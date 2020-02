Estos ejercicios te permitirán tener un abdomen plano en poco tiempo

View this post on Instagram

No soy chica de ir a gimnasios, me gustan mas bien los lugares al aire libre o mi pilates 😍 1. antes de comenzar tu rutina de entrenamiento es necesario calentar, esto ayuda a que tu cuerpo entre en sintonía y evita cualquier tipo de lesión • 2. Normalmente yo troto 3k y luego arranco con este tipo de ejercicios anaeróbicos. En el vídeo estoy haciendo un levantamiento de piernas sencillo que va a depender de tu exigencia y resistencia💪, lo puedes combinar con un saca corcho (Lo aprendí en @pilateszenter) pies a 90 grados y en V haciendo círculos grandes de derecha a izquierda y luego de izquierda a derecha. Buenisimo para la zona abdominal 👍 Y cuéntame, que tipo ejercicio/deporte te gusta realizar? #ejercicio #activatucuerpo #levantamientodepiernas #laveredadellago #Maracaibo #venezuela