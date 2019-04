Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Aries

Viernes para tomar una decisión importante que te hará crecer exponencialmente en lo laboral, sólo recuerda que no debes platicar tus planes antes de tiempo para que no te los salen. Eres el más fuerte del Zodíaco y por eso tus amigos se apoyan en ti para tomar decisiones importantes, así que trata de dar siempre el mejor consejo. Pagas deudas atrasadas de tus tarjetas de crédito, trata de administrarte mejor. Compras boletos de avión para Semana Santa. Tendrás un golpe de suerte con los números 23, 29 y 41. Procura ya no ser tan noble y ordenar tus sentimientos, recuerda que si das amor recibes amor. El Diablo es tu tarjeta del Tarot esta semana, eso significa que debes tener cuidado con amigos o personas de tu trabajo que se disfrazan de buenas personas, pero no lo son. Ten mucha prudencia.

Tauro

Pagas tarjetas de crédito y deudas del pasado, recuerda que es muy importante estar al día con tu economía. Los astros se alinearán a tu favor este viernes para tomar una decisión laboral importante que te dará mucha estabilidad, así que no lo pienses mucho. Seguirás muy estable con tu pareja y tendrán un fin de semana de intensa pasión. Tomas un curso los fines de semana para ponerte al corriente en tus estudios. Recibes la noticia de que un familiar se casará. En el tarot te salió la carta de El Emperador, significa que llegarás muy lejos en cuestiones laborales y que sólo debes ser muy persistente y nunca dejarte vencer. Preparas un viaje para la Semana Santa, trata de administrar mejor tu dinero para que no te veas en apuros económicos. Tus números de la suerte son 01, 22 y 89.

Géminis

Fin de semana para estar en paz contigo mismo y tu familia. Recuerda que tu signo disfruta la compañía de sus seres queridos, así que trata de relajarte y no buscar problemas donde no los hay. Este viernes tramitas un crédito para un carro y pagas tus tarjetas de crédito. Recibes un reconocimiento en tu trabajo o te pagan las vacaciones. Recuerda que eres el gemelo del Zodíaco y eso potencia tu astucia e inteligencia, así que ponlas en práctica y comienza un negocio propio los fines de semana. Un amor se va de tu lado por problemas de celos. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 20, 23 y 41. En el tarot te salió El Sumo Sacerdote, eso significa que tendrás en estos días mucha ayuda espiritual y que todo lo que le pidas a tu ángel de la guarda se te concederá.

Cáncer

Este viernes tendrás un golpe de suerte con los números 06, 55 y 81. Además concretarás un proyecto que tenías pendiente, recuerda que tu signo es muy dedicado en todo lo que hace y no se siente bien hasta lograr sus objetivos. Tendrás mucha suerte en todo lo relacionado con el trabajo. Cuídate de problemas de estrés. Trata de llevar una buena dieta y una rutina de ejercicio para que te liberes de energías negativas y de presiones. Te llegará un amor muy apasionado y hablarán de la posibilidad de formalizar su relación. Te busca un amigo para reclamarte por un problema de chismes, trata de no darle tanta importancia. Tu carta es La Rueda de la Fortuna, significa que tendrás mucha suerte en todo lo que emprendes y que no debes dudar, pues la suerte estará de tu lado en estos días.

Leo

Atravesarás por algunos problemas en tu trabajo o vida personal, debido a que tu signo es muy temperamental y eso hace que no midas tus palabras, por eso te recomiendo tratar de analizar siempre lo que dirás y resolver todo lo que te provoca estrés. Te invitan a la playa con tu familia en estas vacaciones de Semana Santa. Arreglas tu casa o decides pintarla. Cuídate de problemas de intestino o estómago, trata de controlar el alcohol o grasas en la comida. Ya no busques a ese amor que se fue y mejor trata de conocer personas más compatibles con tu signo como Aries y Libra. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 11 y 25. Tu carta es El Sol y significa que siempre necesitas del astro rey para que tu energía positiva se multiplique, por eso te recomiendo caminar en las mañanas.

Virgo

Viernes de analizar un cambio radical en tu trabajo o negocio, recuerda que estás en el mejor momento de crecer económicamente y este fin de semana será de ideas nuevas para reinventarte por completo. Cuídate de dolores de cabeza o migraña, trata de salir a caminar y mantener una dieta lejos del café o refrescos. Te busca un amor del pasado para reclamarte una situación de chisme y malos entendidos. Te invitan a salir de viaje en estas vacaciones de Semana Santa. Convives con familiares que desde hace mucho tiempo no veías. Tus números de la suerte son 03 y 99. En el horóscopo del tarot te salió la carta de El Juicio, esto significa que es tiempo de cerrar episodios en tu vida que te han dejado muy marcado y empezar una nueva etapa de renovación en varios aspectos personales.

