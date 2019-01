Mhoni Vidente: Los horóscopos de la semana

Aries

Semana de muchas energías positivas alrededor de tu vida profesional. Se vienen firmas de contrato o un ascenso, sólo trata de no presumir para que tu éxito no se contramine con malas vibras. Te invitan a salir de viaje a mediados de febrero. Tramitas un crédito para comprar casa o departamento. Sabes de un embarazo en tu familia. No seas celoso con tu pareja. Los solteros conocerán a personas compatibles. Tendrás un golpe de suerte con los números 14, 32 y 56. Estos días te dominará el planeta Mercurio, lo que significa que tendrás mucha suerte en todo lo relacionado con nuevos negocios. Es momento de cambiarte de casa para mover tus energías, así que si tienes pensado mudarte debes realizarlo lo antes posible. Si usas algo de plata u oro esta semana, tienes garantizado que te llegue la abundancia.

Tauro

Tendrás algunas preocupaciones por cuestiones familiares, recuerda que eres el pilar en tu casa, pero no debes dejar que te afecten los problemas ajenos. Se avecinan cambios importantes en tu trabajo, así que trata de hablar con tus jefes para que te consideren para un ascenso. Te llega una invitación para un proyecto de gobierno. El martes tendrás toda la suerte de tu lado para la firma de contratos. Los solteros tendrán mucha compatibilidad con Escorpión o Capricornio. Ten mucho cuidado con los accidentes de tránsito. Plutón es el planeta que regirá tu vida, significa que estás en el momento de renovarte por completo. Cualquier plan de un nuevo negocio te resultará muy exitoso. Te recomiendo ponerte mucho perfume toda la semana antes de salir de tu casa para atraer la abundancia.

Géminis

Te sonríe la fortuna en los juegos de azar con los números 09, 21 y 33. Trata de usar el color amarillo tanto en la ropa como en los accesorios. Debes ordenar todo lo relacionado con tu trabajo, en estos días te evaluarán. Cuídate de problemas de nervios y no tomes pastillas, en particular sin receta. Estarás algo nostálgico por un amor que ya no está contigo, busca la paz. Evita firmar documentos en estos días o asesorarte muy bien antes de cerrar cualquier contrato. Te invitan a una boda o un bautizo. Cambias tu auto por uno más reciente. No dejes de estudiar, busca un curso para los fines de semana que te pueda ayudar con tu trabajo. Tu planeta esta semana es Neptuno, lo que significa que estarás en medio de muchos pleitos, sólo trata de no involucrarte en peleas sin sentido, sobre todo en tu lugar de trabajo.

Cáncer

Vienen algunos problemas con tu pareja, así que mantén la calma y evita ser dramático. Serán días de mucha suerte en todo lo relacionado con cuestiones de trabajo, aprovecha para hablar con tus jefes para que te den ese aumento que tanto esperas. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 21 y 34. Terminas de pagar unas deudas y decides cancelar tus tarjetas para ya no endeudarte y comenzar a ahorrar. Trata de salir de viaje para renovar tus energías. Ten cuidado con problemas de la vista u oído, procura ir con tu médico. Haces arreglos a tu casa o la remodelas. Tu planeta es Urano, esto te indica que vendrán unos días de muchas relaciones públicas y de estar conociendo personas muy importantes para tu progreso laboral. Los cáncer que están solteros tendrán mucha suerte en el amor.

Leo

Proliferan muchas energías positivas en tu medio laboral, así que trata de conseguir ese puesto que tanto deseas o emprende ese negocio que tienes en mente, recuerda que los Leo siempre buscan la independencia. Días para volverte a enamorar, tus signos más compatibles son Aries, Sagitario o Capricornio. Ten cuidado con problemas de estómago o intestino, trata de seguir con la dieta saludable y el ejercicio para que mejores tu salud. Compras boletos para salir de viaje en febrero. Te busca un amigo para invitarte a una boda. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 16 y 23. El planeta que influirá en tu vida es Saturno, lo que augura algunos tropiezos financieros, pero no te preocupes porque todo saldrá bien. En estos días procura no tramitar ningún crédito, mejor espera hasta febrero.

Virgo

Es el momento de administrar tu tiempo para emplearlo en cuestiones de trabajo o nuevos proyectos. Continúa con la dieta o el ejercicio, no recurras a las pastillas para bajar de peso. Habrá cambios importantes en tu trabajo, así que trata de mantenerte tranquilo y ten todo en orden. Deja tu celular por las noches, eso evita que duermas bien. Evita los dramas en tu relación de pareja. Tendrás un golpe de suerte con los números 23, 41 y 56. Procura vestirte de color azul fuerte. Ten mucho cuidado en las calles con los robos. Júpiter es el planeta que influirá más en tu vida, eso significa que tendrás una sorpresa muy importante en el ámbito profesional. Cuando creas que todo lo tienes perdido, te llegará el éxito. Júpiter para tu signo también significa que hay grandes proyectos en puerta.

