Presentan novedoso medicamento para la disfunción eréctil

Emerit Sekely, director de Zuitt, platicó con Publimetro durante la presentación del medicamento y explicó cuáles son sus mayores ventajas.

¿Cuál es el principal diferenciado de Zuitt versus diferentes marcas basadas en el sildenafil en el mercado?

—Efectivamente, hay 40 marcas de sildenafil en el mercado cuyos precios oscilan desde los 20 hasta los 250 pesos, sin embargo Zuitt es el único de ellos en una forma médica que antes no existía en México pues es en forma de una laminilla orodispersable, lo que significa que es una pequeña hoja que se coloca encima de la lengua y con la propia saliva se disuelve, tienes buen sabor y no deja mancha con la ventaja que no tienes que usar agua. No importa qué hayas comido o bebido, el medicamento empieza acusar los efectos en el cuerpo después de ocho o 10 minutos de haberlo ingerido.

¿Tan rápida es su eficacia?

—Es rapidísimo y está comprobado. Demoramos dos años en conseguir nuestro registro ante la Cofepris. Los invito a que lo prueben y se darán cuenta que al momento de tomarlo y disolverse en la lengua los efectos lo sentirán en ocho o 10 minutos. El efecto que se nota es que sube la temperatura o un pequeño sonrojamiento lo que quiere decir que el medicamento ya se encuentra en el torrente sanguíneo.

Emerit Sekely, director del medicamento Zuitt, acompañado por la sexóloga Betsy Reuss y una invitada, durante la presentación del producto. / Cortesía Zuitt

¿Tiene alguna contraindicación este medicamento?

—El sildenafil es un medicamento que ya tiene más de quince años en el mercado y tiene las contraindicaciones normales; al ser un vasodilatador, algunas personas manifiestan algún tipo de dolor de cabeza o constipación, no es nada alarmante, es sólo un efecto normal, pero que algunas veces se llega a potenciar por lo que hayas comido o bebido previamente.

¿Qué presentaciones están manejando de este producto?

—Contamos con dos presentaciones, la primera de ellas es una caja con una laminilla; la segunda, caja con cuatro laminilla. Todas en 50 mg.

¿Cuáles son los precios?

—Dependiendo del lugar donde lo compres el precio puede varias de cien a 125 pesos, contra la competencia que está en promedio un 40% más caro que estos nuevos productos. Y no sólo es el precio, para la calidad que tiene este medicamento, el precio es sumamente económico, además de la eficacia con que cuenta.

Radiografía de Zuitt

¿Qué es?

Zuitt es un medicamento cuyo consumo está aprobado por las autoridades sanitarias del país. La sustancia activa, sildenafil, no pasa por el hígado, y el cuerpo lo absorbe casi en forma inmediata.

¿Qué lo hace diferente?

Simplemente se extrae del sobre, se coloca sobre la lengua, se espera segundos a que se disuelva en la boca y listo.

La disfunción eréctil ha pasado de ser una enfermedad “oculta” y “vergonzosa” a una condición normalmente aceptada. / Dreamstime

¿Cuáles son sus principales características?

Rapidez el componente activo funciona en segundos

Discreción Un sobre contiene una laminilla portable que no requiere agua

Seguridad medicamento de patente y aprobado por las autoridades sanitarias del país

¿Dónde se consigue?