Entrenamientos funcionales, la nueva tendencia en fitness

El nuevo año ya está aquí y es natural escuchar que muchos se empiezan a poner las pilas con su cuerpo.

Sí, ya llegó el momento de hacer un paréntesis en las comidas desenfrenadas y darle un poco de orden al estómago pero también volver a tomar en cuenta la salud y apariencia física.

Una tendencia que cada vez cobra más fuerza son los entrenamientos funcionales; sí, esos que prometen grandes resultados en poco tiempo porque como es habitual en muchas personas, bajar de peso se vuelve más que un propósito del año nuevo, en una necesidad urgente.

De acuerdo con Josué Mendoza, gerente comercial de Club Mundet y el programa de ejercicios Park Hiit dichos entrenamientos están de moda. Sin embargo, de acuerdo a su experiencia el perfil del mexicano presenta ciertas características que afectan el cumplimiento de estos objetivos. “De los problemas reales que tiene el mexicano, el principal es la alimentación. Es decir, comemos pero de nada te va a servir entrenar y quemar en una sesión mil calorías si luego te comes una torta de tamal, con un atole o una pizza con una coca cola. Lo que quemaste es lo mismo que estás consumiendo o más”, afirma en declaraciones a Publimetro.

Cita como segunda dificultad, que “el mexicano tiene el propósito pero no le da continuidad de tal manera, que llega al gym interesado en hacer ejercicio y a la semana ya lo dejó y tercero, todavía no tiene la cultura del deporte”.

Una propuesta que gana terreno entre los mexicanos. / Cortesía

“Se motiva más por la salud porque empiezas a tener problemas gastrointestinales, emocionales, de diabetes, de mil cosas y ahí dice tengo que hacer ejercicio”.

Park Hiit, una alternativa que se instala con fuerza

Ante este diagnóstico, Mendoza sugiere el programa Park Hiit a cargo del Club Mundet que está causando sensación entre las personas que quieren lograr grandes resultados en materia de wellness. Se trata de un entrenamiento funcional de ocho semanas. Durante 48 días los usuarios van a poder disfrutar de una hora de entrenamiento al día acompañado con un plan nutricional para llegar a los resultados que se proponen.

“El objetivo puede ser bajar de peso, tener masa muscular, prepararte para una competencia, fortalecer cierta área de tu cuerpo. En ese tiempo vas a ver cambios óptimos, basados en entrenamientos por intervalos de alta intensidad”, detalla Mendoza, también entrenador de este programa que ya ha acompañado a cientos de personas a lograr sus metas.

Hace énfasis en que lo que más les solicitan las personas es bajar de peso. “Eso porque la dieta del mexicano no es muy buena. Por lo regular subimos de peso muy rápido por el exceso de carbohidratos que comemos de tal manera que la mayoría de la gente cuando ve que ya tiene un exceso en el peso empieza a buscar este tipo de entrenamientos”.

Entre las disciplinas que integran Park Hiit se encuentran box, crossfit, natación, ciclismo y atletismo, como explica Cynthia Sánchez, asesora de entrenamiento funcional.

“Es importante que las personas desintoxiquen el cuerpo. Se trata de una combinación entre buena alimentación y ejercicio”.

Costos

• Cuatro mil 200 pesos para socios del Club Mundet

• 14 mil para personas externas al Club Mundet

– Incluye ocho semanas, tres asesorías nutricionales (inicial, intermedia y final) y un kit de entrenamiento.

• Horarios: 6:30 am, 7:40 am y 8:45 am

• Cupo: entre 20-30 personas por horario.

“Este entrenamiento es tan adictivo que ya cuando bajas de peso ya lo que quieres es aumentar masa muscular”. Josué Mendoza, gerente comercial de Club Mundet y Park Hiit

Dato

Park Hiit ofrece una propuesta al aire libre que se puede desarrollar en el Club Mundet, un espacio de 80 mil metros cuadrados. Para más detalles visita www.clubmundet.com o https://www.facebook.com/ParkHiitMundet.