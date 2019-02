Predicciones Horóscopo Chino, ¿Qué esperar del Año del Cerdo?

Los Minions celebran esta cultura y nos traen las predicciones del Año Nuevo Chino que nos brindó la especialista Cristina Alvarado.

Aspectos generales

Será un año intenso. A nivel clima será frío de principio fin. Las energías no serán compatibles, por lo que esperamos inestabilidad financiera y política. Será más fácil que el año anterior, pero veremos deslaves, ciclones, vientos violentos en febrero y marzo, pérdidas de cosecha por inundaciones. Hay peligro de pandemias, diabetes, cáncer de estómago e infecciones estomacales agudas. No hay que quedarnos callados y si te cuesta trabajo expresarte, hazlo a través del arte.

Para tomar en cuenta

Las personas que nacieron en el año del cerdo, mes del cerdo u hora del cerdo, se les aconseja utilizar ropa interior roja o un listón de este color. El mejor mes es noviembre y su horario entre las 21:00 y 23:00 horas

Rata

(1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Es muy inteligente y flexible, pero acelerado. Tendrá algunos problemas para discernir la verdad o mentira. Estarán envueltos en chismes. Le cuesta trabajo decidir en quién confiar. No es un año para tomar decisiones fuertes. Las cosas que no conoce le provocarán miedo.

Búfalo

(1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Hay posibilidades de cambios de residencia, pareja y trabajo. Puede tomar decisiones atrabancadas, pero no está mal, porque como es muy estable tener esos cambios podrían ser enriquecedores y llevarlo a obtener más dinero.

Tigre

(1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Es una año muy intenso, porque cuando el tigre se junta con el cerdo provoca una energía que tiende a la ira. Estará muy iracundo, pero es algo que ya la conocen bien. Tomarán decisiones muy abruptas con el riesgo de que les ocurran accidentes.

Conejo

(1951, 1963,1975, 1987, 1999, 2011)

Es compatible con el cerdo, pero ocurren algunas complicaciones ya que también le traerá cambios fuertes. Pero el conejo está preparado y tendrá más energía. Son muy crédulos e influenciables . Se sentirán contagiados con la energía enojona que habrá en el ambiente, pero le dará valor para hacer cosas que no se atrevían.

Dragón

(1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Mudanza y trabajo nuevo. Piensan mucho las cosas y tendrán oportunidad de relajarse y dejarán de juzgar a la gente que no piensa como ellos. Habrá oportunidad para el matrimonio y para enamorarse. Podrán reforzar lazos o reencontrase con un ex amor y estarán expuestos a chismes.

Serpiente

(1953, 1965, 1977, 1989, 2001,2013)

Es un signo que choca con el cerdo, por lo que pueden perder oportunidades, tener problemas de salud, que les inventen cosas que no son ciertas, además de pérdidas de trabajo o pareja. No deben tomar ninguna decisión importante en el año, hay que tener paciencia, estudiar algo nuevo y no pedir prestado.

Caballo

(1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Será un año muy complejo. En abril y septiembre puede meterse en problemas. No debe hacer nada importante, su relación con el cerdo es complicada, le traerá accidentes, puede perder mucho dinero; no se le recomienda invertir en la bolsa de valores o prestar dinero. El año será muy intenso, se les aconseja llevar las cosas con calma, leer mucho, aprender una manualidad o hacer yoga.

Cabra

(1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Es uno de los signos compatibles con el cerdo, estará más energético y tendrá oportunidades. Es un año en el que se puede disciplinar, aterrizar proyectos y recibir reconocimientos. Se sentirá un poco presionado por el trabajo. La gente lo buscará mucho para pedirle consejos, pero necesita tener cuidado con gente que no es muy estable, pues atraerá a gente conflictiva. En el trabajo sus jefes intentarán echarle la culpa de todo.

Mono

(1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Depende si es mujer u hombre. Ellos son más arrebatado, groseros y coquetos; ellas son muy mentales y tienden a la depresión. Ellos tendrán mal de amores y ellas muchos problemas de chismes. Será un año muy superficial, les gustará la moda, querrán bajar de peso y hacer ejercicio.

Gallo

(1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Será un año complicado porque no es compatible con el cerdo. Tendrá problemas de salud y mal de amores. Empiezan una relación de pareja que a la larga terminará muy mal y sobre todo para los hombres, ya que son muy intensos. No deben hacer nada importante, y si conocen a alguien, no se comprometan.

Perro

(1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Recibirán buenas noticias, encontrarán gente que les mueva, continuarán con un proyecto que tenían atorado. Será un año de rupturas sobre todo para ellos. Deben tener cuidado al caminar y al salir de noche, así como evitar cosas extremas como aventarse del paracaídas.

Cerdo

(1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Es un año de renovación, para los más jóvenes puede ser un cambio de carrera y para los mayores dejar de trabajar. Año en que la salud, las relaciones de trabajo y pareja son complejas. Tiende al cambio, positivo o negativo, dependiendo de si la persona es más aprensiva o más flexible.