de proporciones, de texturas, pruébense cosas hasta tener en cuenta proporciones, colores y sobre todo, buenos estilismos. Porque en esta inauguración de la temporada de premios 2019 con los Golden Globes, hubo muchos desastres.

Constance Wu

¿Para qué el listón y el corsé de lencería?

Janelle Monae

¿Qué es esto? Un disfraz de matriushka, seguro.

Julianne Moore

Elegante, pero la proporción desatinada hace que uno se pierda y obvie ese elemento.

Yalitza Aparicio

Es increíble que no pudiese existir un solo estilista competente en México capaz de vestir a la actriz y dejarla tan increíble como apareció en "Vogue". Punto.

Catriona Balfe

Pongamos más proporción donde no necesitamos con un largo y detalles absurdos.

Kaley Cuoco

Se puede ser relajada, pero no TAN relajada como para ir a un prom.

Elsie Fisher

Podrá ser Gucci, pero lucir como un príncipe hobbit pasó de moda como desde 2002.

Rachel Brosnahan

Simplón, sin más. Como para ir a un prom.

Judy Greer

Todo es un enorme desastre de porporción. El largo del tuxedo, el gran corbatín, el largo de la parte de arriba. El peinado.

Lucy Boynton

Una mujer tan bella no debía opacarse bajo esa combinación desafortunada entre peinado, mangas enormes, vestido larguísimo, color desfavorable (con maquillaje igual) y escote bajo.

Jamie Lee Curtis

¿Qué es esto, la nueva versión de Drácula de Francis Ford Coppola?

Sandra Oh

Buen intento con el look de Hollywood clásico. Pero ese fruncido y ese pedazo sobrante solo quedan como un fruncido y un pedazo sobrante. No pone ni quita, y no parece que el vestido tuviese un plus. Andy Samberg, impecable.

Jodie Comer

Con los vestidos tipo victoriano hay que tener mucho cuidado: uno puede verse de ensueño, como salido de un cuento, o poner un montón de boleros desperdigados en las mangas y arruinar lo que tiene un buen largo, una textura exquisita y un gran peinado.

Kate Mara

El más grande desastre de la alfombra. Parece salida de "El quinto elemento", pero en su versión gore.

Laura Harrier

Todo perfecto, pero la proporción en la parte de la mitad se ve rarísima, como si tuviera la medida de la cintura bastante abajo y el busto también. Y esa línea corta bastante, la del vestido, con los zapatos.

