Evita los labios agrietados con estos remedios caseros

NO MÁS LABIOS AGRIETADOS 👄 La miel y el aloe vera son excelentes para sanar la piel del labio. Además, tanto el aceite de almendras como el de coco, ayuda a mantenerlos hidratados 💦 ¿Te pellizcaste la piel y ahora te arden? Aplicá rodajas de pepino fresco por espacio de 15 minutos ¡Y listo! . . . #salud #beauty #belleza #labiosagrietados