Libra

Momento ideal para una transformación completa en tu vida, sólo trata de quitarte las malas amistades que te quieren únicamente por interés económico. Te llega un dinero por parte de un bono o compensación laboral. Ya no pelees con tu pareja, recuerda que tu signo dramatiza todas las situaciones. Te regalan una mascota. No descuides la dieta y el ejercicio. Te busca tu madre para pedirte un favor. Recuerda ayudar a los demás siempre que puedas, eso se te regresa. Tendrás un golpe de suerte con los números 18, 32 y 70. Venus es el planeta que influirá en tu vida, es el planeta del amor y el arte, así que serán unos días de gran creación artística y personal. En cuestiones amorosas por fin encuentras a la pareja ideal. Trata de dejar atrás todos los rencores, cuando lo hagas avanzarás a la felicidad.

Escorpión

Se te presenta la oportunidad de cambiar de trabajo y crecer más en lo económico. No arruines los buenos momentos con tu pareja por culpa de celos o malos entendidos, recuerda que tu carácter es muy fuerte y eso afecta tu relación. Tendrás un golpe de suerte con los números 21, 34 y 50, trata de combinarlos con tu fecha de nacimiento. Debes estar más cerca de tu familia y ofrecer apoyo siempre que lo necesiten. Tu signo tiene una energía sexual muy poderosa; sin embargo, debes cuidarte de relaciones prohibidas. Marte es el planeta que más influirá en tu vida, lo mejor en estos días será no tomar decisiones precipitadas en ningún aspecto de tu vida, espera a que tus energías se tranquilicen. Controla tu carácter para no tener problemas en lo laboral. Tendrás suerte en lo relacionado con nuevos negocios.

Sagitario

Esta semana estarás un poco alterado por problemas personales, recuerda que posees el poder de quitarte todo lo negativo, sólo necesitas concentrarte en lo que anhelas y verás que vendrá a ti la paz para estar mejor. Sales de viaje por cuestiones de trabajo, recuerda que tu signo requiere mover su energía. Te llega un dinero extra y lo usas para pagar una deuda de tu tarjeta de crédito. Siempre debes ser discreto con tus planes para que no te llenes de energía negativa. Ya no te pelees con tu pareja, mejor platiquen y expongan sus inquietudes. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 27, 43 y 80. Tu mayor compatibilidad en el amor será con los signos de Capricornio, Aries y Leo. El plantea que regirá en tu vida será Mercurio, eso quiere decir que tendrás suerte en cuestiones de viajes y negocios.

Capricornio

La fortuna te sonríe, estos días recibes buenas noticias relacionadas con el trabajo o nuevos proyectos, sólo trata de platicarlo hasta que se concrete para que no tengas envidias a tu alrededor. Ya no te agobies por problemas de pareja, recuerda que a veces es mejor darse un tiempo para descubrir si aún se hacen felices. Cuídate de dolores de espalda o cuello, libera el estrés con ejercicio. Tendrás un golpe de suerte con los números 05, 44 y 61. Recibes un dinero que no esperabas y lo usas para pagar una deuda del pasado. Haces planes para viajar en el mes de abril con tus amigos. El planeta que te influirá en estos días es Júpiter, eso indica que te involucrarás más en cuestiones políticas dentro de tu comunidad. Trata de controlar tu carácter impulsivo, pues hace que fracases en algunos proyectos.

Acuario

Días para renovarte por completo. Tendrás una revisión en el trabajo, así que trata de poner al corriente tus asuntos pendientes. Cuídate de dolores de estómago o de los huesos. Un amigo te propone un negocio que te traerá cuantiosos ingresos. Deja de buscar problemas en donde no los hay. Sales de viaje por cuestiones familiares. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 01, 34 y 51. El mejor regalo para ti es un reloj o perfume. Pon más atención a tu padre, estará algo enfermo en estos días. Marte es el planeta que influirá en tu vida esta semana, eso significa que debes tener mucho cuidado en cuestiones de negocios y pon mucha atención en los documentos que firmas. La suerte en cuestiones de pareja estará muy presente en tu vida, es momento de formar una familia.

Piscis

Semana de prosperidad y sacar adelante con éxito algunos proyectos y negocios que tenías pendientes. A veces tu signo es impulsivo y controlador con la pareja, debes controlar ese aspecto de tu vida para ser feliz. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 08, 31 y 90. Te recomiendo usar más el color azul fuerte en tu ropa. Te busca un amor nuevo del signo de Virgo o Escorpión que será muy compatible y con quien estarás hablando de formar una relación formal. Terminas de hacer unos arreglos en tu casa para recibir a visitas. El planeta que influirá con sus energías a tu signo es Neptuno, lo que indica que tendrás más comunicación con tu ángel de la guarda para que te guíe en tu vida. Serán días para crecer más en cuestiones personales y comprometerte con tu pareja.

