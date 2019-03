Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Aries

Viernes de estar con mucho trabajo y de firmar un contrato nuevo, recuerda que te acercas a la plenitud de tu fuerza espiritual y es porque entras en tu etapa de cumpleaños, así que aprovecha esta buena racha por la que atraviesas. Deja de preocuparte porque no hallas a la persona ideal, recuerda que el amor siempre llega en su momento; disfruta tu soltería y sal a divertirte con tus amigos. Te visitan familiares o amigos para pasar unos días a tu lado. Ten cuidado con problemas de intestino, trata de no comer tanto en la calle. Cambias tu celular por uno más reciente. Este fin de semana largo realizarás arreglos en tu casa y sacarás todas las cosas que ya no necesitas, la idea es renovar energías. Compras un boleto de avión para el mes de abril. Te regalan una mascota. Tus números de la suerte son 17, 32 y 98.

Tauro

Fin de semana de mucho trabajo extra o arreglar asuntos de venta de una propiedad. Viernes de hacer un examen en tu trabajo o escuela. Serán días de sentirte muy seguro con tu persona. Los Tauro que están solteros conocerán a una persona que los hará sentir enamorados otra vez, especialmente de los signos Aries, Libra o Cáncer. Saldas pagos atrasados y te pones al corriente, pero trata de ahorrar más y deja de gastar en cosas que no necesitas para que en el futuro ya no tengas problemas económicos. Tendrás una discusión con un familiar, procura no tomarlo en serio y deja que todo fluya. Recibes un dinero extra por parte de una comisión. Te vas de fiesta este sábado con tus amigos o pareja. Te compras ropa o tenis. Tu golpe de suerte será con los números 02, 17 y 30.

Géminis

Los que tienen pareja tendrán un fin de semana de mucha convivencia, los que están solteros conocerán a personas afines del los signos Aries, Libra o Sagitario. Trata de acomodar tu vida en cuestiones personales y no cargar problemas que no son tuyos, es mejor mantenerte al margen de cualquier chisme. Te proponen un negocio para los sábados que te brindará mucha abundancia. Compras ropa para irte de antro este sábado. Quieres hacer muchos planes a la vez, pero debes darle espacio a cada idea que tengas en mente para llevarla a cabo. Tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 00, 25 y 33; trata de combinarlos con tu día de nacimiento. Aprovecha el fin de semana largo para salir de viaje, aunque sea cerca de tu ciudad, para llenarte de energías positivas y buena vibra.

Cáncer

Fin de semana para reinventarte y comenzar la mejor época de este año para ti. Es primavera y esta estación del año te pone muy romántico y con muy buenas energías. Viernes para empezar un nuevo proyecto de trabajo u organizarte mejor en el actual; recuerda que este día las energías positivas estarán de tu lado, así que trata de aprovecharlas para hacer notar tu desempeño. No hagas caso a los chismes o malos comentarios que hacen de ti, recuerda que tu signo es el más carismático del Zodíaco y eso hace que siempre tengas envidias a tu alrededor. Ten cuidado con lo que comes, continúa con la dieta. Los Cáncer que están casados eviten discutir este fin de semana y mejor hagan lo necesario para encender la llama de la pasión. Tendrás un golpe de suerte con los números 06, 23 y 55.

Leo

Es momento para renovar tus energías, te recomiendo salir a caminar en las mañanas para que la luz solar te quite todo lo negativo. Estarás invitado a muchas reuniones, así que ve con toda la actitud de divertirte. Ten desconfianza con las personas que apenas estás conociendo. Sigue preparándote, pronto te llegará una buena propuesta de trabajo y tienes que ser el mejor. Trata de no tomar mucho alcohol porque después te da cruda moral. Para los Leo que están solteros serán días de muchos amores fugaces y apasionados, pero nada formal. Los que siguen con pareja tendrán un fin de semana de convivencia y amor verdadero. Domingo de hacer arreglos para tu casa o tu habitación, compras una pantalla o computadora. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 08, 67 y 91.

Virgo

Trata de pagar deudas de tu tarjeta para evitar problemas en el futuro y empieza a ahorrar. Ya no le platiques a nadie tus problemas, recuerda que a muchos les gusta que te vaya mal, así que trata de ser más discreto. Durante este fin de semana te invitan a salir de viaje con tus amigos. Eres muy carismático y eso hace que siempre estés invitado a muchas reuniones. Deja de ser impulsivo en tu trabajo, recuerda que el que se enoja pierde. Procura salir el domingo a pasear o a tomar aire fresco para que tu energía positiva se multiplique. A los Virgo que están casados les vendrá un embarazo sorpresa. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 27 y 88, te recomiendo jugarlos el domingo. Cuidado con problemas de espalda o dolor de cabeza, ve con tu médico para hacerte un chequeo completo.

