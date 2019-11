Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Aries

Fin de semana de iniciar nuevos proyectos laborales, recuerda que te encuentras en una etapa de crecimiento económico y por eso debes analizar todas las oportunidades que se te presenten. Cambiarás de look. Adornas tu casa para la época navideña, eso hace que tu signo se sienta de lo mejor en su hogar junto con la familia. Ten cuidado a la hora de comprar los regalos de temporada, trata de no endeudarte. Tienes un golpe de suerte este sábado con los números 09, 18 y 32. Ten discreción con tus planes para no llenarte de energías negativas. En el amor seguirás muy compatible con tu pareja y disfrutarán la pasión. Los Aries solteros seguirán en la búsqueda del amor verdadero. Compras boletos de avión para salir en fin de año. Te recomiendo limpiar tu casa y deshacerte de todos los papeles que ya no te sirven.

Tauro

Enfrentarás algo de estrés en el trabajo por ser final de mes, así que debes concentrarte mucho para que todo te salga de lo mejor. Recibes un dinero por aguinaldo o fondo de ahorro; trata de ahorrarlo. Eres uno de los signos más independientes y estás desapegado de tu familia, pero es bueno que los busques, ya que se aproximan las fiestas navideñas. Te busca un amor del pasado para volver. Los solteros conocerán a personas muy compatibles, pero sin establecer ningún compromiso por el momento. Gozarás de un golpe de suerte con los números 04, 38 y 91. Arreglas tu coche y decides venderlo para comprar uno más reciente. Empiezas otra vez con tu rutina de ejercicio y una dieta para mejorar tu salud. Conocerás a algunas personas que te ofrecerán nuevas oportunidades para tu crecimiento y para explotar tu carrera.

Géminis

Ya se acerca el fin de año y es momento de analizar todos los objetivos que te faltan por cumplir, no te desanimes y recuerda que aún hay tiempo para lograrlos. No olvides apoyarte de tu familia y amigos en los momentos difíciles, ellos siempre estarán para ti. Te invitarán a un viaje corto, acude y disfrútalo. Aprovechas el sábado para hacer arreglos en tu casa y adornar para las fiestas navideñas. Arreglas tu clóset y decides donar lo que ya no utilizas para ayudar a alguien y recibir el próximo año de la mejor manera. Comienzas a organizar una posada para reunir a tus amigos y familiares. Cuídate de problemas de huesos o tobillo, trata de ir con tu médico. Un amor te traicionará con un amigo, habla claro con tu pareja. Tus números mágicos serán el 02, 18 y 79. Usa ropa de color azul fuerte para atraer la buena fortuna.

Cáncer

Fin de semana para poner en orden tus planes hacia el último mes del año, haz una lista para cumplir todos tus objetivos. Te buscan tus padres para invitarte a un viaje a finales de año. Viernes de estar con mucho trabajo y juntas con jefes para proponer varios cambios de puesto. Tramitas un crédito para una casa o coche. Te regalan una mascota. Disfrutas de un golpe de suerte este viernes con los números 07, 13 y 88. Usa más el color blanco en tu ropa para estimular la suerte. Haces arreglos a tu casa para recibir la época navideña. Trata de no discutir mucho con tu pareja para que después no tengas remordimientos. Ten cautela al emitir opiniones con tus amigos y evita lastimarlos. Aléjate un tiempo de aquellas personas que sólo te generan malas energías. A los Cáncer que están casados les viene un embarazo.

Leo

Tendrás tres días de mucha felicidad y convivencia con tu familia y amigos, eso te llenará de muy buena energía. No te distraigas y concéntrate para alcanzar el éxito en todo lo que te propusiste a principio de año. Viernes de mucho trabajo, sólo trata de alejarte de las malas energías y provocaciones en tu oficina. Recibes un dinero extra por tu aguinaldo, adminístralo bien. Planeas tus vacaciones para fin de año con los amigos. Te busca un amor del pasado para volver, pero trata de cerrar ese capítulo en tu vida e intenta conocer a personas más compatibles con tu signo. Te compras ropa y zapatos para una fiesta. Ten cuidado con dolores de estómago e intestino, trata de no comer tanto en la calle. Tendrás un golpe de suerte con los números 08, 27 y 99. Arreglas tu casa para hacer una posada en temporada navideña.

Virgo

Fin de semana de mucha suerte en cuestiones de lotería y juegos de azar con los números 01, 18 y 29. El viernes será de muchas fiestas con tus amigos, pero también de conocer amores prometedores, así que trata de vestirte de colores fuertes para que venga a ti alguien muy compatible, especialmente de los signos de Aries, Géminis o Capricornio. Si eres Virgo casado ten cuidado con las infidelidades y trata de hablar con tu pareja de ese distanciamiento que han tenido en los últimos días. Recibes a unos familiares en tu casa. Te invitan a ser padrino de bautizo. Te buscan tu padres para invitarte a una cena. Te inscribes a un curso los fines de semana para aprender idiomas o computación. Haces las compras de regalos navideños. Cuídate de dolores de cabeza y estrés, sal a caminar y trata de meditar para relajarte.

