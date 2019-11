Más de 50 artistas asiáticos participan en una exposición LGTB en Bangkok

Más de 50 artistas plásticos de Asia participan en una exposición de temática LGBT en Bangkok con el objetivo de promover la tolerancia hacia las minorías sexuales en un continente en el que algunos países todavía condenan la homosexualidad con cárcel e incluso la pena capital.

"Esta exposición supone el punto de partida de un diálogo abierto. Aborda las vidas de personas de las comunidades del Sudeste Asiático y su complejo mosaico de culturas, así como las de los artistas que han venido de India, China u Occidente", dijo Chatvichai Promadhattevi, comisario de la colección.

Según Chatvichai, casi 6 milpersonas han visitado la exposición “Spectrosynthesis II — Exposure of Tolerance: LGBTQ in Southeast Asia” (Espectrosíntesis II – Visibilidad de la tolerancia: LGBTQ en el Sudeste Asiático) desde que fuera inaugurada el pasado sábado en el Bangkok Art and Culture Center (BACC), el principal museo de arte contemporáneo de la capital tailandesa.

La exposición, que ya tuvo éxito en Taiwán hace dos años y se prolongará hasta el 1 de marzo, muestra más de 130 obras de fotografía, pintura, video, instalaciones y textiles de 58 artistas, entre ellos artistas de renombre internacional como el tailandés Arin Rungjang, los indios Sunil Gupta y Balbir Krishan, la malasia Anne Samat o el filipino David Medalla.

