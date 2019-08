¿Por qué los influencers nos tienen hartos?

View this post on Instagram

¿Por qué tenemos esa fascinación con gente que no tiene nada qué aportar más allá de ser una valla publicitaria? ¿Qué valor da a tu vida alguien que lo único que hace es venderte TODO lo que usa de forma tan burda? (o peor aún, como sucede en la mayoría de los casos, venderte cosas en las que no creen y de las que no son usuarios) ¿Por qué no seguir a gente que INSPIRE, en lugar de edecanes digitales que solo intentan VENDER? Las malas prácticas que abundan en Instagram, desde gente que te ofrece servicios para incrementar métricas de forma inorgánica hasta "influencers" que condicionan su contenido para que les alimentes el ego con likes y comentarios, no se van a acabar si tú como usuario no te das cuenta del poder que tienes y comienzas a ejercerlo. Seguir a alguien porque te cae mal o por morbo e interactuar con gente que no vale la pena no es la solución; a final de cuentas, como en todo mercado Instagram también se rige por la ley de la oferta y la demanda: el contenido y la gente basura existe porque (sea poca o mucha) hay gente que lo consume. Así como votamos con nuestra cartera al elegir productos y servicios con base en su calidad o en el valor que percibimos de ellos, ¿por qué no hacemos lo mismo con nuestros hábitos en redes sociales? Mientras no estemos dispuestos a ser más selectivos los "influencers" de 3 pesos seguirán comiendo de la atención que les cae y seguiremos limitando nuestra experiencia digital a consumir basura, en lugar de voltear a ver al verdadero talento, a voces creativas y originales que merecen una oportunidad y que no la tendrán si no abrimos la mente y ampliamos nuestros horizontes. Hay mucho que ofrecer más allá de gente hueca presumiendo y aparentando; que no se nos olvide. Animación: @rick_alday #WhatTheFake