Libra

Tendrás tres días para analizar hacia dónde va tu vida y darte la oportunidad de cambiar para mejorar tu situación personal. Atraviesas por una etapa de renacimiento y para alejar los miedos que te rodean y que te impiden avanzar. Los que tienen una pareja analizan comprometerse y formar una familia. Los solteros se hallan en una etapa de disfrutar de su soledad. Recibes muchas sorpresas agradables en estos días por parte de amores nuevos. Viernes de mucho trabajo, trata de organizar mejor tus tiempos para que no te gane el estrés. Ya es tiempo de renovar tu clóset y sacar todo lo que no sirve para renovar energías y empezar así el próximo año con mejor ambiente en tu hogar. Te viene un golpe de suerte con los números 05, 39 y 44. Cuídate de los accidentes en la calle y trata de ser más precavido.

Escorpión

Durante este fin de semana disfrutarás de mucha diversión y salidas de fiesta, pero recuerda no tomar mucho alcohol y no comer de más porque tu signo batalla con la gordura y el exceso de grasa en el cuerpo. Es importante cuidar siempre tu salud y empezar un régimen de dieta y ejercicio para que este mes de diciembre te veas de lo mejor. Se presentarán algunas energías revueltas en tu trabajo por chismes de tus compañeros, tú quédate al margen para que no te contagies de esa negatividad. Te llegará un dinero extra por parte de tu fondo de ahorro, aprovecha para salir de deudas y guarda un poco. Recibes una sorpresa amorosa por parte de alguien del signo de Cáncer o Piscis que será muy compatible contigo. Los Escorpión solteros tendrán días muy apasionados. Gozarás de un golpe de suerte el sábado con los números 04, 29 y 53.

Sagitario

Reflexionarás este fin de semana sobre varios planes que tienes en mente para salir adelante en cuestiones financieras. Hablarás con amigos y familiares sobre la idea de poner un negocio para la época de fiestas, recuerda que lo que necesitas para tener éxito es ser constante y no dejarte vencer por los pequeños fracasos que se te presenten. Recibirás algunos regalos por tu cumpleaños, pero de personas que no esperabas. Piensas en hacerte una cirugía estética, sólo evita dar tanta importancia a lo que los demás piensen de ti. Trata de mantenerte en contacto con tus padres. Te regalan una mascota. Los casados deben hablar con su pareja para resolver sus asuntos pendientes. Cuídate de dolores de cabeza o presión alta. Te viene un golpe de suerte con los números 08, 21 y 77. Usa el color rojo.

Capricornio

Fin de semana de muchas sorpresas agradables y buen ánimo a tu alrededor. Ten cuidado con problemas de salud en cuestión de dolor de cabeza o de espalda, ten en cuenta que son tu punto débil. Te pones al corriente con algunas deudas atrasadas; ahora procura no volver a caer en deudas con tus tarjetas de crédito y mejor comienza a ahorrar. Tramitas tu visa o pasaporte para viajar durante este fin de año. Te invitan a una fiesta el sábado y tendrás mucha suerte en el amor a primera vista. Los Capricornio que están casados tendrán una sorpresa de embarazo que los hará muy felices. Gozarás de un golpe de suerte con tus números mágicos, que son 02, 16 y 81; trata de jugarlos el domingo. Acepta los buenos consejos que te dan tus amigos y no estés tanto a la defensiva. Arreglas tu casa para las posadas de diciembre.

Acuario

Fin de semana de sacar adelante mucho trabajo atrasado, evita discutir con tus jefes y siempre mantén una buena actitud para no meterte en problemas innecesarios. Este viernes estarás algo confundido en cuestiones de pareja, así que siéntate un momento a analizar lo que quieres en la vida. Haces cambios en tu habitación y compras unos muebles para estrenar durante las posadas, recuerda que tu signo siempre será de los mejores anfitriones. Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 13, 22 y 89. Usa mucho el color amarillo para atraer la fortuna y pídele a tu ángel de la guarda todo lo que necesitas. Alguien de quien te habías distanciado te da un regalo inesperado. Trata de evitar conflictos con tu familia, recuerda que quien se enoja, pierde. Te busca un amor del pasado para retomar la relación.

Piscis

Fin de semana de mucha convivencia con tus seres queridos y más con tu pareja, recuerda que tu signo siempre necesita sentirse amado para lograr objetivos en su vida. Este viernes será un día de tensión laboral y de juntas con tus jefes, trata de no alterarte y cuida los comentarios que haces ante tus compañeros para evitar chismes. Dedicarás el sábado a hacer algunos cambios en tu casa, depuras todo lo que ya no usas y comienzas a adornar para las posadas y la Navidad. Preparas un viaje para finales de año con tu familia y anticipas la compra de los boletos. Te busca un amor del pasado para aclarar problemas y por fin cerrar ese círculo. Tendrás un golpe de suerte con los números 05, 66 y 81. Trata de seguir con el ejercicio y aliméntate sanamente para que en estas fiestas decembrinas te veas de lo mejor.