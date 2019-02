Sexólogo de la UNAM exhorta a usar preservativo este 14 de febrero

Julián Alcalá Ramírez, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, exhortó a los jóvenes a usar preservativo en el Día de San Valentin, fecha en que incrementan los encuentros y prácticas sexuales.

Mediante un comunicado, la máxima casa de estudios detalló que las relaciones sexuales el 14 de febrero propician que la población de 18 a 30 años sea la más propensa al contagio de infecciones de transmisión sexual (ITS) debido a la baja en el uso de preservativos y al consumo de drogas y alcohol.

Con estadísticas de la Dirección General de Epidemiología, Secretaria de Salud, Alcalá Ramírez señaló que una parte importante de los jóvenes cuenta con información sobre sexualidad, sin embargo, aun así, enfermedades como sífilis, gonorrea y los virus del papiloma humano (VPH) y de inmunodeficiencia humana (VIH) registran un leve repunte.

El médico sexólogo aclaró que el repunte de las ITS es general, pues no hay evidencia de que, por los festejos del 14 de febrero aumenten, sino lo que incrementa es la actividad sexual y eso hace a los jóvenes propensos al contagio.



El amor hace que la gente no se proteja

El académico destacó que “cuando estamos enamorados tendemos a creer que la persona que amamos y nos ama no podría contagiarnos, entonces al tener contacto sexual muchas veces no usamos protección”.

Además, abundó en que “la sociedad actual es más compleja, pues aunque cuentan con mayor educación, no siempre tienen prácticas preventivas y se siguen dando relaciones sexuales de riesgo. “Se confiere más importancia a no tener hijos que a no contagiarse”, subrayó

Otro aspecto negativo es que en algunos sectores el sexo sigue siendo tabú, por lo que una de las principales fuentes de información es Internet, en donde circulan mensajes imprecisos o falsos.

Infecciones de transmisión sexual en México

En 2017, según la Secretaría de Salud, hubo 27 mil 610 nuevos casos de VPH, 95% en mujeres. La tasa de incidencia fue de 1.86 por cada 100 mil hombres, y de 41.86 por cada 100 mil mujeres. El grupo de etario con mayor afectación fue el de 25 a 44 años, a razón de casi 25 mujeres por cada hombre.

La primera causa de atención médica por ITS en mujeres son las infecciones vaginales o uretrales inespecíficas, le siguen la cándida, sífilis y gonorrea. En los hombres, la gonorrea y el herpes genital.

