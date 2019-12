Por "conducta sexual inapropiada" con cinco de sus alumnos profesora en Sudáfrica está en el ojo del huracán

Quien fuera entrenadora de waterpolo de la Bishops Diocesan College en ciudad del Cabo durante 6 años, está siendo la protagonista de un escándalo tras conocerse que mantuvo encuentros sexuales con al menos 5 de sus alumnos.

Fiona Viotti, de 30 años, es acusada de acostarse con los estudiantes y de enviarles fotos explícitas que después circularon en las redes sociales y en el sitio para adultos PornHub, informó News24.

La ex modelo y estrella de waterpolo adolescente, que apareció en South African Sports Illustrated en 2009 como una de sus "Bellezas del deporte", renunció en octubre en medio de acusaciones de que tenía una relación inapropiada con una estudiante de 18 años.

"Todos los hombres en la escuela estaban obsesionados con Fiona porque parecía una supermodelo. Pero la cuestión era que nunca coqueteaba y se presentaba como una niña muy tímida, inocente y muy agradable, y escuchar estas acusaciones me ha impresionado a mí y a muchos de los chicos con los que fui a la escuela. El tío de Fiona, Nick, era el entrenador de los Springboks y su padre Dave entrena el rugby XV y su abuelo Tony fue director aquí durante casi 20 años después de que emigró de Inglaterra", afirmó uno de sus alumnos.

Respuesta de la escuela:

El director de la prestigiosa escuela sudafricana, Guy Pearson, dijo que no se podían tomar medidas disciplinarias contra Viotti debido a que renunció.

"Como escuela estamos profundamente tristes por estos eventos y seguimos comprometidos a garantizar la salud mental y el bienestar de los afectados", dijo Pearson en un comunicado.

Viotti, cuyo abuelo fue director de los obispos durante 18 años hasta 1982, se negó a ser entrevistado, según la escuela.

Condena menor

El abogado de la mujer, le dijo a The Times of London que ninguno de los estudiantes involucrados tenía menos de 16 años, la edad de consentimiento en Sudáfrica. Por lo tanto, "no pueden haber cargos criminales presentados"

Se determinó que Viotti había violado el Código de conducta profesional de los obispos para el personal docente y el Código de ética profesional emitido por el Consejo sudafricano de educadores.