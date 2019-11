Evo Morales enfrentará a justicia si vuelve a Bolivia: Áñez

La presidenta interina Jeanine Áñez advirtió este viernes que si el ex presidente Evo Morales regresa al país deberá enfrentar un juicio por fraude electoral, mientras el gobierno y el partido de Morales buscan un acercamiento para restaurar la paz en Bolivia y celebrar elecciones en medio de fuertes movilizaciones.

Morales “puede volver, pero tiene que responder ante la justicia por fraude electoral. Nadie lo echó, se fue solo”, dijo la mandataria en una reunión con corresponsales.

Áñez reconoció, sin embargo, que hay aproximaciones con legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), que controla casi dos tercios de la Asamblea Legislativa, para encaminar la agenda legislativa, pacificar el país y convocar nuevas elecciones.

“Hacemos esfuerzos con el MAS para llevar adelante el proceso. Ellos tienen dos tercios, nosotros somos minoría. Las negociaciones iniciales son fallidas”, sostuvo, pero acotó que está en marcha una “mesa de negociaciones” con mediadores.

Por su parte, el embajador de la Unión Europea, León de la Torre, dijo que “los acuerdos deben avanzar paso a paso”.

Acercamiento entre oposición y oficialismo en Bolivia

El primer acercamiento se produjo el jueves en la noche con la renovación de la dirección de las cámaras de la Asamblea, presididas por legisladores del MAS, el partido de Evo Morales.

“Queremos dar la respuesta más pronta para pacificar al país y para una elección sana, saludable y pronta”, dijo Mónica Eva Copa, que fue confirmada como presidenta del Senado con los votos del partido Unidad Democrática (UD) de Áñez.

Áñez aclaró que por el momento no reconocerá la presidencia del Senado de Copa, del MAS. “Entiendo que no había quorum”, en la sesión en que fue elegida, dijo.

Como senadora, Copa estaría habilitada para una eventual sucesión presidencial.

Crisis de combustible en Bolivia tras salida de Evo Morales

En La Paz algunas gasolineras se quedaron sin suministro por los bloqueos de carreteras en la cercana ciudad de El Alto, un bastión de Morales e importante punto de distribución de combustible.

Las autoridades detuvieron a más de 100 personas el jueves y decomisaron dinero, palos, cuchillos, explosivos y bombas caseras cuando cocaleros y campesinos afines a Evo Morales pretendían ingresar a Cochabamba, en el centro del país, para una protesta, informó la policía.

Áñez dijo la víspera que Morales no puede postularse como candidato en unas nuevas elecciones, aunque el derrocado mandatario sigue siendo el presidente de la nación andina dado que la Asamblea Legislativa no aceptó todavía su renuncia.

“La Asamblea tiene que rechazar o aprobar la renuncia. Hasta ahora no aprobaron ni rechazaron”, apuntó Morales en una entrevista con The Associated Press la víspera en México, donde recibió asilo político.

Parte de la oposición a Morales nació de su rechazo a aceptar el resultado que un referendo que le habría prohibido presentarse a la reelección.

Tras su dimisión, no estaba claro si la autoridad electoral boliviana tendría que prohibirle formalmente postularse a unos nuevos comicios.

