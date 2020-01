Consejos prácticos para estar en forma durante 2020

¿Qué podemos encontrar en este nuevo libro que acabas de publicar?

— Es un libro que recopila todas las experiencias que he tenido en los últimos años. Tiene un enfoque wellnes, es decir, de bienestar, porque está orientado para que el lector tenga la solución completa de nutrición, cambio de estilo de vida, ejercicios y trabajo de emociones de voluntad. Es un manual bastante práctico para que la gente lo tome y en una semana empiece con una dieta cetogénica junto con intermitentes y ejercicios. Es un manual para que se obtengan resultados muy rápidamente.

¿En cuánto tiempo se pueden ver los resultados?

— El libro está dividido en tres semanas y cada una de ellas tiene tres fases, o sea, tres fases de tres semanas, en las que ya ves cambios físicos muy fuertes porque hay una transformación en la forma de comer y de entrenar. Este método lo probé con 750 pacientes, tengo muchos años trabajando como para saber qué es lo que funciona. La gente puede llegar a bajar hasta tres kilos por semana. Es importante el cambio, pero no sólo es bajar de peso, sino que hay una conversión muy buena de masa grasa a masa muscular, que es lo que todos queremos, pues a mayor músculo, menos grasa. Y luego viene el hábito del ejercicio porque en México se tienen hábitos muy sedentarios, entonces, todo esto está trabajado desde la fuerza de voluntad, por eso incluyo ejercicios para hacer en casa de forma fácil. En este libro se incluyen dos videos, a través de un código QR para descargar una aplicación y los ejercicios gráficos.

Diego Di Marco asegura que hay que trabajar mucho la voluntad para lograr tu propósito de mejorar tu condición física. / Cortesía

¿Cuánto tiempo le tiene que dedicar la gente a realizar esto que tú planteas?

— La verdad, el mismo tiempo que se le dedica a hacerse de comer porque son ejercicios de menos de siete minutos y en el más largo, cuando ya has avanzado, puede ser de 21. A diferencia de lo que tradicionalmente se trabaja, con este método comes, pero no tienes tantas ingestas diarias porque te alimentas tres veces al día y luego se hace ayuno, la realidad es que le vas a dedicar menos tiempo que a tus actividades normales. Las recetas que incluyo son tan fáciles de hacer que sólo cocinas una vez a la semana, lo hice muy simple para que cualquier persona lo pueda hacer.

¿Consideras que si las personas tuvieran un entrenador personal mejorarían su estado físico?

— La verdad es que nada va a mejorar tu subida o bajada de peso, si no tienes una meta o voluntad de hacer ejercicio no vale de nada. Si no tienes un plan nutricional, yo empiezo en el libro diciendo que el 85% de lo que somos es la nutrición y el ejercicio es el resto. Entonces, aunque tengas un entrenador que te ponga a hacer ejercicio todos los días no te sirve, tú puedes ver que hay personas que le dedican dos horas al gimnasio y están fuera de forma. De cien personas que van al gimnasio, cuatro o cinco se ven bien, los demás, están haciendo ejercicio y no obtienen resultados porque no tienen un plan de alimentación adecuado. Entonces, no se necesita un entrenador personal, sino tener la voluntad a dedicarle 30 minutos diarios a ejercitarse y cuidar lo que comes. El secreto de todo tu reflejo físico es la alimentación.

Sabiendo todo esto, ¿dedicas una parte en tu libro para que la gente trabaje en su motivación o voluntad?

— Sí, desde las primeras páginas escribo sobre cómo trabajar la voluntad, es decir, cómo trabajar en el cerebro el boicot que tenemos todos de ‘sí voy hacer ejercicio en enero’ y en febrero dejarlo porque nos gana la fiesta, la desidia, el estrés del trabajo, el sedentarismo o la falta de tiempo.

En términos generales ¿cuáles son tus principales recomendaciones para que la gente se ponga fit?

— La primera es que te pongas una meta que la puedes hacer movible cada mes, por ejemplo, bajar cuatro kilos en un mes y en el segundo, dos kilos. Lo segundo, y muy importante, es empezar a cocinar en casa, comer fuera puede ser más caro y te rompe tu dieta, hay excepciones por fiestas o reuniones sociales, pero intenta siempre comer alimentos preparados en casa. Tercer punto, usa los ayunos intermitentes para desinflamar el cuerpo, en el libro propongo hacer ayunos dos veces a la semana, no tiene que ser prolongado, con 12 o 16 horas es suficiente, por ejemplo, cenas a las ocho de la noche y vuelves a comer a las 12 del mediodía, es una herramienta importante para cuando comiste de más o para bajar de peso en una semana. El cuarto punto es dedicarle de 25 a 30 minutos diarios a moverse, caminar o hacer el ejercicio que más se acomode. El quinto consejo es motivarse con alguien más porque así resulta más fácil apoyarse, y por último, alejarse de las personas que corrompen tu meta, o sea, si te juntas con gente que fuma, toma, bebe café todo el día, está estresada y demás, vas a ser parte de esto y mejor busca a las personas que tengan metas comunes.

¿Algún mensaje motivacional que quieras dejarle a nuestros lectores?

— El primer paso para darte cuenta que estás mal es tomar conciencia de que sentirse mal, no está bien, de que tener exceso de peso no está bien, de que consumir químicos y alimentos procesados todo el día algún día te va a despertar algunas enfermedades. La toma de conciencia la vas a hacer leyendo este libro en el que plasmo toda mi experiencia y todos los años de estudio. El libro es fácil, gráfico y práctico, entonces, toma conciencia y empieza a poner en práctica todos estos consejos.