Facebook se consolida como la red social favorita de los mexicanos

View this post on Instagram

💚MACBOOK,or $1800 CASH option, Open Worldwide • • Quick and easy to Enter. Takes 30 seconds! How to ENTER: 💫1. LIKE THIS POST Tell me in comments if you’d choose the prize or cash! . . 💫2. Go to @socialbubble2sister and FOLLOW everyone they follow. . . 💫💫 For additional entries,see the simple directions on the @socialbubble2sister post. . . That’s it!!💫 • . #ltkunder50 #ltkstyletip #mac#macbook #vacay #school #workvibes #apple #mac #computer #need #awesome #fancy #gifting #gift #ideas #valentinesday #valentine #wow #contest #win