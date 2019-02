Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Aries

La Fuerza es tu carta en el tarot, eso significa que viene una decisión importante en tu vida que tendrás que tomar con mucha sabiduría. También quiere decir que tienes que controlar tu carácter para no meterte en problemas. Te llegará un reto de trabajo y muy pronto un aumento de sueldo o un ascenso, así que pon todo tu esfuerzo en ese proyecto. Este viernes recibes una sorpresa de alguien que hace mucho tiempo no ves. La carta de La Fuerza te dice que es el momento de seguir con tus estudios. Cuídate de las traiciones de amores nuevos, recuerda que debes ir con calma cuando acabas de conocer a alguien. Tu mayor compatibilidad es con los signos Capricornio y Virgo. Tus números de la suerte son 03, 21 y 99. Tendrás un fin de semana lleno de fiestas y convivencia familiar. Cuídate de golpes y caídas.

Tauro

Tu carta es La Torre, significa que la suerte en este momento es tuya y que debes arriesgarte a hacer cualquier inversión o aceptar un nuevo proyecto de trabajo, sólo ten cuidado con lo que platicas, no le hagas saber a todo mundo tus planes para que no se te salen. Tu signo es el más carismático y sociable del Zodíaco, por eso te suele ir bien en todo lo relacionado con relaciones públicas y ventas. Este fin de semana recordarás a personas que ya no se encuentran contigo. Ten cuidado con problemas de tránsito o legales, trata de ser más precavido. Te reúnes con tu familia. Compras ropa o cambias de look. Tus números de la suerte son 14, 21 y 33. En el amor seguirás tranquilo y muy ilusionado, recuerda que tu signo es el más cariñoso y siempre necesita de alguien que le haga compañía.

Géminis

El Emperador es la carta que te salió en el tarot, eso significa que experimentarás un cambio positivo en estos días y tendrás la oportunidad de cerrar ciclos en el amor o el trabajo. Vivirás un renacer en tu forma de pensar y por fin decides madurar. Tendrás la fuerza suficiente para enfrentar cualquier problema que se presente. Si piensas comprar un auto, es el mejor momento. Ten cuidado con las envidias, debes ser más prudente con lo que platicas, recuerda que no todos quieren lo mejor para ti. En el amor seguirás muy tranquilo con tu pareja, son momentos de formalizar. Para los que están solteros es el momento de dejarse enamorar. Tus números de la suerte son 19, 32 y 80. Cuida tu mente y aléjate de las amistades tóxicas para que no te llenes de situaciones negativas.

Cáncer

La carta de La Justicia en el tarot significa que saldrás victorioso de cualquier problema que tengas en este momento y podrás vencer todas las envidias que te rodean. Tu signo es el más sentimental del Zodíaco, por eso no puedes dejar que entren a tu mente y tu vida personas negativas, recuerda que lo más importante es cuidar tu estabilidad emocional. Te invitan a una fiesta el sábado, no dudes en ir, te divertirás mucho. Recibes un bono, trata de ahorrarlo. Ya no dudes tanto del amor de esa persona que intenta acercarse a ti. Terminas de arreglar tu casa. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 28, 31 y 70. Te busca un familiar para invitarte a salir de viaje. Cuídate de problemas de infección de la piel. Los que están casados tendrán un fin de semana de mucha convivencia.

Leo

Este viernes será de crecimiento para tu signo, especialmente en lo económico. La carta del tarot que regirá tu fin de semana es El Rey, así que tendrás mucha suerte en todo lo relacionado con nuevos negocios. Enciende una veladora roja y pídele a tu ángel de la guarda lo que tanto deseas, verás que se cumplirá. A los Leo los domina lo sexual, por eso te recomiendo tener cuidado con tu temperamento, pues te motiva a estar con más de un amor a la vez. Este fin de semana sacas pendientes de trabajo y arreglas tu coche. Un amor del pasado te invita a salir este sábado de fiesta. Compras ropa nueva y cambias de look. Recuerda que no debes confiar tanto en las personas que acabas de conocer y menos prestarles dinero. Tus números de la suerte son 13, 45 y 78. Tu color, el amarillo.

Virgo

Tu carta en el tarot es El Juicio, significa que tendrás una revelación divina en estos días que te ayudará a entender lo que pasa en tu vida. Eres el más inteligente y carismático de los signos del Zodíaco y por esa razón te siguen muchas envidias o mal de ojo. Enciende una veladora blanca este viernes y pídele a tu ángel de la guarda que te proteja de cualquier energía negativa. Tramitas un crédito, sólo asegúrate de leer las letras chiquitas. Realizas unos cambios en tu habitación o compras muebles. Este fin de semana sales de día de campo o a comer con tu familia. Recuerdas mucho a un amor del pasado y eso te pone un poco triste; trata de hablar y quedar en paz. Te invitan a una boda o fiesta familiar. Cambias de celular. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 18, 23 y 70.