Libra

Serán días de poner en orden tus ideas y empezar a ver por tu futuro, no dudes en emprender tu propio negocio con algún familiar. Cuidado con los chismes en el trabajo. Trata de descansar más y dejar a un lado el estrés y las preocupaciones, eso te puede traer problemas de salud más severos. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 05, 11 y 67. Un amor del pasado te buscará para volver, recuerda que si ya te la hizo una vez, te lo volverá a hacer. Tu signo es el de la amistad, siempre verá por los demás y tendrá el mejor consejo, por eso siempre te encuentras rodeado de personas que te quieren mucho. Los hombres Libra son muy deseados para casarse por su fortaleza familiar. Los Libra no soportan la monotonía, por eso su deseo de salir de viaje o estar en diferentes lugares.

Escorpión

Fin de semana para sacar todas las tensiones que se te acumularon en el trabajo, te recomiendo que te desconectes por completo de todo y salgas a caminar al aire libre. Trata de seguir con el ejercicio y la dieta para mantenerte saludable. Los solteros seguirán conociendo a personas muy afines, pero nada formal. Te llega la invitación de salir de viaje, pero será cerca. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 32 y 54. Tu signo es muy dramático y con una personalidad muy cambiante, eso te acarrea muchos problemas en tus relaciones, así que te recomiendo analizarte a ti mismo y descubrir lo que puedes cambiar para mejorar la convivencia con los demás. Los Escorpión siempre serán un líder social y servidor público para los demás, por eso es muy bueno que estudies medicina o leyes.

Sagitario

Te reunirás con muchos amigos este fin de semana, que será de fiestas y diversión. Comienzas a buscar un trabajo mejor pagado, así que no dejes nada a la suerte y prepárate muy bien para las entrevistas. Si ya no estás a gusto con tu pareja y se la pasan peleando, es mejor que terminen la relación o se den un tiempo. Te invitan a un día de campo cerca de donde vives, aprovecha para recargar energías. Tus números de la suerte serán 21, 33 y 56. Te buscan amigos para proponerte un negocio de fines de semana, a tu signo se le dan muy bien las ventas, así que no lo dudes. En estos días conocerás a alguien que te hará sentir muy enamorado, así que disfruta el amor y déjate querer. Te busca tu padre para pedirte un favor, trata de no descuidar a la familia, es lo más importante en la vida.

Capricornio

Aprovecha estos días para ponerte al corriente con tus pendientes de trabajo, sólo tienes que aprender a ser más administrado en lo que haces. Cuidado con los enojos con tu pareja o amigos, a veces quieres controlarlo todo y eso te causa problemas. Te recomiendo pensar antes de hablar y actuar. Recibes dinero extra por un trabajo este sábado, trata de ahorrarlo. Te busca un amor del pasado del signo Aries o Libra que querrá volver, pero piensa muy bien antes de tomar una decisión. Planeas salir de vacaciones con tus amigos. Cuidado con problemas legales. Ten discreción con lo que dices, especialmente con tu familia, pues es muy fácil que se den problemas de chismes. Mandas a arreglar tu habitación o tu baño. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 17, 32 y 88.

Acuario

Tendrás muy buena suerte todo el fin de semana, recuerda que tu energía es muy fuerte y, cuando te mentalizas, obtienes lo que deseas, así que saca de tu mente cualquier pensamiento de rencor y negativo. Habrá juntas o revisiones en tu trabajo. Te busca un amigo para invitarte a salir de viaje. En el amor seguirás un tiempo solo, recuerda que tu signo es muy exigente para tener una pareja y por eso se tarda en tener una relación seria. Cuidado con el alcohol y la comida, trata de medirte estos días para que después sufras por problemas de salud. Haces unos pagos que tenías atrasados. Será un fin de semana de mucha diversión y de conocer a personas muy agradables. Te busca un familiar para invitarte a una boda. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 04, 21 y 33.

Piscis

Fin de semana de muchas sorpresas agradables y estar rodeado de amigos. Cuidado con problemas de estómago o úlcera, aprende a llevar una dieta más saludable. Compras boletos de avión para visitar a unos familiares. Este sábado te buscan para invitarte a un negocio que te gustará mucho. Mantén tu casa limpia para atraer buenas energías, así que aprovecha este fin de semana y saca todo lo que ya no necesites en tu hogar. Recordarás a un amor del pasado, no te estanques y mejor sal a conocer personas más compatibles contigo, especialmente de los signos de Cáncer y Sagitario. Mandas a arreglar tu coche o le cambias las llantas. Empiezas ahorrar para tu futuro. Gozas de un golpe de suerte el domingo con los números 09, 21 y 33. Procura usar prendas de color rojo en tu vestimenta.