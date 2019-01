Mhoni Vidente: Los horóscopos de la semana

Aries

La Luna es tu carta en el tarot, esto significa que son tiempos de cambios en tu forma de pensar y dejar atrás los rencores para que puedas disfrutar la vida. Si atraviesas por situaciones negativas con tu pareja, te recomiendo pedir consejos a tu familia o mejores amigos antes de tomar una decisión radical. Los solteros saldrán con algunos amores fugaces, pero nada serio ni a largo plazo. Tendrás un golpe de suerte el martes con los números 28, 31 y 70. Usa prendas de color amarillo para mejorar tu energía espiritual. Te invitan a salir de viaje esta semana. Trata de tomar vitaminas para que no te sientas tan cansado y procura dormir mejor. Aléjate de los chismes, ten en cuenta que la mejor virtud en una oficina es la discreción. Piensas en comenzar a hacer deporte o inscribirte a un equipo.

Tauro

Tu carta en el tarot es Los Enamorados, lo que marca definitivamente una nueva etapa en tu vida y de tener amplia compatibilidad con tu pareja actual; a los Tauro que están solteros les llega un amor muy formal, sólo trata de no forzar nada y dejar que las cosas fluyan. En cuestiones laborales tendrás algunas juntas de última hora, pero no te estreses, se viene un aumento de sueldo y el ascenso que tanto esperabas. Te invitarán a varias fiestas, pero trata de no tomar en exceso o comer demasiado, ya que estarás un poco delicado del estómago. Tendrás un golpe de suerte este miércoles con los números 29, 31 y 80. Si usas ropa de color rojo o azul atraerás más energías positivas. Deja el drama en tu vida diaria, tu signo es muy exagerado y eso te estanca en ciertas situaciones.

Géminis

Tu carta en el tarot es La Torre, eso significa que tendrás suerte en todos los juegos de azar, especialmente si empleas los números 18, 35 y 60. Atravesarás por momentos complicados con tu pareja, pero no debes darte por vencido y luchar por esa relación. Los solteros conocerán a personas muy compatibles del signo Aries, Géminis o Acuario. Se viene una buena racha en el aspecto laboral, así que trata de aprovecharla para impulsar tu propio negocio. Tendrás mucha comunicación con lo divino, así que debes estar atento a tus sueños, porque recibirás un mensaje. Mandas a arreglar tu coche o decides cambiarlo. Trata de usar más el color azul intenso para incrementar tu suerte. Estarás muy propenso a las envidias en estos días, así que trata de no hacer caso a lo que las personas dicen de ti.

Cáncer

El Emperador es tu carta en el tarot e implica que son tiempos de dejar atrás ese mal amor o amistades que sólo vieron interés en ti y por fin decides ser feliz. En el amor, vendrá a ti alguien con mucha luz que sacará lo mejor de ti. Tendrás el poder suficiente para enfrentar todos tus miedos y salir avante de cualquier situación. Si tienes un problema legal saldrás victorioso. Tu signo es demasiado distraído y a veces no aprecias realmente quién te ama, así que abre bien los ojos. También esta carta te indica que es tiempo de estudiar otra vez y tomar un curso de comunicación o administración. Busca a tu familia, en estos momentos necesitan de ti tus seres queridos. Tendrás un golpe de suerte este martes con los números 15, 23 y 66. Trata de usar más el color blanco y dormir más para mejorar tu energía.

Leo

Tu carta en el tarot es El Sol, y significa que debes darle prioridad a todo lo que tienes en planes y no dejarte vencer por cualquier comentario negativo que hagan sobre ti. Tu signo es el rey de la selva y eso te vuelve más fuerte. El Sol indica que es tiempo para alcanzar grandes logros en tu vida personal y laboral. Todo lo que te propongas te saldrá bien y los malos momentos quedaron atrás. Debes inyectarle más fuerza a tu trabajo y verás cómo avanzas. El amor estará tocando a tu puerta, sólo debes abrirte a las posibilidades para poder ser feliz con una pareja. Éste es un momento ideal para seguir preparándote, así que te recomiendo tomar algún curso que tenga que ver con programación o artes. Tendrás un golpe de suerte con los números 21, 34 y 80. Usa más el color azul en tu ropa.

Virgo

Tu carta en el tarot es El Carruaje, lo que quiere decir que sigues con tu buena racha en lo económico y que pronto tendrás la recompensa a todo tu esfuerzo en el trabajo. Sólo ten cuidado con las envidias o mal de ojo y trata de no confiar ciegamente en todas las personas. Te recomiendo cargar algo de plata para cortar todo lo negativo. Es el momento de empezar ese negocio que tienes en puerta o cambiar de trabajo, ya que te irá de lo mejor. No descuides tu relación de pareja, es la base de tu vida; recuerda que tu signo es tierra y por eso necesitas de una pareja a tu lado. Te invitarán a varias fiestas en las que disfrutarás mucho. Te compras ropa o cambias tu look. Tendrás una sorpresa económica con los números 14, 23 y 56. Usa mucho el color amarillo en tu ropa para atraer la buena fortuna.

