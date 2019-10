Artistas que persiguen sus raíces en el Festival Internacional Cervantino

Como parte de las actividades que enmarcan la 47 edición del Festival Internacional Cervantino, se presentó en el escenario Los Pastitos el espectáculo A vuelo Cenzontle y Rosetta, propuesta en la que conviven el rap en lenguas indígenas y el canto cardenche de Sinaloa.

El proyecto liderado por Alonso Arreola y Juan Pablo Villa estuvo dividido en dos partes. La primera conjugó los talentos de la rapera comcaac, Zara Monrroy; los raperos totonaca y maya, “Juan Sant” y “Pat Boy”, respectivamente.

La segunda parte estuvo a cargo de Los Cardencheros de Sapioriz, quienes fueron reconocidos con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2008 y hoy día son la única agrupación formal en el país que se dedica al canto cardenche, voces a capela que destacan la vida de los campesinos en el desierto.

Se trató de una fiesta donde los asistentes bailaron, cantaron y celebraron el ejercicio de integración. “Estas son palabras de mi tierra. Sé que no me entienden, pero si abren su corazón, podrán sentirlo”, dijo Zara Monrroy en medio del escenario. La artista sonorense se propone como un estandarte para “dar voz a quienes no tiene voz y que están en estados o lugares marginales y aislados de la civilización”.

Por su parte Juan Sant, joven rapero de Puebla que lleva en su lengua, el totonaco, toda la carga simbólica de su comunidad; y Pat Boy, rapero maya, lograron proyectar su música y su lengua con el público.

El concierto fue resultado del trabajo transversal que realiza la Secretaría de Cultura Federal a través del Festival Internacional Cervantino y la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, para fortalecer el desarrollo cultural de México.

En su edición 47 el FIC tiene como invitados de honor a Canadá y Guerrero, adoptando el tema “Las Migraciones“ como eje central.