Libra

El Loco es tu carta en el tarot y significa que tendrás días de mucha confusión en tu vida personal, no sabrás si cambiarte de trabajo o dejar a tu pareja amorosa. Recuerda que tu signo se llena de dudas por ser el más inestable y siempre batalla para tomar decisiones, por eso te recomiendo que analices todo lo que vives en este momento. Tendrás un viernes pesado en el trabajo, con juntas y nuevos proyectos, así que trata de estar relajado para que todo salga de lo mejor. Te invitan este sábado a salir de viaje con tus amigos, y el domingo será día familiar o para pasarla con la persona que más amas en tu vida. Trata de ir con tu médico para que te haga un chequeo general, recuerda que lo más importante en la vida es la salud. Tendrás un golpe de suerte con los números 02, 13 y 88.

Escorpión

Entras en una etapa de suerte en lo económico. Tu carta en el tarot es La Luna, lo que significa que debes aprovechar todas las oportunidades que se te presenten. Te recomiendo usar más el color azul o amarillo para atraer la fortuna. Ten cuidado con las envidias o problemas con tu pareja, procura no ser tan explosivo y siempre tomar la mejor decisión. El viernes sales con tus amigos a divertirte. Tramitas un crédito para comprar un coche. Decides limpiar tu clóset y donar todo lo que no utilizas, esto es bueno para renovar las energías. Tus números de la suerte son 21, 33 y 40. Alguien de tu familia anuncia un embarazo que te dará mucha alegría. Para los Escorpión que están solteros será un fin de semana de muchos amores nuevos y apasionados, recuerda que el mejor método para tener suerte es sonreír.

Sagitario

El Mago es tu carta en el tarot, esto significa que tendrás una etapa de mucha espiritualidad y que es momento de encontrarte contigo mismo. Llegó la hora de tomar decisiones importantes para tu bienestar, como poner un negocio o formalizar tu relación de pareja. En cuestiones del corazón, los solteros estarán confundidos por no saber decidir entre dos amores, recuerda que debes seguir tu sentimiento y quedarte con quien mejor te trate. Te invitan a salir de viaje en estos días. Recibes un regalo que no esperabas y eso te pondrá de buen humor. Acudirás a una fiesta este sábado, sólo ten cuidado con el consumo de alcohol y trata de no conducir si bebes. Un amigo te solicita que apadrines su boda. Intenta pasar tiempo con tus padres el domingo. Tus números de la suerte son 03, 21 y 44.

Capricornio

Que te salga El Carruaje en el tarot quiere decir que tendrás la oportunidad de crecer en el ámbito laboral, así que te recomiendo solicitar una junta con tus superiores y pedirles un mejor puesto o un aumento de sueldo. Trata de no ser tan soberbio en tu vida, es mejor manejarte con más humildad. Es el momento ideal para tramitar un crédito para comprar un auto. En el amor seguirás con tu pareja actual y hablas de formalizar, o bien, ten cuidado con las relaciones del pasado para que no te incomoden o te metan en problemas. Los Capricornio que están solteros conocen a un amor de Aries o Tauro muy compatible. Tu golpe de suerte será con los números 21, 30 y 43. Recuerda que necesitas convivir más con tu familia, así que trata de organizar una reunión para este domingo.

Acuario

Tu carta en el tarot es El As de Oros, eso significa que se aproxima una etapa de estabilidad económica y de estimulación en lo místico. Es momento de realizar un cambio radical en cuestión de amistades y alejarte de todas las personas que te atraen energías negativas. Esta carta también anuncia que es momento de impulsar tu propio negocio. Además, si tienes algún pendiente debes aplicarte para sacarlo adelante en los próximos días. Recibes un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 01, 23 y 50; adminístralo bien. Será un fin de semana lleno de alegrías y sorpresas agradables con las personas que más quieres, así que trata de disfrutarlo al máximo. Te inscribes en un curso de idiomas para los sábados. El amor de un Aries o Géminis llegará a tu vida para quedarse.

Piscis

El el tarot te salió la carta de El Sumo Sacerdote, significa que te encuentras en tu momento de más fuerza y poder, recuerda que la combinación de esa carta con tu signo te convierte en un triunfador en cuestiones económicas. Trata de medir tu carácter, pues a veces te autosaboteas respecto a las relaciones públicas. Debes liquidar una deuda del pasado para tener tranquilidad; recuerda que tu signo es muy gastador y eso frena tus planes. Los solteros no deben apresurarse en tratar de encontrar el amor, la persona indicada llegará cuando menos se den cuenta. Tendrás mucha compatibilidad con alguien de los signos Aries o Escorpión. Debes cuidar lo que comes y evita consumir tanto alcohol. Tus números de la suerte son 08, 09 y 32. Recibes varios regalos que no te esperabas.