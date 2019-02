Marca de pañales elige como imagen a bebé con síndrome de Down

Con una bebé con síndrome de Down en uno de sus empaques de pañales y la frase “La inclusión no se dice, se hace”, Babysec busca construir un mundo más inclusivo y respetuoso, donde la diversidad no sea un problema, sino una oportunidad para crecer como sociedad.

Babysec, la línea de productos para el cuidado del bebé, presenta la iniciativa #CompromisoBabysec, con la cual la marca busca lograr un impacto positivo, favoreciendo una cultura de inclusión y respeto a la diversidad de las personas.

“Con esta iniciativa reafirmamos nuestro compromiso para construir una sociedad más incluyente y respetuosa para todas las personas y nos entusiasma poder plasmarlo dentro de uno de nuestros productos estrella”, señaló François Bouyra, director general de Softys México, compañía a la que pertenece la marca Babysec.

La iniciativa que comenzó en Chile y se extendió posteriormente a Argentina, Brasil, Ecuador, ahora llega a México y contará en el país con el apoyo de la Fundación John Langdon Down, dedicada a brindar atención educativa, médica y psicológica a niños, adolescentes y adultos con síndrome de Down y sus familias.

Al respecto, Pilar Mostalac, directora general de la Fundación John Langdon Down, mencionó que: “actualmente, esta alteración cromosómica ocurre en uno de cada 700 nacimientos y es la causa más común de discapacidad intelectual a nivel mundial. Y añadió que “en el mundo existen seis millones de personas con esta alteración genética y en México uno de cada 690 niños nacen con síndrome de Down, por lo que esta iniciativa es un parteaguas para lograr un verdadero cambio y romper estereotipos”.

En tanto, Alejandra Toriz, directora de mercadotecnia de Softys México dijo: “Para nosotros es un honor trabajar de la mano con la Fundación John Langdon Down y sumar esfuerzos para que la sociedad sea cada vez más incluyente y respetuosa con todas las personas; es importante aprender a ver primero a la persona y no a su discapacidad”.

Para el lanzamiento de la iniciativa en México, se ha sumado la participación de Silke Lubzik, mamá y activista quien impulsa el programa #CambiandoModelos, mediante el cual se refleja la autenticidad, capacidad y habilidades de niños y adolescentes con discapacidad en diferentes medios para generar percepciones de igualdad entre la sociedad. Lubzik dio su testimonio sobre cómo logró ver a su hijo más allá del síndrome de Down y darse cuenta que es como cualquier otro niño.Y ver a las personas, no a la discapacidad.