Libra

Tendrás un fin de semana lleno de cambios radicales en tu vida, pero no debes temer, pues cualquier decisión que tomes será para tu bien. Disfrutarás tres días de mucha convivencia con tu familia y seres queridos. Cuidado con dolores de espalda o riñón; acude con tu médico. Limpias tu casa y cambias unos muebles, eso te ayudará a mejorar la energía a tu alrededor. No le ruegues a ese amor que ya no está contigo, mejor sal a conocer a personas más compatibles, especialmente de los signos Escorpión, Sagitario y Piscis. Tus números de la suerte son 01 y 27. En el tarot te salió la carta de El Carro, significa que vendrán a tu vida nuevas oportunidades de crecimiento en lo laboral, pero debes cuidarte de los fraudes o problemas con deudas y procura aprender a administrar mejor tus finanzas.

Escorpión

Estarás lleno de energías positivas y de sorpresas agradables este viernes, recuerda que te encuentras en el momento de crecimiento personal. Además te llegarán varias oportunidades de trabajo. Cuídate de chismes o problemas con una ex pareja, trata de solucionar esa situación y quedar en paz. Recibes un dinero que no esperabas y será en la lotería con los números 20, 31 y 87. Trata de usar más el color rojo. Si eres casado, tendrás la sorpresa de un embarazo en puerta. Te buscan tus padres para invitarte a una fiesta familiar. En el horóscopo del tarot te salió la carta de El As de Oros, significa que tendrás buenas noticias en lo laboral y en lo amoroso, considera que esta carta es la mejor del tarot y en conjunto con tu signo implica que por fin dejas atrás toda esa mala racha que venías soportando.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió la carta El As de Espadas y significa que debes tener cuidado con las traiciones de amores o amigos, así que trata de ser más cauteloso con lo que platicas, ten en cuenta que tu felicidad es la envidia de otros y tienes que ser discreto. Saldrás adelante de cualquier problema legal o si estás en trámites de un crédito te será aprobado. Esta carta en tu signo te hace determinante y fuerte, así que no debes tener miedo a los retos. Entras en el proceso de cambiar de trabajo o empezar un negocio, en ambas situaciones saldrás victorioso. Tendrás un golpe de suerte con los números 06 y 32. Tendrás un fin de semana de reflexión en tu vida personal. El amor de un Capricornio o Escorpión llegará para quedarse. Tu mejor día será el sábado, recibirás una sorpresa.

Capricornio

La Templanza es tu carta en el tarot de esta semana, significa que debes tomar un tiempo para ti y que no todo en la vida es trabajo. También implica que debes dejar de ponerle trabas al amor y dejarte querer. Esta carta te da la suerte en todo y más en juegos de azar con los números 01, 24 y 30. Trata de usar mucho el color amarillo. La carta en tu signo también significa prosperidad, así que no la dejes pasar y si tienes una propuesta de trabajo, tómala. Lo negativo de esta carta es la pasión, ya que debes tener cuidado y evitar estar con más de un amor a la vez. Aprovecha este fin de semana para despertar tu conciencia y darte cuenta de lo que realmente necesitas en tu vida. Te invitan a varias fiestas, sólo trata de controlar tu forma de beber alcohol y no manejar para evitar accidentes.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta El Mago, significa que tendrás una fuerza espiritual muy importante en estos días y que lo que desees lo tendrás. Dejarás atrás esos malos ratos y te llega una racha de abundancia, así que trata de aprovecharla. Hay personas alrededor de tu vida que te tienen envidia y pueden provocar que tengas pérdidas, te recomiendo protegerte encendiendo una veladora blanca. A los Acuario que están solteros les vendrá un amor del signo de Virgo o Aries que será muy compatible. Trata de visitar a tu familia, recuerda que son el apoyo de tu vida; date unos días de vacaciones en Semana Santa para convivir más con ellos. Empiezas un régimen de ejercicio que te permitirá estar de lo mejor para este verano. Tendrás un golpe de suerte con los números 15, 60 y 71.

Piscis

El Loco es tu carta de esta semana en el tarot, esto significa que debes tener cuidado con problemas de nervios o dolores de migraña, que es tu punto débil. Aprende a soltar situaciones o dejar los corajes atrás, eso te ayudará a estar en paz. Te encuentras en una etapa de tu vida en la que tomas decisiones importantes que te harán prosperar. Inscríbete a un curso de superación personal o algo relacionado con lo espiritual. En esta Semana Santa trata de darte tiempo para ti y tu familia, recuerda que no todo es trabajo. Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 03, 21 y 77. Te regalan una mascota. Decides cambiar tu celular por uno más reciente. Sigue con la dieta, ya empieza a dar resultados, recuerda que en estos días de sol hay que usar ropa más ligera y lucir el cuerpo.