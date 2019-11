Duerme como un angelito con estas pijamas

Sentirse cómodo al dormir es vital y por fortuna tenemos de dónde elegir, pues el mercado le ha dado al público todo tipo de diseños, según sean los gustos. La época navideña ya está a la vuelta de la esquina, por lo que en esta temporada la pijama que se adapta a la mayoría es la que protege del frío, pues se prevé que sea un invierno intenso. Pero cuando se habla de una que sea calientita, no nos referimos a un modelo anticuado, sino todo lo contrario: versátil y útil para todo tipo de personalidades y gustos, porque hasta para dormir, el estilo perdura.

Por ello, aquí te dejamos algunas tendencias que seguro te agradarán y con las que tendrás unos dulces sueños.

Mamelucos

Aunque esta pieza se asocia más a los bebés, no lo es. Los mamelucos para personas adultas son una realidad y lejos de verse ridículos se han convertido en tendencia entre la juventud, pues dan un estilo peculiar y además, son súper cómodos y calientitos. Bastante útiles para las personas friolentas.

De tela delgada

Aunque se aproxima el frío, no todas las personas sufren por él, incluso hay un gran sector de la población que disfruta de este clima, por lo que una pijama de tela gruesa no es apta para ellos, razón por la que también existen las de tela delgada, ligera y suficiente para lugares donde no hace tanto frío. Recuerda que lo que vale es la comodidad y el gusto.

De tela gruesa

Este tipo de pijamas también funcionan para las personas friolentas. Consiste en dos prendas que dan una amplia comodidad, y seguramente con ésta dormirás bien sin sufrir las bajas temperaturas.

Shorts

Sí, aún en medio del frío hay gente que no está acostumbrada a dormir muy tapada, por lo que el short es indispensable para ellos en todas las épocas del año.

Bata

Cuando hablamos de batas, creemos que únicamente son para las abuelitas, pero no es así. Existen batas bastante juveniles, que poco a poco comienzan a tomar mayor protagonismo en el mercado. Además, siempre es bueno tenerla, ya que no sabemos en que momento la podamos ocupar, como algún imprevisto en que tengamos que salir inmediatamente de nuestra cama. Recordemos que siempre debemos estar prevenidos.

Camisones

Hay personas que prefieren todavía algo más ligero y cómodo, y para ellas quedan a la perfección los camisones. Cada vez son más comunes, además de que los modelos son bastante variados y para todos los gustos. No sólo dormirás cómoda, sino también con mucho estilo.

