Taylor Hill defiende la inclusión en la moda

Con 23 años de edad Taylor Hill es una de las modelos internacionales más importantes de dicha industria, quien visitó México para ser parte del Fashion Fest 2019. Durante su participación, la joven top model afirmó que actualmente existe más inclusión en este ámbito debido a que los estereotipos de belleza están cambiando.

“La inclusión se está volviendo fundamental en la industria de la moda y me parece increíble que las grandes marcas estén creando ropa para diferentes tipos de cuerpo, eso es algo que considero que ya era necesario porque todos necesitamos vernos representados en el aparador y todos somos hermosos”, dijo la modelo estadounidense.

Asimismo celebró que diversas empresas apuesten por colecciones para mujeres de talla grande, quienes no tiene miedo de mostrar sus curvas. “Admiro mucho a las modelos de talla grande como Ashley Graham porque creo que es esencial saber que todas podemos usar ropa en tendencia no importando la talla, todas las mujeres son hermosas sin importar lo que digan los demás. Todos los seres humanos somos diferentes y tenemos necesidades para cada tipo de cuerpo, nadie luce exactamente igual que alguien”, mencionó la modelo estadounidense.

Desde los 14 años Taylor Hill ha trabajado en la industria de la moda como imagen de prestigiosas marcas como Chanel, Balmain, Carolina Herrera, Giorgio Armani, entre otras; además fue reconocida por ser uno de los ángeles de Victoria Secret desde 2014. Aunque ha logrado fama internacional, la modelo confesó que nunca ha luchado por ser perfecta y ese es uno de los principales mensajes que le quiere dejar a los jóvenes que la siguen.

“Sé que muchos jóvenes me siguen en redes sociales, principalmente chicas, entonces el principal mensaje que quiero enviarles es que no soy perfecta, nadie es perfecto y esto está bien, creo que eso es lo que nos hace hermosos a todos. Tener imperfecciones es increíble porque eso te hace único”, destacó Taylor Hill.

En cuanto a los desafíos que ha enfrentado en su carrera, ella comentó que disfruta tanto su trabajo que siempre busca superar los retos de forma positiva. “Realmente he tenido muchos momentos de diversión, nuca he pensado en esa parte negativa, tampoco me he enfrentando a retos muy importantes, simplemente disfruto lo que hago y creo que eso me ha permitido crecer en este ámbito y estar aquí ahora”, destacó.

Su estilo también es uno de los elementos que la ha llevado a convertirse en una las modelos más reconocidas a nivel mundial; sin embargo reveló que siempre le ha gustado mostrarse como es, sin filtros. “Para mí lo más importantes es la comodidad y mostrare tal cual soy, no busco aparentar”, indicó.

Admira a las mujeres latinas

Taylor Hill aseguró que lo que más admira de las mujeres latinoamericanas es su fortaleza y empoderamiento. “Siempre me ha gustado la belleza de la mujer mexicana y su empoderamiento, desde muy pequeña vine a misiones a ciertas comunidades de este país y siempre pensé que la mujer mexicana y en general la mujer latinoamericana es muy fuerte, además es muy alegre y su vestimenta muy colorida”, mencionó.

Celebra la moda sustentable

La top model mencionó que la creación de accesorios y prendas amigables con el ambiente es indispensable hoy en día. “Creo que realmente es muy importante tomar conciencia sobre eso porque nosotros tenemos el poder de hacer un cambio apoyando la moda sustentable y con ello generar un impacto ecológico en la Tierra. Me parece que muchas marcas ya están apoyando por esto y es importante apoyarlas”, aseveró.

“Nuestras imperfecciones nos hacen únicos, todos somos hermosos y merecemos que la moda nos represente”, mencionó Taylor Hill.

Fashion Fest 2019

La edición 33 del Liverpool Fashion Fest 2019 se lleva a cabo en la Ciudad de México y mostrará las cuatro tendencias principales de otoño-invierno como americana, alquimia, mimética, galería. En esta edición además de contar con la reconocida modelo, Taylor Hill también contarán con la presentación de Sebastián Yatra.

