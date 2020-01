Rituales para la prosperidad por el Año Nuevo Chino

Los 15 días de fiesta que celebran el Año Nuevo Chino comienzan esta noche. Los habitantes de la milenaria China se reúnen en familia para dar paso a una nueva era, pero para hacerlo hay varios rituales que deben cumplir.

El origen de estas tradiciones está en una leyenda: una bestia marina llamada Nián, con cuerpo de toro y cabeza de león, que en invierno arrasaba con los cultivos y mataba a sus pobladores.

Pero un día, esta bestia huyó asustada al ver una pieza de tela roja colgada en la entrada de una casa, donde además había un destello de luz.

Desde entonces, en la Fiesta de la Primavera, explica el Instituto Confucio, se pegan tiras de papel rojo en los hogares, faroles rojos y dorados y además se usan fuegos artificiales para espantar a Nián, es decir, a la mala suerte.

A post shared by Carolina Donjuan (@carolinadonjuan) on Jan 24, 2020 at 4:44pm PST

A partir de mañana 25 de enero, el horóscopo chino inicia el año de la Rata de Metal, que simboliza la cosecha y la bonanza. Al igual que en nuestra cultura, para los chinos es una fecha especial pues implica un nuevo comienzo y para ello realizan varios rituales en busca de paz, salud y prosperidad.

A post shared by 𝓛𝓮𝓸𝓶𝓲𝓻 𝓐𝓵𝓿𝓪𝓻𝓪𝓭𝓸 (@leomiralvarado) on Jan 4, 2020 at 8:27pm PST

Implica remover todo, en especial la cocina. Según los especialistas de WeMystic, “todo lo que ya no sirve o no se usa se saca”, para “así abrirle espacio a las cosas nuevas que trae el año”.

Es importarte abastecerte, en especial con alimentos blancos: azúcar, leche y harina de trigo. “Esto augurará que en tu cocina siempre habrá alimentos”.

Para los chinos es una tradición usar ropa nueva, especialmente de color rojo, durante la celebración del año nuevo.

Lunar New Year celebrations are already underway in China as millions prepare to reunite with family and friends. pic.twitter.com/DUBAo1ijdM

— SCMP News (@SCMPNews) January 21, 2020