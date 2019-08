La frases más célebres de los abuelos para recordarlos en su día

El 28 de agosto se celebra a los integrantes de la familia más tiernos. Los que solo se encargan de consentir y dar dulces a los niños de la familia, los que tienen muchas historias que contar sobre su pasado y en especial son los pilares más importantes de las familias ya que gracias a ellos es que tenemos tíos, primos y sobrinos: ¡los abuelos!

Puedes leer: A partir de septiembre, adultos mayores recibirán pensión en tarjeta de bienestar

Para conmemorar este día te queremos compartir algunas de las frases típicas que podemos escuchar de los abuelos haciendo referencia a consejos o “dichos” sobre la vida diaria:

1. “Me tenías con el Jesús en la boca”:

Es una manera de decir que están preocupados por ti o que quieren saber cómo estás.

2. “Ya ni la amuelas”

Cuando haces algo mal o algo que tus abuelos no aprobarían, se suele usar esta frase para denotar que no fue la mejor manera de hacer o decir algo.

3. “La ropa sucia se lava en casa”:

Esta frase es muy usada cuando se refieren a ventilar problemas en público, sugiere que cuando se quiere hablar sobre temas o problemas privados mejor se hablen en casa y no se preste a chismes con más personas.

4. “En mis tiempos”:

Esta frase la suele usar la gente grande cuando están hablando de algo que en su época se hacía diferente, en especial cuando eran jóvenes, haciendo referencia a que eran otros tiempos que ellos recuerdan con nostalgia.

5. “No en todos lados crecen árboles de tortilla y ríos de mole”:

Este dicho es una extraña manera de chantajear que decían las abuelas, asociado con la abundancia de la comida que encontrarás en el hogar y que en otros lados será más difícil de encontrar. Bien sabemos que el sazón de las abuelas en la cocina es único y cuando ellas cocinan esperan que se termine hasta la última cucharada.

6. “Yo a tu edad”:

Con esta frase nos hacen sentir que en nuestra vida no hemos hecho ni la mitad de lo que ellos ya habían hecho o por lo menos no de la manera en que ellos lo hicieron. Y es cierto que nuestros abuelos a una edad “joven-adulta” ya habían hecho muchas cosas que hoy en día ya no es tan común cuando eres joven-adolescente como comprar un patrimonio, casarse, tener hijos o trabajar.

7. “Esas cosas son del diablo”

La tecnología y la era digital pueden parecer cosas que no hay forma de entender cómo funcionan para la mayoría de los abuelos de esta época, por eso les puede parecer increíble que con la tecnología se puedan facilitar tantas cosas que en su época ni siquiera se imaginaban, como un celular, una computadora, o simplemente el internet. Cuando ellos nacieron muchas cosas básicas que hacemos hoy en día con la ayuda de la tecnología, se hacían de manera manual.

Celebrar este Día de los Abuelos recordando esas frases que nos decían cuando éramos más niños, es emotivo; por eso, consiéntelos en este día y prepárales algunos platillos muy fáciles o llévalos a comer a algún lugar que les guste.