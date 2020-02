¿Quieres adoptar un perrito? ¡Llega Feria de la Mascota de Walmart!

¡Adopta al perrito que tanto deseas! Este fin de semana, asiste a la Feria de la Mascota de Walmart que se llevará a cabo en el Parque de los Venados este 15 de febrero de 9:00 am a 5:00 pm. Ahí podrás convivir con muchos perritos en adopción y disfrutar diferentes sesiones de adiestramiento, consultas gratuitas, regalos ¡y mucho más! Además, al adoptar un lomito, Walmart y Purina te apoyarán con un año de comida gratis. La entrada no tiene costo, así que no te la pierdas.

Cortesía: Walmart

¿Cómo adoptar una mascota?

Antes de adoptar un perrito, es importante tomar en cuenta que se trata de un compromiso y una gran responsabilidad de muchos años, por lo que tienes que asegurarte de contar con todo lo necesario para darle una vida adecuada y digna.

Además, es recomendable que te familiarices con los requisitos para adoptar una mascota, los principales suelen ser:

1. Demostrar un nivel socioeconómico capaz de mantener a tu mascota. Muchas organizaciones realizan visitas a los hogares de los interesados en la adopción para asegurarse de que cuenten con los espacios y el ambiente necesario para darle a la mascota una vida saludable.

2. Llevar un estilo de vida que puedas compartir con tu perro. Una mascota requiere atención, por lo que los refugios también se aseguran de que los interesados dispongan del tiempo suficiente para convivir con ella.

3. Tener una personalidad adecuada para convivir con tu canino. Muchos de los animales rescatados por los refugios han pasado por situaciones de abuso, por lo que otro de los factores en que se fijan mucho es que aquellos interesados en la adopción tengan una personalidad abrazadora y tolerante.

¡Ya lo sabes! Este 15 de febrero es tu oportunidad de cambiar la vida de un lomito y la tuya para siempre. No te pierdas de la Feria de la Mascota de Walmart en el Parque de los Venados.