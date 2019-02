¿Bombones y chocolates? ¡No! Lo de hoy es una cita fitness

En este día suelen ser los restaurantes los más concurridos para celebrar el Día del Amor y la Amistad, pero, ¿sabías que un gimnasio puede ser el lugar ideal para mejorar la comunicación de pareja?

Una cita romántica fitness podría parecer aburrida, pero no si conoces los beneficios que está puede traer a tu vida amorosa y sobre todo a tu salud, ya que en este mes suelen continuar los propósitos de bajar de peso y cuidar los hábitos alimenticios.

Las parejas que se ejercitan juntos mejoran su comunicación, se mantienen relajados y se motivan mutuamente para alcanzar sus metas, lo que finalmente ayudará a fortalecer el amor.

La línea mexicana de cremas y geles para el cuidado personal, Torongia, comparte cinco motivos para planear una peculiar cita romántica:

El primer gran paso. Dar el salto para iniciar una vida fitness siempre será un poco difícil, pero lo mejor será elegir un gimnasio que se adapte perfecto a ambos. Si ya vas a uno convence a tu pareja para que sea tu invitada especial.

Compromiso. Ir al gimnasio reforzará la confianza y el compromiso que existe en su pareja. El comprometerse con una actividad física dice mucho de las otras áreas de su vida amorosa.



Premios. Aunque suene muy básico, el trabajo en pareja siempre dará buenos resultados, por ejemplo, el hacer abdominales juntos requiere del equipo para lograr la perfección. Un beso en cada levantamiento hará que todo funcione mejor. Y sí, así sucede en la vida real dos siempre serán mejor que uno para conseguir la meta fijada.

No sólo existe el GYM. Para aquellos que no les gusta el gimnasio, no hay pretexto para declinar en esta cita fitness. Pueden correr, nadar, escalar, pedalear, y más.

Regalo fácil. Una pareja fitness no tendrá que preocupar por qué regalar. Ropa para ejercitarse, tenis, mancuernas, pesas, ligas de tensión e incluso tonificadores y reafirmantes para la piel pueden ser la mejor opción.

