Este fin de semana no es un fin como cualquiera, ¡es el Fin Irresistible! 6 días llenos de promociones y descuentos, tanto en Walmart en línea como en cada una de sus tiendas en el país. ¡Sácale provecho! Si todavía no sabes qué comprar en el Fin Irresistible, te compartimos opciones muy interesantes.

Despensa

Surtir la despensa es uno de los gastos del año que difícilmente dejarás de hacer. Aprovecha el Fin Irresistible y ¡ahorra dinero haciendo el súper! Desde productos lácteos o congelados, hasta básicos de limpieza como papel higiénico y artículos de limpieza del hogar, este fin de semana es tu oportunidad para aprovechar las diferentes facilidades de pago que encontrarás tanto en tiendas físicas como en Super.walmart.com.mx.

Aprovecha el Fin Irresistible y dale a tu familia una opción más saludable y deliciosa en cada comida que prepares con Aceite puro de soya Nutrioli, que destaca del resto debido a que, por su origen vegetal, no contiene colesterol y gracias a su avanzado proceso de elaboración contiene 0 gramos de grasas trans, lo que le da una consistencia clara y muy ligera.

Tip: pide tu súper a domicilio ¡y ahorra tiempo! Recuerda que la tienda en línea de Walmart te permite programar los horarios y domicilio de entrega, ¡incluso a tu tienda más cercana con el servicio Pickup!

Productos para bebé

Tener un bebé es una gran aventura ¡que implica muchos gastos! Aprovecha el Fin Irresistible para cubrir todas las necesidades de tu pequeño, desde pañales y artículos de limpieza, hasta biberones y alimento para bebé.

Dale el confort que necesita a tu bebé con los pañales Huggies All Around autoajustables que proporcionan el ajuste perfecto y además máxima absorción por su diseño que abraza por completo la cintura de tu pequeño. Huggies All Around es una nueva experiencia muy fácil de colocar, ¡conócela!

Tip: gran parte de los gastos para tu bebé se va en comprar pañales. Te recomendamos que lo consideres como un gasto a corto plazo, recuerda que tu bebé crece muy rápido.

Hogar y Electrónica

Durante el Fin Irresistible las ofertas de Walmart en electrónica son destacables. Renueva tu hogar, ya sea dándole un giro a tu sala con una nueva pantalla y un increíble teatro en casa o actualiza tu cocina con alguno de los electrodomésticos que te hacen falta.

Adelanta tu regalo de Navidad y aprovecha los precios irresistibles de Walmart para estrenar una consola Xbox One S de 1TB con la última entrega de la serie PES, un divertido juego de fútbol perfecto para compartir con tus amigos.

Tip: recuerda que al comprar artículos de hogar y electrónica en Super.walmart.com.mx, tienes la opción de recibirlos el mismo día.

Mascotas

El Fin Irresistible también tiene sorpresas para tus lomitos. Aprovecha las ofertas de Walmart y consiente a tus mejores amigos con una deliciosa carnaza, juguetes o una camita para pasar la temporada de frío.

Consiente a tu mascota con el Alimento para perro Dow Chow Extra Life, un alimento completo y balanceado que le dará los nutrientes necesarios para fortalecer su salud y vitalidad respondiendo a sus necesidades específicas, ExtraLife contiene una mezcla especial de antioxidantes, vitaminas y minerales que ayuda a maximizar la calidad de vida de tu perro, día tras día.

Tip: si piensas comprar carnazas o alimento para perro, considera el tamaño de tu mascota, recuerda que cada raza tiene necesidades nutricionales diferentes.

Lo indispensable para tu botiquín

Las emergencias no esperan a que llegues a un consultorio u hospital. Por eso, es indispensable que cuentes con un botiquín de primeros auxilios en tu hogar que te ayude a enfrentar urgencias comunes. Aprovecha las promociones de Walmart este Fin Irresistible y surte tu botiquín con productos básicos de farmacia.

¡Que el frío no sorprenda a tu familia! Protégelos con Redoxon Forte, un complemento alimenticio que contiene 1000 mg de Vitamina C, desarrollado para ayudar al sistema inmunitario en los procesos consecuentes del frío.

Tip: para complementar tu kit de primeros auxilios, procura incluir medicamentos como analgésicos, antiinflamatorios y antihistamínicos, te ayudarán a hacer frente a algunos malestares comunes.

¿Cómo enterarte de las ofertas de Walmart?

Si crees que las ofertas de Walmart hoy están que arden, ¡prepárate!, porque el Fin Irresistible apenas comienza.

Mantente al tanto de las promociones de Walmart suscribiéndote a su newsletter y recibe en tu correo electrónico todas las novedades de tu interés y, por supuesto, visita tu tienda más cercana o la página oficial este Fin Irresistible, tienes hasta el 18 de noviembre.