Libra

Tu carta en el tarot es La Rueda de la Fortuna, significa que seguirás con mucha suerte en todos los sentidos y que en estos días te llegará una propuesta de trabajo muy importante. También indica que es el momento de tener una relación estable, tu signo es uno de los más sexuales del Zodíaco, pero debes pensar qué es lo que quieres para el futuro, recuerda que no todo es diversión. Tendrás un golpe de suerte el jueves con los números 14, 23 y 50. Procura usar más el color azul en tu ropa para atraer la suerte y energías positivas. Ten precaución para evitar las caídas en la calle o algún accidente. Por el momento no tramites ningún crédito y trata de pagar todo de contado. Tu lema es “No hay mal que por bien no venga”, así que debes aprender a sacarle provecho a todas las situaciones.

Escorpión

Tu carta del tarot es El Mago, quiere decir que 2019 será un año de grandes triunfos y logros, lo único que debes hacer es esforzarte, poner todo tu empeño y dejar de darle importancia a lo que dicen de ti las personas, recuerda que las envidias lo único que hacen es robarte energías positivas. Tendrás una semana de muchas presiones en el trabajo y juntas de última hora, por lo que será importante que no te alteres. Sigue con el ejercicio y la dieta, pues además de que te empiezas a ver mejor, eso te ayuda a liberar un poco de estrés. Terminas de liquidar algunas deudas de tus tarjetas y comienzas a ahorrar. Un amor del signo de Aries o Tauro te buscará para regresar. Sales de viaje por un proyecto de trabajo. Ten cuidado con los accidente en la calle. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 28 y 33.

Sagitario

La carta de La Justicia significa que pronto recibirás la recompensa por todo el esfuerzo y los sacrificios que has hecho en estos años. Sólo trata de no presumir mucho para no generar envidias, además de que debes restarle importancia a lo que piensen y digan los demás de ti. Decides seguir preparándote y te inscribes a cursos de idiomas en fin de semana. Deja de lado el drama en tu vida amorosa. Los solteros conocerán a alguien de Aries o Leo que será muy compatible. El miércoles tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 09, 27 y 43. Debes estar más atento a tus experiencias y aprender de ciertos errores para no volverlos a cometer. Trata de rodearte de personas que te llenen el alma y te hagan vivir nuevas aventuras; tu espíritu es artista, viajero y el más aventurero.

Capricornio

La Fuerza es tu carta del tarot, esto significa que no debes rendirte y mejor pon todo tu empeño para lograr tus objetivos. Enfrentarás algunos problemas familiares que te quitarán un poco de estabilidad emocional, pero no dejes que te venzan, recuerda que todo es pasajero y sólo hay que ser paciente. En cuestiones laborales estás en el camino indicado para lograr tus metas económicas. Piensas mucho en un amor del pasado, trata de contactar con esa persona y cerrar círculos para que no sigas perdiendo energías. No gastes mucho en las rebajas de temporada, pues aunque te va bien económicamente, es mejor que ahorres. Necesitas controlar tu temperamento para no herir a tu pareja y amigos. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 37 y 44. Tu lema es “Yo puedo lograrlo”.

Acuario

Tu carta en el tarot es La Estrella, esto indica que toda la buena suerte y energías positivas estarán a tu favor, así que aprovecha para resolver todos los pendientes y proyectos que tengas en mente. Será una semana pesada en el trabajo, pero debes mantenerte tranquilo y no dejarte vencer por el estrés ni las presiones. Piensas en formalizar tu relación amorosa y mudarte a vivir con tu pareja. Cuídate de problemas de espalda y trata de no cargar artículos pesados. Esta semana no prestes dinero, te pueden robar la suerte. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 18 y 32. Te busca un amor del pasado para pedirte perdón, recuerda que es momento de dejar rencores atrás. La carta de La Estrella te dice que es el momento de tener toda la seguridad en ti mismo y salir a conseguir lo que deseas.

Piscis

Tu carta en el tarot es El Mundo, esto significa que atravesarás por situaciones importantes en el ámbito laboral; en estos días te llegará una propuesta laboral que representa una mejor remuneración económica y te permitirá crecer mucho profesionalmente. El Mundo también indica que viajarás constantemente en los próximos meses. Es momento de sacar toda la creatividad y dedicar tu tiempo libre a las artes. Cuidado con problemas de garganta o infección en las vías respiratorias. Los solteros piensan en darse tiempo para una relación estable, y los signos más compatibles son Cáncer o Escorpión. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 21 y 33. Trata de resolver esta semana todas tus deudas para empezar el año con la mejor energía. Eres algo inmaduro para tomar decisiones, intenta cambiar eso.

