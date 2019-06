'Arregla tu vida con grafología' es para reinventarnos: Maryfer Centeno

Rodeada de amigos, familiares y destacadas personalidades en los medios de comunicación, Maryfer Centeno presentó su más reciente libro "Arregla tu vida con grafología", el cual completa la trilogía editorial conformada por "Grafomaniatics" y "Grafología del amor".

"No puedes arreglar lo que no conoces, por eso este libro es para ayudarnos a conocernos", explica la perito en grafología, abogada y colaboradora de diversos programas como "Hoy", "Ya Párate" y más.

"La grafología me eligió desde que nací, desde que tengo uso de razón. Es maravillosa, pero no es mágica. Es una neurociencia. Cuando escribes tu cerebro que manda información a tus manos, y esa información que envía tu cerebro refleja cómo eres, quién eres, cómo eres. Y refleja que la vida siempre cambia", explicó Maryfer ante un auditorio totalmente lleno, en el que destacaban productores como Luis de Llano y Magda Rodríguez; actrices como Andrea Escalona y periodistas como Eduardo Salazar y Yuridia Sierra, quienes estuvieron a cargo de la presentación realizada en Casa Lamm, en la colonia Roma.

"Arregla tu vida con grafología" ya está disponible en todas las librerías y sitios de compra por Internet. Para mayor información puedes entrar a la página oficial de Maryfer Centeno.

5 preguntas con… Maryfer Centeno

¿Cuál es la diferencia entre "Arregla tu vida con grafología" y tus dos libros anteriores?

– Mucha. Creo que cada uno de mis libros refleja el momento que estoy viviendo como persona, son libros honestos. La diferencia con este es todo el badaje vivencial que tuve. Tuve que vivir mucho, llorar mucho, para poderme reinventar. Creo que es un libro que es aleccionador y sobre todo, muy práctico. Es un libro que está muy enfocado en la realidad, no en un mundo ideal. Tratar de asumir que eres único a través de conocerte. A perderle el miedo a pertenecer, creo que todos queremos pertenecera un grupo, ser aprobados por quien sabe quiénes cuando en la realidad la lucha debería ser por ser uno, por tomar decisiones, asumir nuestros propios riesgos y escribir nuestros propios éxitos, por ser dueños de nuestra historia y no víctimas de otros.

Con este libro tuviste grandes aprendizajes, ¿cuál fue el más destacado para ti?

– Amar a mi cuerpo. Creo que esa fue mi gran lección, conocer a mi cuerpo y amarlo. Toda mi vida me dediqué a criticarlo o a ver qué pensaban de mi cuerpo. Este libro empieza porque un día me sentía terriblemente mal porque una persona con capacidad de tomar decisiones me dijo que me hirieron y que me dolieron. Llegué a mi casa teniendo esa sensación en la cabeza y en el corazón y yo no tengo porqué sentirme así. No puedo permitir que alguien me haga daño con las palabras, eso es lo que quieren, eso es dejar ganar al malo y yo no puedo dejar ganar a nadie sobre mí.

También en el tema de las redes sociales, cuando me insultan y me ofenden sin conocerme. Me di cuenta que era una proyección de quiénes son ellos, no de quien soy yo. También me di cuenta de que la crítica no sirve de nada. Tu realidad eres tú. Tienes que partir de ti, no de los demás, pero, ¿cómo le hago para ser más fuerte si no me conozco? Todos los ejercicios del libro son para conocerte, para saber quién soy, para saber quién eres.

A todos nos pueden pasar las críticas en redes sociales. Estamos expuestos al escrutinio público. Estamos expuestos a que se burlen de nosotros y tenemos todo el derecho a sentirnos mal. Yo también lo escribo porque me molesta que me digan "ánimo, todo va a estar bien". No me gusta que me digan eso. Me molesta porque no sirve de nada, porque es un discurso inútil. Hacemos ejercicios de grafología, que es una neurociencia, que permite estimular al cerebro de otra forma, estimular a tus pensamientos y que sean para ti lo más importante. Es darme cuenta de que soy dueña de lo más importante de mí, que son mis pensamientos. Y si logras cambiar tus pensamientos y conocerte, vas a lograr cambiar tus acciones. Y cuando cambias tus conductas y tus acciones, vas a cambiar tu destino para bien.

¿Cómo fue el proceso de ir aterrizando todo lo que sabes en "Arregla tu vida con grafología?

Es un workbook, porque tenía con ejercicios. No solamente podía ser algo que leyeras y que dijeras "¡Ay, qué lindo!, ¡Es como una cosa motivacional!". No. Teníamos que llevar los ejercicios a la realidad. Fue un libro donde realmente cada cosa está probada, trabajada, pensada. Son ejercicios valientes, divertidos y que te hacen darte cuenta de lo mucho que las apariencias engañan, pero que la letra no engaña. Te obliga a conocerte, pero te hace abrir los ojos para analizar a los demás.

¿Qué comentarios te han dicho quienes ya trabajaron con tu libro?

Me están pasando cosas que nunca me sucedieron con los otros libros. Es increíble. Me mandan los ejercicios, me mandan sus letras porque es un libro vivencial. Es un libro para rayar, enojarte, para sentir. Lo que es diferente ahora es el nivel de interacción.

¿Cómo definiría Maryfer Centeno "Arregla tu vida con grafología?

En este libro, al ser tan puro y tan valiente, me presento con toda mi vulnerabilidad. Creo que hacen falta libros honestos, hacen falta libros que no solamente sean el libro "de un autor exitoso y feliz que te enseñará a ser tan exitoso y feliz como él". Yo no puedo ser así. Yo tengo que ser verdadera, soy un ser humano.

En la primera parte, el libro te hace una entrevista. Te obliga a escribir, a dibujar, a conocerte, a saber quién eres, cómo hacer más dinero, cómo vencer la envidia y cómo convertirla en inspiración.

Es un libro que te permite conocerte, arreglar tus problemas emocionales y reinventarte más fuerte en el mundo real. Vas a salir mentalmente más fuerte y más tolerante a este ejercicio que es la vida.

