¿Cómo perder grasa en ese inicio de año?

View this post on Instagram

☝️NI SIQUIERA ENTRENAR ES NECESARIO! Lo ÚNICO que decide si pierdes grasa o no es tu DIETA👌. Te explico: . ☝️La grasa corporal es la forma como tu cuerpo almacena la energía (calorías) que ingieres pero que no utilizas. La única forma de eliminarla es GASTÁNDOLA, pero para eso debemos OBLIGAR a nuestro cuerpo a que la necesite, y para ello debemos RESTRINGIRLO UN POCO de las calorías que diariamente requiere👌. . ☝️Es decir, debes llevar una dieta HIPOcalórica, de MENOS⬇️ calorías de las que tu cuerpo requiere al día, para obligarlo a obtener el restante que le falta consumiendo su propia grasa corporal. Sin este déficit calórico, por mucho que entrenes, NO VAS A PERDER GRASA❌. . ☝️Además, tu dieta debe estar calculada y distribuida en macronutrientes (proteínas, carbohidratos y grasas) en un balance ESPECÍFICO Y PRECISO, de acuerdo a tu requerimiento nutricional👌. Esto lo debe hacer un profesional calificado. Sin esto, tampoco vas a progresar❌. . ¿🤔Entiendes ahora por qué nunca te ha funcionado ningún producto, ni suplemento, ni tampoco hacer ejercicio hasta sentir que te desmayas? Todo depende de tu dieta👌. . ¿Para qué sirve el entrenamiento entonces? 👉Para POTENCIAR el efecto de tu dieta🔥. Fíjate: . ✅Puedes perder grasa con tu dieta, sin entrenar. ❌NO puedes perder grasa sin dieta, aunque entrenes. ✅Si entrenas y llevas una dieta adecuada, los resultados serán ÓPTIMOS🔥. . ☝️Así que ya sabes! Dale like si te gustó el post!😃👍 . 🔔CUPOS ABIERTOS para mi PROMO ENERO (🔥50% DESCUENTO🔥) de Asesoría Fitness personalizada a distancia. 👉Para reservar el tuyo, escríbeme a mi email [email protected] (⚠️CUPOS LIMITADOS⚠️) . 👇Leo y respondo sus comentarios!👀 . #saludable #salud #aleenforma